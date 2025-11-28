¿Camerino roto? Elison Rivas aclara la turbulencia en Olimpia y defiende a la Selección de Honduras: "No fue un ridículo"

Asimismo, Elison subrayó que el vestuario continúa trabajando al máximo, arropándose entre los jugadores que permanecen y fortaleciendo la relación con el cuerpo técnico. Explicó que, aunque existe tristeza por las bajas y por el difícil momento del fútbol hondureño en general, el compromiso del equipo no ha cambiado. Para el defensor, la única manera de cerrar este capítulo y limpiar cualquier turbulencia interna es levantarse, competir y buscar el título, convencidos de que el camino para olvidar lo ocurrido es coronarse campeones en diciembre.

La conferencia de prensa de Elison Rivas estuvo marcada por un mensaje de calma, compromiso y unión dentro del plantel del Olimpia , a pesar del turbulento momento que atraviesa la institución. El defensor reconoció que las recientes salidas de compañeros y los episodios internos sorprendieron al grupo, pero insistió en que el equipo mantiene firme su objetivo de ser campeón a final de año. Rivas destacó que, aunque situaciones como la derrota 6-2 y los problemas disciplinarios afectan el ambiente, la madurez y la responsabilidad individual deben prevalecer para sostener el enfoque en la meta trazada.

Contanos cómo ha llevado el equipo estas noticias, las bajas de José García, lo de Kevin López. Ya nos contaba un poco Emanuel de la situación. ¿Has podido platicar con ellos?, ¿cómo ha tomado el grupo la noticia?

Bueno, la verdad que los compañeros aún seguimos trabajando. Tenemos una meta trazada que es poder salir campeones, Dios mediante, a final de año. La verdad que es lamentable lo que ha pasado con los compañeros, pero bueno, ahí cada quien tiene responsabilidad sobre sí mismo. Entonces uno tiene que tener la suficiente madurez para hacer las cosas.

¿Qué mensaje le mandarían ustedes a la afición que quiere saber cómo está el equipo más en este cierre del campeonato, que puede preocupar un poco, que se pueda desestabilizar?

En lo personal y en lo grupal estamos trabajando de la mejor manera. La verdad que no paramos, no paramos de trabajar de lo mejor, porque igual, así como le reiteré, tenemos trazada una meta que es poder ser campeón. Independientemente de los problemas que haya en el club o con algunos compañeros, tenemos esa meta trazada.

¿Hablaste con los jugadores? No sé si sos amigo de alguno de ellos de los que se fue. ¿Actos de indisciplina, incomodidad? ¿Qué es lo que está perturbando aquí en el equipo después de esa derrota 6x2, que creo que por ahí viene un poco la eliminación de la Copa Centroamericana?

La verdad que con los dos compañeros que salieron del club me llevo muy bien, pero soy de las personas que paso más encerrado, no toco temas que no me competen, y bueno, lamentar mucho lo que ha pasado con ellos. Y bueno, apoyarlos siempre, igual son unos compañeros que aportaron en este torneo. Igual, si salimos campeones, es parte de ellos también. Sí, claro, me despedí de ellos y he hablado con ellos, y bueno, siempre deseándoles lo mejor, porque igual pueden hacerlo bien en otro club, y bueno, aquí siempre van a tener un amigo que los va a estar apoyando.

Después del 6x2, renuncia a Espinel, los convence y se quedan, ahora separan jugadores. ¿Te imaginaste vivir algo así en Olimpia? Porque sabemos que son nuevos en el club, el club más grande de Honduras. ¿Te imaginaste que se viviera ese tipo de tormenta dentro de Olimpia?

Me tomó de sorpresa. Pero bueno, para eso somos jugadores del club y estamos para enfrentar todo. Y bueno, limpiando todo esto solo se puede siendo campeones a final de año, y para eso estamos trabajando de la mejor manera con los compañeros que quedan y el entrenador.

¿Cómo analizar lo que vive nuestro fútbol hoy en día? La gente no va a los estadios, Victoria se queda varado viajando en camión de carga. ¿Cómo asimilar todo esto y decirle a la gente que apoye nuestro fútbol?

Con respecto a la Selección, la verdad que no lo siento como ridículo, igual también nos quedó Costa Rica que es una de las potencias también centroamericanas. Entonces solo hay que tomar todo esto como una enseñanza, ¿no? Y lo que está pasando en el fútbol hondureño, la verdad que entristece un poco por los clubes que están haciendo lo más posible por sacar a sus jugadores y poder llevarlos a jugar sus partidos afuera. Entonces ahí es donde tenemos que ver el apoyo también de la Federación hacia los clubes.

¿Cómo se encuentra el club para afrontar estas últimas jornadas de la liga y prepararse para las triangulares?

El club se está preparando al 100%. Los compañeros que quedamos nos estamos arropando entre todos y estamos trabajando de la mejor manera. Así como le digo, nosotros tenemos una meta trazada y no puede haber problema o inconveniente que nos quite ese sueño de la cabeza.

¿Y el camerino cómo está luego de que pasara esto con Espinel, luego de la salida de estos jugadores? Un Olimpia apunta para ser campeón, ¿crees que se dé la oportunidad apreciando lo que está pasando?

El camerino yo lo noto normal, lo noto un poco tranquilo, igual un poco triste por lo que ha pasado con los compañeros, porque bueno, esta es nuestra segunda familia, con las personas que compartimos más tiempo que con nuestra misma familia. Y la verdad es que entristece todas estas cosas, pero bueno, así como le digo, hay una meta y esa meta no se puede desviar por ningún problema, ningún compañero que esté haciendo cosas extra fútbol. Entonces uno solo tiene que seguir trabajando para poder en diciembre ser campeones y prepararnos para el otro año.

Preguntarte más que nada sobre si has visto si hay un antes y un después de todo lo acontecido, desde la goleada del 6, cuando el profe quería salir y también la salida de tus compañeros.

Bueno, con los capitanes del club, las personas que habían estado más tiempo aquí en el club nos reunimos y nos pusimos, así como le digo, nos pusimos en esta trazada de ser campeones. La única manera de olvidar todo esto es siendo campeones y prepararnos ya para otro torneo también, ser campeones y prepararnos para el torneo internacional que vamos a estar para poder llegar largo y, Dios mediante, también no se quita el sueño de poder quedar campeón también.