Jhon Jairo López, sin filtros: La crisis en Victoria y, ¿amaños de partidos en Honduras?: "Hay jugadores que no tienen para comer"

El Club Victoria de La Ceiba atraviesa una grave crisis financiera y administrativa que amenaza su estabilidad en la Liga Nacional de Honduras. La acumulación de múltiples meses de salarios impagos hprovocó que varios jugadores abandonen el equipo en pleno torneo, dejando al club sin rumbo claro en su conducción institucional. La renuncia del presidente Javier Cruz, sumada a la incapacidad para sostener compromisos económicos y deportivos, ha profundizado la incertidumbre sobre el futuro inmediato de esta emblemática institución.​ En medio de los rumores que giran alrededor del fútbol nacional, uno de los temas preocupantes es el riesgo latente de amaños y venta de partidos, problema que el entrenador Jhon Jairo López reconoce como una realidad global que también afecta a la región centroamericana, aunque sin pruebas concretas que permitan hacer señalamientos directos.

Respecto a la situación precaria que vive Victoria, con deudas salariales y la salida masiva de jugadores, es indicativa del impacto que las crisis económicas que tienen sobre la integridad deportiva y organizacional de los clubes, que no solo en Honduras se está viviendo sino que también en el mundo entero. El entrenador colombiano también habló en la entrevista sobre los problemas que le ha tocado vivir dirigiendo a los clubes más pobres de la primera división hondureña y dejó claro que el Olimpia es el favorito al doblete: lo ve como campeón de Copa Centroamericana y de la Liga Nacional.



- LA ENTREVISTA -

— Se enfrentan a un Motagua que viene golpeado de esa eliminación de la Copa Centroamericana﻿ y que no va a poder disputar la CONCACAF Champions Cup﻿. Como siempre lo he dicho, es uno de los grandes de Honduras, seguramente no van a querer ceder más terreno en esta Liga Nacional. Y bueno, así le haya sentado mal la eliminación, va a pelear todo, está en su casa, nosotros con la obligación de sumar para olvidarnos en ese último lugar. Motagua para sumar, para meterse en los primeros lugares y disputar esa liguilla. Así que va a ser un partido complicado, un partido difícil para nosotros, para Motagua igual también, pero vamos a intentar hacer un buen partido, un partido inteligente. Sabemos de la necesidad de ambos, pero al final creo que el que mejor se plante dentro del terreno del juego va a sacar la ventaja y nosotros esperemos no cometer los errores que hemos cometido en los otros partidos. Recuperan dos jugadores bastante importantes en su esquema, Wisdom Quayé y Walter Martínez, ¿Cuánto ayuda tener a este tipo de jugadores de regreso? Es un partido difícil para jugadores de jerarquía, de experiencia. El caso de Colocho y el caso de Quayé nos van a ayudar mucho. Les manifesté desde el primer momento que tomaron la decisión de irse del club, que lo necesitábamos, que el cuerpo técnico lo necesitaba, que yo lo necesitaba, y que ellos también necesitaban cerrar este torneo con un buen número de partidos jugados, y bueno, al final entendieron que la idea no era ir y abandonar en ese momento el barco.



Ellos siempre fueron solidarios con el equipo, también pensando en ellos, pensando en este cuerpo técnico, y seguramente nos van a servir mucho para el partido contra Motagua porque son jugadores de mucha experiencia, de jerarquía, y esta clase de partidos se ganan con esta clase de jugadores, y más ahora Colocho, que tiene un pasado en Motagua, que seguramente va a querer jugarse un partido aparte para recordar esos tiempos que tuvo allá en la Casa Azul.



