Calamidad en Victoria: Futbolistas responden con dos triunfos a cuatro meses sin salarios de una directiva inoperante

El fútbol en Honduras se cae a pedazos, y los clubes semilleros naufragan en las olas de la calamidad. Esa es la historia del mítico <b>Club Deportivo Victoria</b>, que se desangra en silencio y cuya institución deportiva se ha reducidp a un equipo de supervivientes que entrena con el hambre royendo las entrañas. Una pena lo que le están haciendo al jaibo...Cuatro meses sin salarios han fracturado la convivencia en el club ceibeño, mientras el plantel de futbolistas, en un gesto de hombría, rebeldía y pundonor deportivo, ganó sus últimos dos partidos, encendiendo una chispa de orgullo en medio del caos económico que amenaza con extinguir su legado en la<b> Liga Nacional de Honduras.</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/goleadores" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>Jugadores claves han desertado uno a uno, priorizando la dignidad y sustento familiar sobre la lealtad: los extranjeros<b> Humberto Acevedo</b>, <b>Luis Franco,</b> <b>Yair Delgadillo</b>, y los nacionales<b> Yunny Dolmo,</b> <b>Wisdom Quayé y Walter Martínez </b>rescindieron contratos, dejando un vestuario diezmado de talento y repleto de promesas no cumplidas por una directiva que se ha hecho extrañar faltando a la palabra.