¡Olimpia los tiene en órbita! Los primeros fichajes que se perfilan para reforzar al león en la temporada 2026

Olimpia busca suplir las bajas de los futbolistas José García y Kevin López para el Clausura y la Champions de Concacaf 2026.

     Mario O. Figueroa
2025-11-28

Olimpia ya trabaja en su planificación deportiva para la temporada 2026 y dos nombres resaltan en la lista de posibles altas del club: José Raúl García y Félix García. Ambos futbolistas han tenido un protagonismo sobresaliente con Lobos UPNFM durante el Apertura 2025-2026.

Los dos jugadores han destacado por sus minutos, regularidad y aporte ofensivo, convirtiéndose en piezas claves del conjunto universitario. Su crecimiento deportivo no ha pasado desapercibido y ha llevado a la directiva alba a valorar seriamente su regreso para fortalecer la plantilla.

Es importante mencionar que tanto José Raúl García (volante) como Félix García (lateral derecho) tienen contrato vigente con Olimpia, por lo que su préstamo con Lobos UPNFM estaría llegando a su fin. Esto facilita su retorno, ya que el club capitalino únicamente debe definir los tiempos y condiciones de su reincorporación.

La idea del cuerpo técnico y la dirigencia es potenciar al equipo con futbolistas formados en casa y que conocen bien la estructura del campeón nacional. Su adaptación sería inmediata y aportarían variantes en sectores donde el club ha quedado debilitado.

Parte de esta necesidad surge tras las recientes bajas de Kevin López y José García, quienes no seguirán en Olimpia para la temporada 2026. La salida de ambos dejó vacíos importantes, especialmente en volumen ofensivo y estabilidad defensiva, que el club debe cubrir cuanto antes.

Con ese panorama, el regreso de José Raúl y Félix García se perfila como una de las primeras decisiones estratégicas del León para reforzar su proyecto. De concretarse, serían las primeras altas oficiales rumbo a una campaña donde Olimpia busca recuperar solidez y profundidad en todas sus líneas de cara al Clausura y la Champions de Concacaf 2026.

Olimpia se plantea los regresos de José Raúl García y Félix García.

​​​​​​​

