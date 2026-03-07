¡Operación exitosa! Nixon Cruz pasó por el quirófano y se tiene fecha de su posible regreso a las canchas

El joven futbolista de Real España, Nixon Cruz, fue sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla izquierda luego de confirmarse una lesión de meniscos que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas. El extremo aurinegro, de apenas 19 años, sufrió la lesión durante el compromiso ante el Platense por el torneo Clausura de la Liga Hondubet. Durante el encuentro el futbolista presentó molestias en su rodilla, lo que obligó al cuerpo médico del club a realizarle evaluaciones más profundas.

Tras los estudios correspondientes, se confirmó el daño en el menisco de su rodilla izquierda, por lo que se determinó que la mejor opción era una intervención quirúrgica para evitar complicaciones a futuro. La operación se realizó este viernes 6 de marzo con éxito y ahora el jugador iniciará un proceso de rehabilitación que podría extenderse entre seis y ocho semanas, dependiendo de su evolución. En el entorno del equipo sampedrano confían en que el joven atacante pueda recuperarse a tiempo para reaparecer en la recta final del campeonato, que sería a inicios de mayo, etapa clave donde el club suele pelear por los primeros puestos y la clasificación a la liguilla. Cruz se ha ido consolidando como uno de los talentos jóvenes más prometedores del plantel aurinegro. Su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro por las bandas lo han convertido en una alternativa importante dentro del esquema ofensivo del equipo.