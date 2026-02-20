Mario Martínez piensa en el retiro: DT más complicado y su nuevo trabajo: "Uno tiene que valorarse"

Este primer semestre del 2026 decidió no jugar a pesar de tener ofertas y tras casi 20 años de carrera profesional, el talentoso mediocampista hondureño Mario Martínez comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida, medita el retiro. Debutó en 2006 con Real España y construyó una trayectoria que lo llevó a disputar ligas en Europa, Sudamérica, Norteamérica y África, convirtiéndose en uno de los volantes creativos más constantes de su generación.

Mario Roberto Martínez Hernández defendió otras camisetas históricas, además de pasos por equipos como RSC Anderlecht, Barcelona SC, ENPPI Club y clubes de la MLS, entre otros. En total, jugó en cinco ligas distintas, acumulando centenares de partidos oficiales a nivel de clubes y anotando decenas de goles a lo largo de su carrera, muchos de ellos en instancias decisivas. Con la Selección de Honduras también dejó huella: fue parte del proceso olímpico rumbo a Juegos Olímpicos de Londres 2012 y posteriormente integró la nómina mundialista en Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, cumpliendo el sueño que todo niño futbolista anhela.

Además, participó en múltiples procesos eliminatorios y torneos regionales, consolidándose como uno de los “10” más reconocidos del fútbol hondureño reciente. Hoy, ya con 36 años, Martínez ha decidido priorizar a su familia y establecerse en San Pedro Sula, mientras se prepara académicamente con licencias de entrenador y estudios en Gerencia Deportiva. Pero dejó abierta la posibilidad de volver a jugar si llega una oferta que le llene las expectativas. En esta entrevista exclusiva con DIEZ, el exvolante habla con franqueza sobre el sacrificio familiar que implica su carrera, su frustración por no tener un “último baile” en Real España, su análisis del presente aurinegro tras la goleada sufrida ante Los Angeles FC por 6-1, y su visión sobre el fútbol moderno. Con la madurez que dan los años y la experiencia internacional, Mario Martínez no solo repasa sus números y logros, sino también los momentos que lo marcaron fuera del campo. Porque si algo deja claro en esta conversación, es que más allá de los títulos, los goles y las estadísticas, el mayor triunfo para él hoy es poder estar cerca de su familia y seguir ligado al deporte que le dio todo.



ENTREVISTA CON MARIO MARTÍNEZ



— Mario, después de tantos años en el fútbol, ahora inicias una nueva etapa como entrenador. ¿Cómo estás viviendo esta faceta?

Estoy viviendo una nueva etapa, pero siempre ligado al fútbol. Se me dio la oportunidad en la academia Kifaru, que pertenece a la institución Happy New Town. Me hablaron del proyecto y me pareció una gran oportunidad. Además, aquí estudia mi hijo, así que se alinearon muchas cosas. Esperamos, primeramente Dios, aprovechar esta etapa al máximo. Seguimos preparándonos, cursando las licencias C y B. Queremos seguir aprendiendo. Tenemos un gran maestro como Cristian Caballero, de quien podemos adquirir mucho conocimiento. Estamos disfrutando cada momento con los niños y tratando de sacar el máximo provecho.



— ¿Eso significa que los botines ya están colgados definitivamente?

Prácticamente sí. Muchas personas me dicen que aún podría jugar un tiempo más, pero es una decisión personal. Quiero estar más centrado en mi familia y establecerme en San Pedro Sula. No fue fácil para mis hijos cambiar constantemente de escuela y de país. Lo han sufrido. Tuve oportunidades para regresar a Juticalpa FC y también para ir a Tegucigalpa, pero decidí quedarme aquí. Quiero enfocarme en nuevos proyectos personales, dedicar más tiempo a mi familia, ser más padre, más esposo y estar cerca de mis padres. Confío en que Dios respalde y guíe los proyectos que tenemos en mente, y que a nivel personal y familiar nos vaya bien.

— Sacrificaste mucho por ser futbolista. ¿Qué balance haces de tu carrera?

Le agradezco a Dios porque fue una carrera hermosa. Es un don que Él nos regaló: hacer lo que nos gusta y además vivir de ello. Estoy profundamente agradecido con mi familia, que siempre estuvo presente. Pero sí, es una profesión sacrificada. Mis hijos vivieron cambios constantes: estuvimos en Egipto, en Olancho, en Comayagua. No fue fácil para ellos cambiar de país y de escuela. Al final, uno sabe que es parte del camino, porque es lo que nos apasiona y lo que nos da sustento. Ahora queremos establecernos y disfrutar más tiempo en familia.



