¡Dos bajas en el CD Choloma! Mario Martínez rescinde su contrato con los "Maquileros" en pleno Apertura 2025

¡Dos bajas en Choloma! El Club Deportivo Choloma informó de manera oficial la desvinculación de dos de sus futbolistas que ficharon por el conjunto maquilero en el torneo Apertura 2025. Se trata del volante Mario Roberto Martínez y el atacante Luis Contreras.

DIEZ conoció que la baja de Mario Martínez se debe a un problema de salud y es por ello que el mediocentro decidió apartarse de la entidad cholomeña por el resto de la segunda vuelta del balompié catracho.

Martínez, mediocampista de amplia trayectoria en el fútbol hondureño, se incorporó a Choloma aportando experiencia y calidad en la zona de creación, mientras que Contreras, referente ofensiva, destacó por su disciplina y liderazgo dentro del campo de juego.