Honduras vs Nicaragua: partido de tiktokers, sede, hora, convocados y bajas ¿Jugarán Joao y Juninho?

La Ceiba se prepara para disfrutar por primera vez del show de entretenimiento de la de la selección de tiktokers de Honduras.

    Nicaragua viene a enfrentar a Honduras en La Ceiba, Supremo tomó decisión con los brasileños Joao y Juninho.

     Arte y foto cortesía SupremoTok
2025-10-30

Nuevo juego amistoso de la selección de tiktokers de Honduras contra Nicaragua, en un duelo que tiene tintes de revancha para los pinoleros que cayeron 2-1.

El triunfo de los catrachos, liderados por el influencer Supremo, se dio en el estadio Nacional de Managua, capital de Nicaragua, el pasado 18 de septiembre.

Ahora, la batalla está lista para que se desarrolle este viernes 31 de octubre desde las 6 de la noche y la sede oficial será por primera vez el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba.

La selección hondureña de tiktokers llega con mucha participación a este encuentro luego de sus partidos frente a El Salvador, Guatemala y su similar de Brasil, donde han sido más alegrías.

También el famoso cuadro de pomponeras de la selección hondureña de tiktokers llevará su talento a la cancha. La apertura estará a cargo del reconocido cantautor nacional Polache. Y el show de medio tiempo lo realizarán el artista peruano Faraón Love Shady, el rey de la versatilidad.

La Baleada Mecánica, como le han denominado a la selección hondureña de tiktokers, tiene bajas confirmadas, entre ellas están: Bryan La Playa, Marín y los Hijos de Morazán (Fancony, Carlos Zúniga y JD).

Sin embargo, el mismo Supremo, capitán de la selección hondureña de tiktokers, informó de la convocatoria oficial para el compromiso frente a Nicaragua.

El listado: Jon Z, Rambito, Memo, Pogba, Neymar catracho, El 9 Martinez, Barbarito, los brasileños Joao, Juninho, Chaval, Supremo, La More, Davis Flow, Alonso, Stemford, Mr JC, Denguele, Caracolito, Nelson Verde, Caleb, Raphinha, La fresera, San Andrés y Chauder.