— ¿Cuáles fueron las palabras que más te marcaron de tus hijos o de tu esposa durante tu carrera?

Hubo un momento en que mi hijo me dijo: “Papá, seguí jugando”, pero al mismo tiempo se ponía triste porque sabía que eso significaba irnos de San Pedro Sula y cambiar otra vez de escuela. Eso me marcó mucho. También me decía: “¿Te tenés que ir a Olancho? ¿Te vas a quedar allá y nosotros aquí?”. Esos viajes eran difíciles para mí. No lo digo por Olancho, porque la gente y el equipo me trataron muy bien, sino por dejar a mi familia. Aprovechaba al máximo los fines de semana, pero el lunes, cuando tenía que irme, mi hijo quedaba triste. Ahora tengo una niña pequeña y no es fácil. Además de futbolista, soy ser humano y siento. Cuando no estás con tu familia, todo se vuelve más complicado. Ellos lloraban. A veces tenía que salir casi escondido de la casa. En las llamadas o videollamadas terminábamos llorando. Son momentos que te marcan y que influyen en tus decisiones.



— Entonces, ¿ya es definitivo que no volverás a jugar?

No puedo decir que sea un no definitivo. Si aparece una oportunidad que valga la pena, podría volver. Mi prioridad es quedarme en San Pedro Sula, cerca de mi familia. Se dio la posibilidad de terminar en Leones, pero no hubo acuerdo. También creo que uno debe valorarse. No se trata de cobrar cifras altas, sino de respeto profesional. Estoy agradecido por el interés, pero si no se puede, hay que buscar nuevos proyectos.



— ¿Qué proyectos tienes ahora?

Estamos apoyando un emprendimiento familiar; mi esposa tiene un salón y la estoy respaldando en ese proyecto. Además, ya iniciamos esta etapa en la academia y estoy estudiando Gerencia Deportiva, porque quiero seguir ligado al fútbol desde otra área. La idea es continuar preparándome y crecer como entrenador y como profesional. Confío en que Dios nos guíe en este nuevo camino.



— Hablar contigo es hablar de Real España. ¿Te quedó pendiente un último torneo o una despedida con el club?

Recibí muchos mensajes sobre un posible “último baile” con Real España. La gente lo pedía, pero no siempre depende de uno. A mí me hubiera gustado cerrar mi carrera ahí, hacer un último torneo o una despedida, porque soy Real España. Sin embargo, las decisiones también pasan por la directiva. Conversamos durante varios meses y no se concretó. No estoy dolido. Soy una persona agradecida con Dios, con mi familia y con Real España, que fue el club que me abrió las puertas y me dio a conocer. Cuando me tocó salir, fue una decisión institucional, como le puede pasar a cualquier jugador. Claro que me hubiera gustado retirarme ahí, pero no se dio. Eso no cambia mi cariño por el club. Sigo apoyando a Real España. Siempre quiero que le vaya bien, que pelee campeonatos y que represente dignamente a Honduras. Cuando uno opina, lo hace pensando en el bien de la institución.



— Como aurinegro, ¿Cómo te cayó ese 6-1 ante LAFC?

Te soy sincero: me dolió. Iba camino al estadio, pero por cuestiones personales no pude llegar. Pensé que Real España iba a competir mejor ante Los Ángeles. Me sorprendió que en los primeros 20 minutos ya estuviera 3-0 o 4-0. Sentí pena, porque esperaba mucho más. Hay maneras de perder, y siento que Real España no perdió de buena forma. En el segundo tiempo se vio algo distinto, pero ya era tarde. Ahora toca cerrar con dignidad y levantarse para que esto no afecte el torneo local.

— ¿Por qué pasó algo así? ¿Fue mentalidad o superioridad del rival?

Este tipo de escenarios pesan. Vi a varios jugadores nerviosos, imprecisos, sin poder dar un pase corto. Cuando jugás con línea de cinco y no hay comunicación, se nota. Pasó un poco de todo.



No fue el Real España que había arrancado el torneo. También hubo decisiones técnicas que generan debate. Si dejás en el banco a tu referente goleador, como Darixon Vuelto, es normal que surjan preguntas. Pero al final son decisiones del entrenador y hay que respetarlas. Lo que uno opina es por el bien del equipo, no para criticar.



— ¿Te ha gustado el proceso del técnico en Real España?

