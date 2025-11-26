Real España, en un juego de bostezo, triunfa contra Génesis PN con solitario gol del brasileño Gustavo Moura

Real España sumó tres puntos vitales en la lucha por clasificar tras vencer 1-0 al Génesis en la jornada 20 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El gol que definió el encuentro llegó temprano y fue obra del brasileño Gustavo Moura, quien aprovechó un gran centro para abrir el marcador. El encuentro comenzó con un ritmo controlado, pero fue la máquina quien rompió la paridad al minuto 19'. Danilo Palacios se lució con un centro desde la banda derecha, preciso y bien medido, que encontró a Gustavo Moura en el área. El delantero brasileño no dudó y conectó un cabezazo potente que venció la estirada del arquero Dayan Rodríguez para poner el 1-0.

Génesis intentó reaccionar y al minuto 32' generó su primera llegada clara con un disparo mordido de Heber Núñez, aunque sin la precisión necesaria para inquietar a Buba López, portero de Real España. La respuesta de La Máquina no se hizo esperar. En el minuto 35', Moura disparó con la zurda, un remate fuerte y colocado que se estrelló en el poste izquierdo, rozando el 2-0 y aumentando la presión sobre los de Fernando Mira. La segunda parte tuvo un ritmo más apagado, con pocas oportunidades claras. Uno de los momentos más destacados fue el fallo increíble de Carlos "Chapetilla" Mejía al minuto 53'. Solo frente al arco, con todo a favor para empujar el balón, erró en la definición desperdiciando una oportunidad que pudo cambiar la historia del partido.

Los cachorros continuaron buscando el empate y al minuto 74' Denilson Núñez probó con un disparo colocado, pero el arquero Buba López respondió con seguridad para mantener la ventaja. La defensa de Real España se mostró sólida, sin permitir que el rival hilara jugadas peligrosas. A partir de ahí, el partido entró en un bache donde el fútbol brilló por su ausencia. El juego se tornó gris, lento, y carente de emociones que mantuvieran a los aficionados en vilo. Los futbolistas no pudieron generar más opciones claras, lo que condenó el marcador a quedarse en 1-0. Con esta victoria, Real España sigue afianzando sus chances para el repechaje, sumando puntos valiosos en la recta final del torneo. Por su parte, Génesis quedó eliminado de toda posibilidad de clasificar a la liguilla, sepultando sus ilusiones en un partido donde tuvo pocas luces.

- FICHA TÉCNICA -