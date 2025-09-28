Liga Nacional

¡Dos bajas en el CD Choloma! Mario Martínez rescinde su contrato con los "Maquileros" en pleno Apertura 2025

El CD Choloma anunció la baja de Mario Martínez y Luis Contreras en el inicio de la segunda vuelta del Apertura 2025.

    El CD Choloma marcha penúltimo en la tabla del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

     Mario O. Figueroa
2025-09-28

¡Dos bajas en Choloma! El Club Deportivo Choloma informó de manera oficial la desvinculación de dos de sus futbolistas que ficharon por el conjunto maquilero en el torneo Apertura 2025. Se trata del volante Mario Roberto Martínez y el atacante Luis Contreras.

DIEZ conoció que la baja de Mario Martínez se debe a un problema de salud y es por ello que el mediocentro decidió apartarse de la entidad cholomeña por el resto de la segunda vuelta del balompié catracho.

Martínez, mediocampista de amplia trayectoria en el fútbol hondureño, se incorporó a Choloma aportando experiencia y calidad en la zona de creación, mientras que Contreras, referente ofensiva, destacó por su disciplina y liderazgo dentro del campo de juego.

La institución expresó su más profundo agradecimiento a ambos futbolistas por el esfuerzo, compromiso y profesionalismo que mostraron mientras defendieron los colores del club, destacando el aporte significativo que brindaron durante su paso por el equipo.

“El Club Deportivo Choloma desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto en lo deportivo como en lo personal”, señala el comunicado, reflejando el respeto y la gratitud hacia los ahora exjugadores.

Con esta baja doble, el cuerpo técnico y la dirigencia deberán replantear la estrategia de cara a los próximos compromisos, ya que se trata de dos elementos con peso específico dentro del plantel. La salida de ambos abre también la posibilidad a otros futbolistas de la plantilla.

El Club Deportivo Choloma marcha en la penúltima posición del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Victoria es último en la clasificación, suma cuatro puntos, pero ayer logró una unidad tras empatar 1-1 ante Marathón.

El comunicado que lanzó el CD Choloma tras las bajas oficiales de Mario Martínez y Luis Contreras.

(Mario O. Figueroa)



Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
