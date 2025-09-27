Lavallén alaba a Rubilio por su gol y explica por qué no jugó Alexy Vega de titular: “Correr, corren todos...”

<b>¿Se ha perdido la solidez defensiva? </b>Yo no lo veo así y este es tu punto de vista. Si hubiésemos ganado estuviéramos hablando de otra cosa pero bueno creo que el equipo se equivocó por momentos la manera de cómo tratar el partido cuando estábamos con uno más. La diferencia no se hace de lo físico sino de lo táctico. Correr...corren todos y eso no hace diferencia.<b>¿Por qué no juega Alexy Vega?</b>Cuando volvió de la selección no estaba apto y tuvo cuatro días con un virus que no le permitió viajar a Choluteca y después se hizo una extracción de muela donde estuvo que estar parado 4 días. Es decir que tuvo 8 días sin entrenar y por eso no pudo entrar de inicio y lo mejor era esperarlo que se recuperará del todo.- Sin embargo, contrario a lo que dice el técnico de Marathón, Alexy Vega sí fue titular tras el último partido de la Selección de Honduras en el que marcó gol contra Haití, disputando 63 minutos ante Platense y el partido completo contra Choloma.