Olimpia y Motagua contra duros rivales: partidos y horarios de la última jornada de la primera vuelta del torneo Clausura

La actividad comienza el sábado 7 de marzo con el duelo entre Olancho FC y Platense a las 5:15 de la tarde en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Ambos clubes llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

La emoción continúa en la Liga Hondubet de Honduras con la disputa de la jornada 10 del torneo Clausura 2026, una fecha que promete partidos intensos en diferentes ciudades del país. Los encuentros se jugarán entre sábado y domingo, con equipos que buscan puntos claves para mejorar su posición en la tabla.

Más tarde, a las 7:30 de la noche, el CD Choloma recibirá al vigente campeón Motagua en el Estadio Rubén Deras. Este compromiso genera gran expectativa, ya que el conjunto capitalino intentará imponer su experiencia ante un rival que se hace fuerte jugando en casa.

La jornada dominical arrancará a las 3:00 de la tarde cuando el CD Victoria se enfrente al Génesis PN en el Estadio Ceibeño. El conjunto ceibeño buscará aprovechar su localía para sumar tres puntos importantes frente a un rival que ha mostrado crecimiento en el torneo y que busca salvarse del descenso.

Uno de los partidos más atractivos del fin de semana se disputará a las 5:15 de la tarde en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, donde el histórico Olimpia recibirá a Real España. El duelo entre albos y aurinegros siempre despierta gran interés en la parte alta de la clasificación.

La jornada 10 se cerrará a las 7:30 de la noche con el enfrentamiento entre Lobos UPNFM y Juticalpa FC en el Estadio Emilio Williams. Con este compromiso finalizará una fecha que puede marcar el rumbo del torneo Clausura en la recta media de la competencia.