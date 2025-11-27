Tabla de Honduras: Marathón se afianza en los primeros lugares y le mete presión a Olimpia; Choloma se hunde en el sótano

El torneo Apertura 2025 entró en su fase decisiva y la tabla de posiciones dejó un giro relevante en la lucha por el liderato. Marathón volvió a meter presión y ahora se colocó a tan solo un punto del Olimpia, que continúa en la cima con 40 unidades, pero sintiendo cada vez más cerca el aliento del Monstruo Verde. La recta final promete emociones fuertes por ese primer lugar.

El conjunto esmeralda llegó a 39 puntos después de 19 jornadas disputadas y se consolida como el principal candidato a cerrar en el segundo lugar de las vueltas regulares. La regularidad mostrada por los dirigidos por Pablo Lavallén los tiene en plena pelea.

LEA TAMBIÉN: Así marcha la tabla de goleadores del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Olimpia, por su parte, mantiene el liderato con 40 unidades en 18 juegos. El cierre será clave para determinar si logran conservar el primer puesto rumbo a la liguilla, donde llegar como líder siempre representa un golpe anímico importante.

En la zona media, equipos como Motagua, Real España, Platense y Lobos UPNFM siguen librando su propia batalla por los puestos de clasificación, mientras que Olancho y Juticalpa intentan asegurar su presencia entre los mejores seis. La tabla está sumamente apretada y cualquier tropiezo puede cambiar por completo el panorama.

En contraste, el CD Choloma se hunde en el último lugar con apenas 11 puntos y un preocupante diferencial de goles de -28. El equipo maquilero no ha podido levantar cabeza en todo el torneo y comparte el sótano con el Victoria, aunque su situación es aún más alarmante. Con tres jornadas por disputar, necesita un cierre prácticamente perfecto para evitar terminar como colista absoluto.

DATO IMPORTANTE: Los primeros dos lugares será cabezas de grupos en las dos triangulares que es la segunda fase del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.