Tabla de posiciones en Honduras: Olimpia es feliz, Real España y Marathón tropiezan en la jornada 12

Por su parte, el Olancho FC tampoco quiso ser líder al finalizar la jornada 12, recibió a un urgido <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/plaza-amador-real-espana-copa-centroamericana-video-mejores-jugadas-goles-KA27507386" target="_blank">Real España</a></b>, que viene de perder frente al Plaza Amador por la Copa Centroamerica 2025.El resultado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas finalizó empatado 1-1. Los olanchanos se quedan en la tercera plaza y la Máquina sigue como carrusel, es sexto con 15 unidades.Ya en el cuarto lugar se ubica el Motagua con 15 unidades; los Azules descansan en esta fecha. Platense y Real España están en el quinto y sexto puesto con 14 unidades, respectivamente; los Tiburones jugará este domingo ante Juticalpa.En la séptima plaza se encuentran los Lobos de la UPNFM con 13 puntos, seguido del Juticalpa FC con 12; los 'Canecheros' sufrieron una reducción de puntos, por lo tanto bajaron puestos y, de momento, están fuera de la zona de clasificación.