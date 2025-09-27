Lavallén alaba a Rubilio por su gol y explica por qué no jugó Alexy Vega de titular: “Correr, corren todos...”

Marathón ha tropezado esta tarde como local tras empatar 2-2 ante Victoria, equipo que se encuentra en el último lugar del Torneo Apertura 2025-26. Luego de este duro empate, el DT del Marathón atendió a la prensa y mencionó que es un punto importante para seguir manteniéndose en la cima. Por otro lado, habló de la lesión de Farioli y explicó por qué Alexy Vega no jugó como titular ante Victoria. "Se presentó hasta el miércoles a entrenar"

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué le deja este empate ante Victoria? Fue un partido parejo donde abrimos rápido el marcador, lamentablemente ellos también nos pudieron empatar rápido y eso nos desconcentró un poquito. Después ya fuimos fluyendo en jugadas de peligro, tuvimos las más claras en el primer tiempo y feliz por el gol de Rubilio en su debut. Lamentablemente no pudimos aprovechar esa oportunidad de jugar con uno más hasta que se igualó tras la expulsión de Orellana. Se lamenta no haber ganado. Los equipos cuando enfrentan a Marathon o los equipos que pelean que van peleando en la cima saben que es su momento para darse a ver y es más probable que un equipo que viene atrás te complique a un equipo que está peleando más cerca tuyo. ¿La lesión de Fariolli? ¿Va para largo? Hay que evaluarlo sobre su lesión y veremos más tarde qué dicen los médicos con los exámenes y las valoraciones. ¿Cree que se ha dejado escapar el liderato? No. Faltan 9 fechas todavía y acaba de arrancar la segunda vuelta. Nosotros hasta hoy perdimos puntos de local.