¿Camerino roto? Elison Rivas aclara la turbulencia en Olimpia y defiende a la Selección de Honduras: "No fue un ridículo"

La conferencia de prensa de <b>Elison Rivas</b> estuvo marcada por un mensaje de calma, compromiso y unión dentro del plantel del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/kevin-lopez-confirma-su-salida-de-olimpia-tras-polemica-en-pleno-apertura-2025-HO28376067" target="_blank">Olimpia</a></b>, a pesar del turbulento momento que atraviesa la institución. El defensor reconoció que las recientes salidas de compañeros y los episodios internos sorprendieron al grupo, pero insistió en que el equipo mantiene firme su objetivo de ser campeón a final de año. <b>Rivas</b> destacó que, aunque situaciones como la derrota 6-2 y los problemas disciplinarios afectan el ambiente, la madurez y la responsabilidad individual deben prevalecer para sostener el enfoque en la meta trazada.Asimismo, <b>Elison</b> subrayó que el vestuario continúa trabajando al máximo, arropándose entre los jugadores que permanecen y fortaleciendo la relación con el cuerpo técnico. Explicó que, aunque existe tristeza por las bajas y por el difícil momento del fútbol hondureño en general, el compromiso del equipo no ha cambiado. Para el defensor, la única manera de cerrar este capítulo y limpiar cualquier turbulencia interna es levantarse, competir y buscar el título, convencidos de que el camino para olvidar lo ocurrido es coronarse campeones en diciembre.