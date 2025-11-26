Liga Nacional

Real España, en un juego de bostezo, triunfa contra Génesis PN con solitario gol del brasileño Gustavo Moura

En un partido muy gris, la máquina del Real España derrotó al Génesis, triunfo que de paso lo eliminó del campeonato.

2025-11-26

Real España sumó tres puntos vitales en la lucha por clasificar tras vencer 1-0 al Génesis en la jornada 20 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El gol que definió el encuentro llegó temprano y fue obra del brasileño Gustavo Moura, quien aprovechó un gran centro para abrir el marcador.

El encuentro comenzó con un ritmo controlado, pero fue la máquina quien rompió la paridad al minuto 19'. Danilo Palacios se lució con un centro desde la banda derecha, preciso y bien medido, que encontró a Gustavo Moura en el área. El delantero brasileño no dudó y conectó un cabezazo potente que venció la estirada del arquero Dayan Rodríguez para poner el 1-0.

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Platense y Real España ponen al rojo vivo la clasificación

Génesis intentó reaccionar y al minuto 32' generó su primera llegada clara con un disparo mordido de Heber Núñez, aunque sin la precisión necesaria para inquietar a Buba López, portero de Real España. La respuesta de La Máquina no se hizo esperar. En el minuto 35', Moura disparó con la zurda, un remate fuerte y colocado que se estrelló en el poste izquierdo, rozando el 2-0 y aumentando la presión sobre los de Fernando Mira.

La segunda parte tuvo un ritmo más apagado, con pocas oportunidades claras. Uno de los momentos más destacados fue el fallo increíble de Carlos "Chapetilla" Mejía al minuto 53'. Solo frente al arco, con todo a favor para empujar el balón, erró en la definición desperdiciando una oportunidad que pudo cambiar la historia del partido.

Gustavo Moura celebrando su quinto gol en el torneo con el Real España.

Gustavo Moura celebrando su quinto gol en el torneo con el Real España.

Los cachorros continuaron buscando el empate y al minuto 74' Denilson Núñez probó con un disparo colocado, pero el arquero Buba López respondió con seguridad para mantener la ventaja. La defensa de Real España se mostró sólida, sin permitir que el rival hilara jugadas peligrosas.

A partir de ahí, el partido entró en un bache donde el fútbol brilló por su ausencia. El juego se tornó gris, lento, y carente de emociones que mantuvieran a los aficionados en vilo. Los futbolistas no pudieron generar más opciones claras, lo que condenó el marcador a quedarse en 1-0.

Con esta victoria, Real España sigue afianzando sus chances para el repechaje, sumando puntos valiosos en la recta final del torneo. Por su parte, Génesis quedó eliminado de toda posibilidad de clasificar a la liguilla, sepultando sus ilusiones en un partido donde tuvo pocas luces.

Jugadas aisladas se dieron en el partido entre Real España y Génesis que estuvo muy aburrido.

Jugadas aisladas se dieron en el partido entre Real España y Génesis que estuvo muy aburrido.

- FICHA TÉCNICA -

(1) REAL ESPAÑA - Luis López; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Danilo Palacios; Jack Baptiste (Anfronit Tatum, 83'), Roberto Osorto (Darlin Mencía, 78'), Jhow Benavídez, Nixon Cruz (Dayor Cacho, 90+3'), Darixon Vuelto (Carlos Mejía, 46'); Gustavo Moura (Yeison Moreno, 78').

DT: Jeaustin Campos (CRC)

Goles: Gustavo Moura 19'.

Tarjetas amarillas: Daniel Aparicio, Nixon Cruz, Carlos Mejía, Anfronit Tatum, Yeison Moreno.

Tarjetas rojas: No hubo.

(0) GÉNESIS - Dayan Rodríguez; Gabriel Araújo, Jhonatan Paz (William Moncada, 46'), Ismael Santos, Kevin Pérez (Carlos Arzú, 63'), Juan Riascos (Óliver Morazán, 72'); Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Heber Núñez (Cristofer Fonseca, 72'), Jeffry Miranda (Denilson Núñez, 63'), Ángel Tejeda.

DT: Fernando Mira (POR)

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: Héctor Castellanos, Denilson Núñez, Ismael Santos, Carlos Arzú.

Tarjetas rojas: No hubo.

**

Estadio: Morazán, San Pedro Sula

Árbitro: Selvin Brown

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Liga Nacional Honduras
|
Real España
|
Génesis PN
|