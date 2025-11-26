Kevin López también se marcha del Olimpia: este miércoles ya no llegó a los entrenamientos bajo el mando de Espinel

El <b>Olimpia</b> sigue en ebullición a pesar de que marcha en la primera posición del torneo. El martes se confirmó la salida del defensor José García, quien no entró en los planes del técnico <b>Eduardo Espinel </b>y se marchó del estadio al solo terminar el partido ante Marathón del pasado domingo y no esperó a sus compañeros.Este miércoles se ha confirmado que al igual que García, Kevin López, también ha tomado la decisión de dar un paso al costado y no llegó a los entrenamientos. El disgusto del Choloma se debe a que tampoco es del paladar del técnico uruguayo.