VER MÁS: Saúl Fox, La More, revela cuántos millones cuesta Victoria y el plan para rescatar al club: No quiere jugadores extranjeros —Victoria es un equipo que no juega mal, pero todavía le hace falta algo, ¿qué le hace falta a Victoria para terminar de concretar este tipo de partidos? Yo diría que el equipo juega bien, porque a excepción del partido contra Platense, que no fue de los mejores, creo que a todos les competimos, a todos empezamos ganándoles, yo diría que pasa más por la parte mental, es un equipo que ha venido golpeado desde el semestre pasado, ahora el tema económico nos ha golpeado, no tenemos la cabeza, no tienen la cabeza los jugadores para sortear esta cantidad de problemas y al final creo que esto es lo que nos está perjudicando, digo yo, porque el equipo deja buena imagen en cualquier cancha, acá siempre tratamos de imponernos ante los rivales, pero bueno, una cosa es hablarlo yo y otra cosa es los jugadores lo que sienten y perciben dentro del terreno de juego, sin apartarnos del tema económico, del tema administrativo, que ha sido un tema complejo este semestre y el semestre pasado. — ¿Cómo motivar a los jugadores desde el banquillo, motivarlos para que esta situación quede un poco de lado, sabiendo que es muy complicado? No es fácil, no es fácil porque una cosa es lo que uno habla acá y otra cosa es lo que ellos transmiten dentro del terreno de juego, jugar con esta cantidad de preocupaciones, hay algunos que no tienen ni para comer, otros que no tienen para pagar sus servicios básicos, es complicado, nosotros intentamos que en el día a día se les olvide ese tema y los partidos tratan de hacer las concentraciones amenas, de hablarles mucho, creo que hemos competido en estos 8 partidos que hemos dirigido, nosotros hemos tratado de imponernos a los rivales, lastimosamente estamos jugando con varios factores en contra de nosotros, un factor en contra es el tema salarial, otro el descenso, y otro estar en el último lugar, una cantidad de cosas que no nos permiten avanzar, pero que los jugadores tienen que entender que la parte deportiva la tenemos que sacar, yo tengo fe que en estos últimos lugares vamos a salir y esperemos para el próximo año a ver cómo podemos encarar este nuevo torneo.

— Usted es como un bombero para venir a apagar las llamas de muchos equipos que tal vez se encuentran en estas últimas posiciones... Sí, bueno, lastimosamente hay algunos entrenadores que nos toca el camino más largo, a mí me ha tocado el camino más largo y tortuoso, pero bueno, esto es parte de lo que no estamos siempre nosotros los entrenadores, hay entrenadores que llegan a equipos grandes y hacen una racha de 2, 3, 4, 5 títulos, una cosa es como siempre lo he dicho es dirigir Olimpia de Motagua y otra cosa es dirigir Real Sociedad, Génesis, el mismo Victoria con problemas económicos, el mismo Juticalpa, así que no es fácil, aquí es donde se ven los verdaderos técnicos, me ha tocado sortear esta cantidad de problemas, tanto administrativos, económicos, de descenso. Al final lo hemos sacado, esperemos seguir por esta misma senda, tengo fe y creo en este grupo de jugadores, creo que los directivos van a buscar las soluciones y esperemos que esto se vea para el bien de todos. — ¿Nunca ha tenido algún llamado de algún equipo grande acá en Honduras o en Centroamérica? Sí, nosotros hemos tenido algunos acercamientos con 2, 3 equipos de los grandes de acá de Honduras, es más, yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, el primer equipo que me llamó en el 2018 en una entrevista con Fuad Abufele y Elías Burbara fue Real España, quedamos dos candidatos al final, que era el Tato García y yo, al final decantaron por el Profe, pero fue el primer equipo antes de yo llegar a Platense, y estando aquí yo he recibido algunas llamadas, algunos comentarios de unos directivos, y bueno, algún día se dará, dirigir uno grande, esperemos, seguimos en lo mismo, trabajando, aportándole al fútbol hondureño toda esta cantidad de jugadores que hoy son figuras a nivel nacional e internacional en selecciones de divisiones menores, sub-20, sub-21, sub-23 y en la mayores, bueno, es el trabajo que hemos hecho durante 6 años y creería yo que ha sido positivo. — Y con el tema de Pablo Cacho, que el siguiente torneo se va para Motagua, ¿qué piensa? Bueno, acá siempre hemos hablado de ese tema, para mí es un motivo de orgullo que los jugadores también progresen, que vayan avanzando de equipos que los vieron nacer y crecer en el ámbito futbolístico y bueno, que lleguen a un equipo grande es para mejorar y bueno, bienvenido sea para todos y cada uno de ellos. Creo que Cacho es un profesional que lo ha venido demostrando y esperemos que haga un buen cierre de torneo, que le des alegría a sus compañeros, a la afición y deje en alto el nombre de él y los colores de esta institución. — Profe, hay un tema que ha pasado en la Liga de Ascenso de que existe el rumor que jugadores terminan vendiendo partidos, ¿hay amaño de partidos en Honduras, ha escuchado algo?. Es un tema complejo, solamente no se está viviendo en Honduras, a nivel mundial se ve en muchas partes, en Colombia se ve, equipos de Liga de primera B, Centroamérica creo que es el pan de cada día, el tema es que comentarios sí se ven y se escuchan, pero no hay pruebas contundentes, entonces es muy delicado ahorita ir a hablar de X jugador o de X técnico cuando no tienes las pruebas y ya es meterte en un lío, aparte que ya ha habido problemas con los apostadores que han secuestrado, que han matado a algunos deportistas por ese tema, así que es un tema complejo que ni siquiera la FIFA ha podido parar, que es el ente que rige todo el fútbol mundial, pues mucho menos lo va a parar un periodista, un entrenador o un dirigente, así que esto es un flagelo que se está presentando a nivel mundial y esperemos que esto pase rápido y que esto ya no siga repercutiendo en el fútbol profesional.

