Olimpia y Motagua contra duros rivales: partidos y horarios de la última jornada de la primera vuelta del torneo Clausura

La emoción continúa en la <b>Liga Hondubet de Honduras</b> con la disputa de la jornada 10 del <b>torneo Clausura 2026,</b> una fecha que promete partidos intensos en diferentes ciudades del país. Los encuentros se jugarán entre sábado y domingo, con equipos que buscan puntos claves para mejorar su posición en la tabla.La actividad comienza el sábado 7 de marzo con el duelo entre <b>Olancho FC y Platense a las 5:15 </b>de la tarde en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Ambos clubes llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.