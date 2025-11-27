Kevin López confirma su salida de Olimpia tras polémica en pleno Apertura 2025

La reunión que <b>Eduardo Espinel</b> sostuvo el pasado lunes con la dirigencia del <b>Olimpia</b> fue determinante: recibió el respaldo total para tomar decisiones en el plantel. Como resultado, se produjo la salida de José García, y ahora <b>Kevin López </b>parece seguir un camino similar, al ser considerado apenas la cuarta opción en el ataque merengue.Tras confirmarse su salida, <b>Kevin López </b>acudió a sus redes sociales para despedirse. Sin embargo, el mensaje causó sorpresa y muchas interpretaciones entre la afición olimpista. El mediocampista apenas compartió una historia con un breve texto: “Gracias por todo CD Olimpia”, sin agregar palabras de agradecimiento más profundas o reflexiones sobre su etapa en el club.La frialdad del mensaje generó cuestionamientos, especialmente porque en entrevistas pasadas el futbolista había confesado que desde niño soñaba con vestir la camiseta del Olimpia. López solo contaba con un mes más de contrato con el Olimpia, vigente hasta diciembre. Por ahora, el futuro de Kevin es incierto. Se ha mencionado el nombre de Motagua como posible destino, pero desde el ciclón azul no se contempla su fichaje.