Olimpia y Marathón llevan ventaja: Así es el formato y reglamento de las trinagulares del Apertura 2025

<b>Olimpia y Marathón</b> se preparan para encabezar la fase más decisiva del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mercado-fichajes-honduras-olimpia-3-bajas-decidido-futuro-pedro-troglio-eduardo-espinel-motagua-rechaza-futbolista-CO28377621#image-1" target="_blank">Torneo Apertura 2025</a>,</b> luego de asegurarse el derecho a liderar las dos triangulares que definirán a los finalistas del campeonato. Ambos clubes llegan como los dos mejores ubicados de las vueltas regulares, lo que les otorga ventaja deportiva y la responsabilidad de marcar el rumbo en esta etapa. Su consistencia durante la temporada los coloca como los equipos a vencer y como los grandes favoritos para avanzar a la final.