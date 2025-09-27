Yeison Moreno salvó al Real España de la derrota y Olancho FC dejó una gran oportunidad para subir a la cima

Los de Reynaldo Tilguath no aprovecharon para escalar en la clasificación luego de que Marathón había igualado 2-2 ante Victoria en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula.

Olancho FC y Real España se vieron las caras este sábado 27 de septiembre por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y terminó con empate 1-1 en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Jeaustin Campos, DT de la máquina, mandó de inicio un equipo entre jugadores que ha utilizado titulares y suplentes, pensando en la vuelta que sostendrá ante Plaza Amador por la Copa Centroamericana y en donde la ida perdieron 0-1.



Olancho FC se encargó de ponerse en ventaja por intermedio del veloz Marlon "Machuca" Ramírez a los 25 minutos del primer tiempo aprovechando un mal despeje en el sector defensivo de Anfronit Tatum.

En el inicio de la segunda mitad, la realeza emparejó los cartones con un cabezazo del colombiano Yeison Moreno al primer minuto del complemento gracias a un centro preciso que le mandó Darixon Vuelto desde el costado izquierdo.

Los sampedranos se quedaron con diez a los 82 minutos luego de que su portero Luis Aurelio López de forma infantil se dejó expulsar: el cancerbero salió de su área y tocó la pelota con la mano por lo que inmediatamente fue roja ya que cortó una clara ocasión de gol. Los locales se volcaron al ataque, mientras que la visita resistió y pudieron salir vivos con un empate.

Los Potros han sido uno de los clubes sensaciones en lo que va de la presente campaña y como consecuencia es tercero en la tabla de posiciones con 20 puntos. Aunque, dejaron escapar la oportunidad de poder dormir como líderes a la espera de lo que haga Olimpia que está en la cima con 21 unidades y este domingo recibe al CD Choloma.

En el caso del Real España, en la clasificación son sextos con apenas 15 puntos en una campaña irregular. La máquina cambiará de chip y el miércoles intentará dar el batacazo de eliminar en Panamá al Plaza Amador de la Copa Centroamericana en una serie donde llega con desventaja de 0-1 sufrido en San Pedro Sula.

ALINEACIONES:

Olancho FC (1): Harold Fonseca, Óscar Almendarez, Juan Lasso, Yeer Gutiérrez, Deyron Martínez, Alexander López (Henry Gómez 60’), Yeison Mejía (Denis Andino 60’), Rodrigo de Olivera (Ángel Villatoro 80’), Juan Delgado, Omar Elvir (Carlos Small 90+4’) y Marlon Ramírez.

Técnico: Reynaldo Tilguath

Amarillas: Deyron Martínez, Denis Martínez y Yeer Gutiérrez.

Rojas: no hubo.

Real España (1): Luis López, Ever Alvarado (Daniel Aparicio 45’), Devron García, Bryan Moya (Onán Rodríguez 80’), Yeison Moreno (Jhow Benavidez 75’), Wesly Decas, César Romero (Darixon Vuelto 45’), Edson Palacios, Carlos Mejía, Daylor Cacho (Dixon Ramírez 45’) y Anfronit Tatum.

Técnico: Jeaustin Campos



Amarillas: no hubo.

Rojas: Luis López.

Árbitro: Nelson Salgador