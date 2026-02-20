Primicia: Nixon Cruz, futbolista de Real España, podría ser traspasado a franquicia de la MLS

De concretarse la operación, el talentoso futbolista firmaría la documentación oficial después del compromiso ante <b>Los Ángeles FC</b>, un detalle que refleja lo avanzado de las conversaciones y la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible.DIEZ conoció que los equipos interesados serían <b>New York Red Bulls</b> y el propio<b> LAFC</b>, dos instituciones con estructuras consolidadas dentro de la MLS y que ven en el hondureño un proyecto de presente y futuro.La operación sería una compra definitiva, lo que representaría un ingreso económico muy importante para Real España, que apostó por el desarrollo del jugador y ahora podría verse beneficiado con una transferencia internacional de peso.