Primicia: Nixon Cruz, futbolista de Real España, podría ser traspasado a franquicia de la MLS

DIEZ ha conocido que Real España está negociando la venta del futbolista Nixon Cruz a un club de la Major League Soccer de los Estados Unidos, en una operación que podría marcar uno de los movimientos más importantes del mercado para la institución aurinegra. Las pláticas entre las partes comenzaron hace varias semanas y, según se ha conocido, han avanzado por buen puerto. La negociación ha tomado tanta relevancia que está por realizarse una reunión clave en territorio estadounidense entre representantes del jugador y los clubes interesados.

De concretarse la operación, el talentoso futbolista firmaría la documentación oficial después del compromiso ante Los Ángeles FC, un detalle que refleja lo avanzado de las conversaciones y la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible. DIEZ conoció que los equipos interesados serían New York Red Bulls y el propio LAFC, dos instituciones con estructuras consolidadas dentro de la MLS y que ven en el hondureño un proyecto de presente y futuro. La operación sería una compra definitiva, lo que representaría un ingreso económico muy importante para Real España, que apostó por el desarrollo del jugador y ahora podría verse beneficiado con una transferencia internacional de peso.