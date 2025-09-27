Liga Nacional

Lavallén alaba a Rubilio por su gol y explica por qué no jugó Alexy Vega de titular: “Correr, corren todos...”

El entrenador del Marathón atendió a la prensa después de empatar 2-2 ante Victoria

2025-09-27

Marathón ha tropezado esta tarde como local tras empatar 2-2 ante Victoria, equipo que se encuentra en el último lugar del Torneo Apertura 2025-26.

Luego de este duro empate, el DT del Marathón atendió a la prensa y mencionó que es un punto importante para seguir manteniéndose en la cima.

Por otro lado, habló de la lesión de Farioli y explicó por qué Alexy Vega no jugó como titular ante Victoria. "Se presentó hasta el miércoles a entrenar"

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué le deja este empate ante Victoria?

Fue un partido parejo donde abrimos rápido el marcador, lamentablemente ellos también nos pudieron empatar rápido y eso nos desconcentró un poquito. Después ya fuimos fluyendo en jugadas de peligro, tuvimos las más claras en el primer tiempo y feliz por el gol de Rubilio en su debut. Lamentablemente no pudimos aprovechar esa oportunidad de jugar con uno más hasta que se igualó tras la expulsión de Orellana. Se lamenta no haber ganado.

Los equipos cuando enfrentan a Marathon o los equipos que pelean que van peleando en la cima saben que es su momento para darse a ver y es más probable que un equipo que viene atrás te complique a un equipo que está peleando más cerca tuyo.

¿La lesión de Fariolli? ¿Va para largo?

Hay que evaluarlo sobre su lesión y veremos más tarde qué dicen los médicos con los exámenes y las valoraciones.

¿Cree que se ha dejado escapar el liderato?

No. Faltan 9 fechas todavía y acaba de arrancar la segunda vuelta. Nosotros hasta hoy perdimos puntos de local.

¿Se ha perdido la solidez defensiva?

Yo no lo veo así y este es tu punto de vista. Si hubiésemos ganado estuviéramos hablando de otra cosa pero bueno creo que el equipo se equivocó por momentos la manera de cómo tratar el partido cuando estábamos con uno más. La diferencia no se hace de lo físico sino de lo táctico. Correr...corren todos y eso no hace diferencia.

¿Por qué no juega Alexy Vega?

Cuando volvió de la selección no estaba apto y tuvo cuatro días con un virus que no le permitió viajar a Choluteca y después se hizo una extracción de muela donde estuvo que estar parado 4 días. Es decir que tuvo 8 días sin entrenar y por eso no pudo entrar de inicio y lo mejor era esperarlo que se recuperará del todo.

- Sin embargo, contrario a lo que dice el técnico de Marathón, Alexy Vega sí fue titular tras el último partido de la Selección de Honduras en el que marcó gol contra Haití, disputando 63 minutos ante Platense y el partido completo contra Choloma.

