Jhon Jairo López, sin filtros: La crisis en Victoria y, ¿amaños de partidos en Honduras?: "Hay jugadores que no tienen para comer"

<b>— Se enfrentan a un Motagua que viene golpeado de esa eliminación de la Copa Centroamericana y que no va a poder disputar la CONCACAF Champions Cup.</b>Como siempre lo he dicho, es uno de los grandes de Honduras, seguramente no van a querer ceder más terreno en esta Liga Nacional. Y bueno, así le haya sentado mal la eliminación, va a pelear todo, está en su casa, nosotros con la obligación de sumar para olvidarnos en ese último lugar. Motagua para sumar, para meterse en los primeros lugares y disputar esa liguilla. Así que va a ser un partido complicado, un partido difícil para nosotros, para Motagua igual también, pero vamos a intentar hacer un buen partido, un partido inteligente. Sabemos de la necesidad de ambos, pero al final creo que el que mejor se plante dentro del terreno del juego va a sacar la ventaja y nosotros esperemos no cometer los errores que hemos cometido en los otros partidos.<b>Recuperan dos jugadores bastante importantes en su esquema, Wisdom Quayé y Walter Martínez, ¿Cuánto ayuda tener a este tipo de jugadores de regreso?</b>Es un partido difícil para jugadores de jerarquía, de experiencia. El caso de Colocho y el caso de Quayé nos van a ayudar mucho. Les manifesté desde el primer momento que tomaron la decisión de irse del club, que lo necesitábamos, que el cuerpo técnico lo necesitaba, que yo lo necesitaba, y que ellos también necesitaban cerrar este torneo con un buen número de partidos jugados, y bueno, al final entendieron que la idea no era ir y abandonar en ese momento el barco.

Ellos siempre fueron solidarios con el equipo, también pensando en ellos, pensando en este cuerpo técnico, y seguramente nos van a servir mucho para el partido contra Motagua porque son jugadores de mucha experiencia, de jerarquía, y esta clase de partidos se ganan con esta clase de jugadores, y más ahora Colocho, que tiene un pasado en Motagua, que seguramente va a querer jugarse un partido aparte para recordar esos tiempos que tuvo allá en la Casa Azul.

<b>—Victoria es un equipo que no juega mal, pero todavía le hace falta algo, ¿qué le hace falta a Victoria para terminar de concretar este tipo de partidos?</b>Yo diría que el equipo juega bien, porque a excepción del partido contra Platense, que no fue de los mejores, creo que a todos les competimos, a todos empezamos ganándoles, yo diría que pasa más por la parte mental, es un equipo que ha venido golpeado desde el semestre pasado, ahora el tema económico nos ha golpeado, no tenemos la cabeza, no tienen la cabeza los jugadores para sortear esta cantidad de problemas y al final creo que esto es lo que nos está perjudicando, digo yo, porque el equipo deja buena imagen en cualquier cancha, acá siempre tratamos de imponernos ante los rivales, pero bueno, una cosa es hablarlo yo y otra cosa es los jugadores lo que sienten y perciben dentro del terreno de juego, sin apartarnos del tema económico, del tema administrativo, que ha sido un tema complejo este semestre y el semestre pasado.<b>— ¿Cómo motivar a los jugadores desde el banquillo, motivarlos para que esta situación quede un poco de lado, sabiendo que es muy complicado?</b>No es fácil, no es fácil porque una cosa es lo que uno habla acá y otra cosa es lo que ellos transmiten dentro del terreno de juego, jugar con esta cantidad de preocupaciones, hay algunos que no tienen ni para comer, otros que no tienen para pagar sus servicios básicos, es complicado, nosotros intentamos que en el día a día se les olvide ese tema y los partidos tratan de hacer las concentraciones amenas, de hablarles mucho, creo que hemos competido en estos 8 partidos que hemos dirigido, nosotros hemos tratado de imponernos a los rivales, lastimosamente estamos jugando con varios factores en contra de nosotros, un factor en contra es el tema salarial, otro el descenso, y otro estar en el último lugar, una cantidad de cosas que no nos permiten avanzar, pero que los jugadores tienen que entender que la parte deportiva la tenemos que sacar, yo tengo fe que en estos últimos lugares vamos a salir y esperemos para el próximo año a ver cómo podemos encarar este nuevo torneo.