— Sin juzgar o sin mencionar algún nombre o algún equipo para no comprometerlo también, pero ¿crees que en la Liga Nacional se da este tema de las apuestas? Es que cuando se dan esta clase de situaciones, pues todo mundo apunta, cuando un equipo pierde 7-0, todo mundo inmediatamente saltan los fantasmas de la cabeza y dicen 'bueno este partido fue vendido', porque no es normal que un equipo pierda por tantos goles, pero bueno también hay que darle mérito a los equipos que meten 7 goles, si usted va a un partido, digamos Olimpia que fue el primero contra Choloma, bueno algunos dirán mal pensado, dirán bueno aquí hubo venta, pero bueno Olimpia tiene la capacidad de meterle 6 o 5 o 7 goles a cualquier equipo, es complejo.



Esto es un tema muy delicado donde el que no tiene argumentos pues no podrá hablar con certeza las cosas que están pasando, cada uno va a responder y nosotros creo que cuando iniciamos esta carrera como entrenador siempre firmamos un pacto de caballeros y de honestidad y de lealtad y creo que en mi caso siempre lo he seguido y bueno soy un hombre de principios, soy un hombre de valores, formado en un hogar de muchos valores y que no los voy a traicionar por nada en el mundo y bueno es una profesión que hoy por hoy llevo ya 36 años vigente siendo entrenador de fútbol y bueno no me voy a vender ni por mi cabeza pasa un tema de eso. — ¿Por qué el problema económico no afecta mucho para ciertos equipos que están peleando arriba? Siempre, en el mundo entero siempre habrá los equipos grandes y los equipos pequeños, los equipos que sufren nominalmente hablando desde la parte económica, hay algunos que tienen un músculo financiero grande, que tienen buenos patrocinadores, pero eso es muy difícil en este caso los equipos pequeños van a sufrir siempre, por eso es que es muy normal que en las ligas del mundo los campeones son los mismos, en España es Barcelona, Real Madrid, en Italia el Inter, la Juve, en Alemania los mismos siempre, acá son los mismos de siempre, porque el fútbol si vos tenés un músculo financiero grande te permite contratar buenos jugadores, de experiencia, contratar buenos jugadores.



Yo te digo una cosa, ya no era como antes que salían jugadores de todos lados y jugadores silvestres que no aparecían en ningún lado y los equipos perfectamente podían tener jugadores de buen nivel, hoy por hoy es muy complejo, si usted consigue un jugador más o menos bueno, cuídelo, fórmelo bien y proyéctelo bien y como está el mercado hoy por hoy que le haces un contrato de dos o tres años y al tercer año ya los equipos grandes lo están pidiendo, así que es muy complejo armar un proyecto a mediano o largo plazo. — Profe, ¿es Honduras la mejor liga de Centroamérica? No sé cuál es el argumento para el que digan eso, hoy puede ser válido, porque hoy con casi un 70-75% de la selección nacional está conformado con los jugadores de la Liga Nacional y hoy estamos, porque me siento partícipe de este proyecto, hoy estamos a 90 minutos de clasificar a un Mundial y seguramente se va a quedar Haití, se va a quedar Costa Rica, se va a quedar Nicaragua, se va a quedar El Salvador, Guatemala, entonces por ahí de pronto el que lo piensa bien dice, sí, porque clasificaron. Ah, si me dice que Honduras tiene de 25 jugadores, tiene 24 en Europa, pues no, pero la mayoría de los jugadores de la Selección de Honduras son de la Liga Nacional, puede ser algo.



Luego te bajan los torneos internacionales como la Champions y la Centroamericana﻿ y hoy los equipos que quedaron eliminados, pero fueron a una instancia final, estamos cerca de que Olimpia pueda quedar campeón de una Centroamericana y que ya van dos participantes a la Conca Champions﻿, así que bueno, hay argumentos para decir si somos buenos o no somos tan buenos como lo dice el cuento.