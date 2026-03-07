¡Operación exitosa! Nixon Cruz pasó por el quirófano y se tiene fecha de su posible regreso a las canchas

Tras los estudios correspondientes, se confirmó el daño en el menisco de su rodilla izquierda, por lo que se determinó que la mejor opción <b>era una intervención quirúrgica </b>para evitar complicaciones a futuro. La operación se realizó este viernes 6 de marzo con éxito y ahora el jugador iniciará un proceso de rehabilitación que podría extenderse entre seis y ocho semanas, dependiendo de su evolución.En el entorno del equipo sampedrano confían en que el joven atacante pueda recuperarse a tiempo<b> para reaparecer en la recta final del campeonato</b>, que sería a inicios de mayo, etapa clave donde el club suele pelear por los primeros puestos y la clasificación a la liguilla.Cruz se ha ido consolidando como uno de los talentos jóvenes más prometedores del plantel aurinegro. Su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro por las bandas lo han convertido en una alternativa importante dentro del esquema ofensivo del equipo.