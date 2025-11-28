Olimpia y Marathón llevan ventaja: Así es el formato y reglamento de las trinagulares del Apertura 2025

Olimpia y Marathón se preparan para encabezar la fase más decisiva del Torneo Apertura 2025 , luego de asegurarse el derecho a liderar las dos triangulares que definirán a los finalistas del campeonato. Ambos clubes llegan como los dos mejores ubicados de las vueltas regulares, lo que les otorga ventaja deportiva y la responsabilidad de marcar el rumbo en esta etapa. Su consistencia durante la temporada los coloca como los equipos a vencer y como los grandes favoritos para avanzar a la final.

El nuevo formato establece que los clubes posicionados entre el tercer y sexto lugar serán sometidos a un sorteo para conformar los grupos. Dos de estos equipos acompañarán a Olimpia en su triangular, mientras que los otros dos competirán contra Marathón. Esta distribución garantiza equilibrio y competitividad, haciendo que cada partido sea clave para las aspiraciones de avanzar. El sorteo, además, añade un componente de incertidumbre que podría emparejar rivales directos en la lucha por el título.

Cada triangular se disputará bajo un formato de ida y vuelta, con un total de cuatro partidos para cada equipo. En este escenario, Olimpia y Marathón contarán con la ventaja de cerrar como locales, un beneficio que podría resultar determinante en series tan cortas y exigentes. La localía representa un impulso importante para estos clubes, acostumbrados a imponer condiciones en casa y respaldados por su afición.

En caso de que exista empate en puntos y goles al finalizar la triangular, avanzarán automáticamente los líderes de las vueltas regulares, es decir, Olimpia y Marathón. Esta regla reafirma el peso del rendimiento mostrado durante toda la fase inicial del torneo, premiando la regularidad y la consistencia. Para los demás equipos, esto significa que no basta con igualar, sino que deben superar claramente a los gigantes del torneo si desean eliminarlos.

Finalmente, el formato también establece que la gran final del Apertura 2025 se cerrará en casa del equipo que haya terminado mejor ubicado en las vueltas regulares. Esto refuerza la importancia del esfuerzo realizado por Olimpia y Marathón a lo largo de la temporada, pues ambos no solo lideran las triangulares, sino que además parten con una ventaja estratégica en el camino hacia el título. Con este sistema, la lucha por llegar y definir la final promete una fase llena de intensidad, presión y enfrentamientos de alto nivel.