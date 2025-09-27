Tabla de posiciones en Honduras: Olimpia es feliz, Real España y Marathón tropiezan en la jornada 12

Los verdolagas no solo dejaron escapar puntos, sino que también la oportunidad de recuperar el primer lugar del certamen. Se mantienen en el segundo lugar, pero ahora con 20 puntos y es superado por el líder Olimpia con 21; los Albos pueden distanciarse de conseguir los tres puntos en esta fecha.

¡El 'Monstruo' se estrella! El Marathón de Pablo Lavallén no aprovechó su condición de local y sacó un empate 2-2 ante el Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula en el inicio de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

Por su parte, el Olancho FC tampoco quiso ser líder al finalizar la jornada 12, recibió a un urgido Real España, que viene de perder frente al Plaza Amador por la Copa Centroamerica 2025.

El resultado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas finalizó empatado 1-1. Los olanchanos se quedan en la tercera plaza y la Máquina sigue como carrusel, es sexto con 15 unidades.

Ya en el cuarto lugar se ubica el Motagua con 15 unidades; los Azules descansan en esta fecha. Platense y Real España están en el quinto y sexto puesto con 14 unidades, respectivamente; los Tiburones jugará este domingo ante Juticalpa.

En la séptima plaza se encuentran los Lobos de la UPNFM con 13 puntos, seguido del Juticalpa FC con 12; los 'Canecheros' sufrieron una reducción de puntos, por lo tanto bajaron puestos y, de momento, están fuera de la zona de clasificación.