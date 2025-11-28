¡Olimpia los tiene en órbita! Los primeros fichajes que se perfilan para reforzar al león en la temporada 2026

<b>Olimpia</b> ya trabaja en su planificación deportiva para la temporada 2026 y dos nombres resaltan en la lista de posibles altas del club: José <b>Raúl García y Félix García</b>. Ambos futbolistas han tenido un protagonismo sobresaliente con <b>Lobos UPNFM durante el Apertura 2025-2026.</b>Los dos jugadores han destacado por sus minutos, regularidad y aporte ofensivo, convirtiéndose en piezas claves del conjunto universitario. Su crecimiento deportivo no ha pasado desapercibido y ha llevado a la directiva alba a valorar seriamente su regreso para fortalecer la plantilla.Es importante mencionar que tanto José Raúl García <b>(volante)</b> como Félix García <b>(lateral derecho)</b> tienen contrato vigente con Olimpia, por lo que su préstamo con Lobos UPNFM estaría llegando a su fin. Esto facilita su retorno, ya que el club capitalino únicamente debe definir los tiempos y condiciones de su reincorporación.