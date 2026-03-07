Liga Hondubet

¡Operación exitosa! Nixon Cruz pasó por el quirófano y se tiene fecha de su posible regreso a las canchas

El futbolista de 19 años se lesionó en la pasada jornada contra Platense.

    Nixon Cruz fue operado y comenzó con su proceso de recuperación para intentar volver a inicio de mayo. Foto cortesía.
El joven futbolista de Real España, Nixon Cruz, fue sometido a una intervención quirúrgica en su rodilla izquierda luego de confirmarse una lesión de meniscos que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas.

El extremo aurinegro, de apenas 19 años, sufrió la lesión durante el compromiso ante el Platense por el torneo Clausura de la Liga Hondubet. Durante el encuentro el futbolista presentó molestias en su rodilla, lo que obligó al cuerpo médico del club a realizarle evaluaciones más profundas.

Tras los estudios correspondientes, se confirmó el daño en el menisco de su rodilla izquierda, por lo que se determinó que la mejor opción era una intervención quirúrgica para evitar complicaciones a futuro. La operación se realizó este viernes 6 de marzo con éxito y ahora el jugador iniciará un proceso de rehabilitación que podría extenderse entre seis y ocho semanas, dependiendo de su evolución.

En el entorno del equipo sampedrano confían en que el joven atacante pueda recuperarse a tiempo para reaparecer en la recta final del campeonato, que sería a inicios de mayo, etapa clave donde el club suele pelear por los primeros puestos y la clasificación a la liguilla.

Cruz se ha ido consolidando como uno de los talentos jóvenes más prometedores del plantel aurinegro. Su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro por las bandas lo han convertido en una alternativa importante dentro del esquema ofensivo del equipo.

La baja del extremo representa un golpe para el conjunto aurinegro, que pierde a uno de sus futbolistas con mayor proyección en ataque mientras se desarrolla la parte decisiva del torneo.

INTERÉS DE LA MLS

A la par de su proceso de recuperación, el nombre de Nixon Cruz también ha comenzado a sonar en el mercado internacional. En las últimas semanas han surgido versiones que lo vinculan con un posible interés desde la Major League Soccer (MLS), liga que continúa poniendo su mirada en jóvenes talentos del fútbol centroamericano.

DIEZ conoció con anticipación que existe la posibilidad que el futbolista hondureño pueda incorporarse inicialmente a la filial de un club de la MLS, como parte de un proceso de adaptación al fútbol estadounidense antes de dar el salto definitivo al primer equipo.

Por ahora no existe un anuncio oficial, pero la proyección del jugador y su edad lo convierten en un elemento atractivo para equipos que buscan desarrollar jóvenes con potencial de crecimiento.

Mientras tanto, la prioridad para Cruz y para Real España será completar con éxito su proceso de recuperación, con la esperanza de volver a las canchas en las últimas jornadas del torneo y seguir demostrando el talento que lo ha convertido en una de las promesas del fútbol hondureño.

