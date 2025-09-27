Con golazo de José Raúl García, los Lobos de la UPN vencen de visita al Génesis Policía en el Carlos Miranda de Comayagua

¡Festín de goles! Los Lobos de la UPNFM y el Génesis PN protagonizaron un electrizante duelo por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Los universitarios se terminaron quedando con los tres puntos en el Estadio Carlos Miranda tras vencer por 2-3 a los dirigidos por el portugués Fernando Mira, entrenador que sigue sin ganar tras su llegada al banquillo del club. La Manada empezó asomándose a la meta del Génesis PN. Andy Hernández amenazaba en el minuto 7 con una jugada individual: sombrerito y tenía todo para coronarse, pero al momento de definir la mandó muy por encima de la meta local.

La historia empezaba a tomar forma en el Estadio Carlos Miranda, pero en el 13', el partido tuvo que ser suspendido por advertencia de tormenta eléctrica. Tuvieron que pasar 17 minutos y la amenaza de lluvia se fue diluyendo y continuaron las acciones. El regreso del partido se vino con todo. Desde continuos remates de Félix García para romper el empate, eso sí, sin efectividad fueron protagonistas antes de cumplirse la media hora; la última vino en una serie de rebotes en el área que terminó finalmente en las manos del arquero. Hasta ese entonces, la UPNFM había perdonado y eso le terminó costando caro en la primera parte. Los cachorros del Génesis PN comenzaron a tomar fuerza. La primera amenaza viene de un tiro libre del brasileño Gabriel Araújo que pasó cerca de la meta de Celio Valladares, quien terminó convirtiéndose en héroe por unos minutos. Antes Roberto Moreira tuvo el primero de los universitarios con un cabezazo que sacó en la línea Balanta. Tras esa acción se produjo el show de Celio Valladares en la meta de la "Manada": primero evitando el disparo de William Moncada (39'), en donde literalmente "puso la cara" para mandar la esférica al tiro de esquina. Solo dos minutos pasaron y otra vez volvió a ser protagonista luego de evitar en dos ocasiones otros remates de Moncada nuevamente. Todo parecía indicar que esa primera parte iba a terminar sin goles, pero lo peor le pasó a la UPNFM y fue la única forma de vencer a Valladares: autogol de Andy Hernández, segundos antes del pitazo para irse al descanso.