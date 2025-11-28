"No estoy enterado de nada": Emmanuel Hernández pasa la pelota al Olimpia por salidas de José García y Kevin López

En un momento de turbulencia interna para el <b>Olimpia</b>, marcado por <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/kevin-lopez-confirma-su-salida-de-olimpia-tras-polemica-en-pleno-apertura-2025-HO28376067" target="_blank">la salida repentina de José García y Kevin López</a></b> en apenas dos días, así como tensiones con el técnico<b> Eduardo Espinel </b>tras derrotas claves como el 6-2 ante <b>Génesis </b>y la eliminación de<b> Copa Centroamericana</b> a manos de la <b>Liga Deportiva Alajuelense</b>, el defensor <b>Emanuel Hernández </b>atendió a la prensa en conferencia de prensa.Líderes del plantel como él enfatizan la unidad del grupo pese a rumores de división en redes sociales y críticas de la afición hacia los extranjeros. El equipo albo aún es puntero en la Liga Nacional, pero sigue golpeado por la eliminación internacional, y todo eso pone a prueba la resiliencia de los merengues.Hernández, uno de los pocos extranjeros bien vistos por la hinchada, desmiente cualquier desestabilización emocional. "La verdad que el plantel está muy bien; yo veo un grupo muy unido", asegura, destacando el enfoque en salir campeones a fin de año. Las salidas de compañeros no alteran el ánimo diario en entrenamientos y partidos.