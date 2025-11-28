¡Olimpia los tiene en órbita! Los primeros fichajes que se perfilan para reforzar al león en la temporada 2026

Olimpia ya trabaja en su planificación deportiva para la temporada 2026 y dos nombres resaltan en la lista de posibles altas del club: José Raúl García y Félix García. Ambos futbolistas han tenido un protagonismo sobresaliente con Lobos UPNFM durante el Apertura 2025-2026.

Los dos jugadores han destacado por sus minutos, regularidad y aporte ofensivo, convirtiéndose en piezas claves del conjunto universitario. Su crecimiento deportivo no ha pasado desapercibido y ha llevado a la directiva alba a valorar seriamente su regreso para fortalecer la plantilla.

Es importante mencionar que tanto José Raúl García (volante) como Félix García (lateral derecho) tienen contrato vigente con Olimpia, por lo que su préstamo con Lobos UPNFM estaría llegando a su fin. Esto facilita su retorno, ya que el club capitalino únicamente debe definir los tiempos y condiciones de su reincorporación.