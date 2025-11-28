Tabla de goleadores de Honduras: El resumen de Messiniti y Yio Puerto en la cima del podio, ¿quién se queda con el galardón?

La tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras está que arde, luego de que Nicolás Messiniti, delantero del Marathón, igualara en goles a Erick Puerto, artillero destacado del Platense. Ambos jugadores comparten ahora el primer lugar en la lucha por la bota de oro del campeonato.

Hasta la jornada 20 del torneo, tanto Messiniti como Puerto han anotado 15 goles cada uno, mostrando una eficacia ofensiva impresionante. El argentino del monstruo verde, con un promedio de 0.87 goles por partido, ha brillado con dos tripletes y goles claves que han impulsado a su equipo a importantes victorias. Por su parte, Erick Puerto ha mantenido su constancia goleadora en Platense.​

Comparando su rendimiento en el Apertura 2025, Nicolás Messiniti anotó varios goles decisivos, incluyendo dobles anotaciones a clubes grandes como Olimpia y Motagua. Erick Puerto, que no ha marcado goles de penal, se ha destacado por su regularidad y capacidad de definición en jugadas de apremio, siendo vital para su escuadra.​

Messiniti, de 29 años debutó con gol contra Victoria para después anotar triplete al Juticalpa FC, a quien le volvió a endosar la misma dosis en la segunda vuelta. De sus 15 tantos, seis se los anotó a los canecheros. También le marcó doblete a Olimpia.

Por su parte Yio Puerto en su primer torneo se descargó en goles, de los cuales cuenta con tres dobletes; dos a Victoria y uno a UPNFM. Asimismo sorprendió al marcar un póker al CD Choloma.

Además, ambos delanteros han demostrado ser piezas clave para sus respectivos equipos, luchando no solo por el título individual sino también por consolidar posiciones altas en la tabla general del torneo. Sus actuaciones están siendo decisivas para las aspiraciones de Marathón y Platense este Apertura 2025.