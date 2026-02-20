Mario Martínez piensa en el retiro: DT más complicado y su nuevo trabajo: "Uno tiene que valorarse"

<b>— Sacrificaste mucho por ser futbolista. ¿Qué balance haces de tu carrera?</b><br />Le agradezco a Dios porque fue una carrera hermosa. Es un don que Él nos regaló: hacer lo que nos gusta y además vivir de ello. Estoy profundamente agradecido con mi familia, que siempre estuvo presente. Pero sí, es una profesión sacrificada. Mis hijos vivieron cambios constantes: estuvimos en Egipto, en Olancho, en Comayagua. No fue fácil para ellos cambiar de país y de escuela. Al final, uno sabe que es parte del camino, porque es lo que nos apasiona y lo que nos da sustento. Ahora queremos establecernos y disfrutar más tiempo en familia.<br /><br /><b>— ¿Cuáles fueron las palabras que más te marcaron de tus hijos o de tu esposa durante tu carrera?</b><br />Hubo un momento en que mi hijo me dijo: “Papá, seguí jugando”, pero al mismo tiempo se ponía triste porque sabía que eso significaba irnos de San Pedro Sula y cambiar otra vez de escuela. Eso me marcó mucho. También me decía: “¿Te tenés que ir a Olancho? ¿Te vas a quedar allá y nosotros aquí?”. Esos viajes eran difíciles para mí. No lo digo por Olancho, porque la gente y el equipo me trataron muy bien, sino por dejar a mi familia. Aprovechaba al máximo los fines de semana, pero el lunes, cuando tenía que irme, mi hijo quedaba triste. Ahora tengo una niña pequeña y no es fácil. Además de futbolista, soy ser humano y siento. Cuando no estás con tu familia, todo se vuelve más complicado. Ellos lloraban. A veces tenía que salir casi escondido de la casa. En las llamadas o videollamadas terminábamos llorando. Son momentos que te marcan y que influyen en tus decisiones.<br /><br /><b>— Entonces, ¿ya es definitivo que no volverás a jugar?</b><br />No puedo decir que sea un no definitivo. Si aparece una oportunidad que valga la pena, podría volver. Mi prioridad es quedarme en San Pedro Sula, cerca de mi familia. Se dio la posibilidad de terminar en Leones, pero no hubo acuerdo. También creo que uno debe valorarse. No se trata de cobrar cifras altas, sino de respeto profesional. Estoy agradecido por el interés, pero si no se puede, hay que buscar nuevos proyectos.<br /><br /><b>— ¿Qué proyectos tienes ahora?</b><br />Estamos apoyando un emprendimiento familiar; mi esposa tiene un salón y la estoy respaldando en ese proyecto. Además, ya iniciamos esta etapa en la academia y estoy estudiando Gerencia Deportiva, porque quiero seguir ligado al fútbol desde otra área. La idea es continuar preparándome y crecer como entrenador y como profesional. Confío en que Dios nos guíe en este nuevo camino.<br /><br /><b>— Hablar contigo es hablar de Real España. ¿Te quedó pendiente un último torneo o una despedida con el club?</b><br />Recibí muchos mensajes sobre un posible “último baile” con Real España. La gente lo pedía, pero no siempre depende de uno. A mí me hubiera gustado cerrar mi carrera ahí, hacer un último torneo o una despedida, porque soy Real España. Sin embargo, las decisiones también pasan por la directiva. Conversamos durante varios meses y no se concretó. No estoy dolido. Soy una persona agradecida con Dios, con mi familia y con Real España, que fue el club que me abrió las puertas y me dio a conocer. Cuando me tocó salir, fue una decisión institucional, como le puede pasar a cualquier jugador. Claro que me hubiera gustado retirarme ahí, pero no se dio. Eso no cambia mi cariño por el club. Sigo apoyando a Real España. Siempre quiero que le vaya bien, que pelee campeonatos y que represente dignamente a Honduras. Cuando uno opina, lo hace pensando en el bien de la institución.<br /><br /><b>— Como aurinegro, ¿Cómo te cayó ese 6-1 ante LAFC?</b><br />Te soy sincero: me dolió. Iba camino al estadio, pero por cuestiones personales no pude llegar. Pensé que Real España iba a competir mejor ante Los Ángeles. Me sorprendió que en los primeros 20 minutos ya estuviera 3-0 o 4-0. Sentí pena, porque esperaba mucho más. Hay maneras de perder, y siento que Real España no perdió de buena forma. En el segundo tiempo se vio algo distinto, pero ya era tarde. Ahora toca cerrar con dignidad y levantarse para que esto no afecte el torneo local.