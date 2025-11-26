Real España, en un juego de bostezo, triunfa contra Génesis PN con solitario gol del brasileño Gustavo Moura

Los cachorros continuaron buscando el empate y al minuto 74' <b>Denilson Núñez </b>probó con un disparo colocado, pero el arquero <b>Buba López</b> respondió con seguridad para mantener la ventaja. La defensa de <b>Real España</b> se mostró sólida, sin permitir que el rival hilara jugadas peligrosas.A partir de ahí, el partido entró en un bache donde el fútbol brilló por su ausencia. El juego se tornó gris, lento, y carente de emociones que mantuvieran a los aficionados en vilo. Los futbolistas no pudieron generar más opciones claras, lo que condenó el marcador a quedarse en 1-0.Con esta victoria, <b>Real España</b> sigue afianzando sus chances para el repechaje, sumando puntos valiosos en la recta final del torneo. Por su parte, <b>Génesis </b>quedó eliminado de toda posibilidad de clasificar a la liguilla, sepultando sus ilusiones en un partido donde tuvo pocas luces.