No tengo nada en contra de los extranjeros, pero hay que decir las cosas como son. A un técnico uruguayo, por ejemplo, no se le tendría la misma paciencia si no consigue resultados en un torneo. El equipo arrancó bien y ha tenido momentos positivos, pero ya son casi cuatro torneos. Real España debe mostrar otra cara. Si le preguntás a cualquier españolista si está conforme con el rendimiento, la mayoría dirá que no. Hay que respaldar al entrenador porque es quien dirige el grupo, pero también es momento de competir en serio por el título.



— ¿Qué le falta a los equipos sampedranos para volver a dominar?

Ya son varios años sin títulos para los clubes de San Pedro Sula. Me gustaría ver campeón a Real España o a Marathón, porque la zona norte necesita volver a competir fuerte. El rival a vencer sigue siendo Olimpia, y eso no ha cambiado. La afición quiere títulos, y tiene razón. Real España es un club grande y debe pelear campeonatos. Es momento de que los equipos sampedranos den ese paso al frente.



— ¿Qué es lo mejor que te dejó el fútbol?

Amigos. Eso es lo más valioso. Más allá de lo económico, el fútbol me dejó amistades que hoy siguen vigentes. Hace poco me reuní con varios exjugadores, entre ellos Luciano Emilio, y compartimos anécdotas de todo lo que vivimos. Hablábamos de cómo era el fútbol antes y cómo es ahora. Esos momentos no tienen precio, porque recordás dónde comenzaste, todo lo que te costó y lo que significó la carrera. El fútbol me dio muchas cosas, pero lo más importante fueron las relaciones y la posibilidad de que mi familia esté bien.



— ¿Cómo era antes y cómo es ahora el fútbol?

Hoy hay muchas distracciones, especialmente las redes sociales. El jugador puede hacer lo que quiera en su tiempo libre, pero antes había una vergüenza deportiva distinta. Si perdías un fin de semana, no estabas pensando en redes. A nosotros nos formaron jugadores de experiencia que nos enseñaron a respetar la profesión. Antes, para sentarte en el bus o en el comedor, debías esperar al más veterano. Si no respetabas eso, te lo hacían entender.



Había liderazgo fuerte en el camerino. Los referentes te decían: “No es solo mi trabajo, es la comida de mi familia”. Eso te hacía valorar la carrera. Después de entrenar, jugadores como Carlos Pavón se quedaban practicando centros o tiros libres durante dos o tres horas más. Hoy muchos jóvenes entrenan hora y media y se quieren ir a casa sin trabajar aspectos que deben mejorar. Estoy agradecido con los compañeros que tuve, porque aprendí mucho de ellos.



— ¿Qué es lo que más te decepcionó del fútbol?

Sería mentiroso decir que nunca me quejé; hubo entrenamientos duros y momentos difíciles. Pero lo que más me decepcionaba era no valorar lo que estábamos viviendo. Mi sueño era ser profesional y jugar en la Selección. Cuando lo logré —jugar una Olimpiada y un Mundial— entendí que muchos no disfrutaban ese privilegio como deberían. A veces nos quejábamos sin darnos cuenta de que estábamos cumpliendo el sueño de niños. Incluso yo tuve momentos en los que no valoré todo como debía. Con el tiempo maduré y entendí que estaba haciendo lo que más me gustaba y que debía disfrutarlo.



— ¿Ese cambio de mentalidad llegó con el proceso de Jorge Luis Pinto?

El proceso con el profesor Jorge Luis Pinto no fue fácil. Él tenía una metodología clara y decía que le había dado resultados; no iba a cambiarla. Si no te adaptabas, era tu decisión. Venía de llevar a Costa Rica a un Mundial casi invicto. ¿Qué le ibas a cuestionar? Recuerdo una anécdota: llegué de Egipto a las dos de la mañana para un amistoso contra El Salvador en Washington. A las tres ya estaba en el hotel y el profesor Pinto me estaba esperando. Ese mismo día había partido. En el almuerzo me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien, que podía jugar algunos minutos. Me respondió: “Vas a ser titular”. Terminé jugando entre 60 y 70 minutos. Los entrenamientos eran exigentes, de dos o tres horas, y no estábamos acostumbrados a eso. Hubo roces normales, como en cualquier equipo, pero siempre hubo respeto. En concentraciones no faltaba nada: buena alimentación, descanso y profesionalismo. Cuando salís al extranjero te das cuenta de que la intensidad es diferente. Yo siempre me enfoqué en trabajar y estar a disposición. No sé si lo hice perfecto, pero siempre disfruté vestir la camiseta de la Selección.