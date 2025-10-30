Honduras vs Nicaragua: partido de tiktokers, sede, hora, convocados y bajas ¿Jugarán Joao y Juninho?

Ahora, la batalla está lista para que se desarrolle este viernes 31 de octubre desde las 6 de la noche y la sede oficial será <b>por primera vez el estadio Municipal Ceibeño</b> de la ciudad de La Ceiba.La <b>selección hondureña de tiktokers</b> llega con mucha participación a este encuentro luego de sus partidos frente a El Salvador, Guatemala y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/farandula/seleccion-tiktokers-honduras-pierde-brasil-supremo-creadores-contenido-resumen-goles-CA27272437" target="_blank">su similar de Brasil</a></b>, donde han sido más alegrías.También el famoso cuadro de pomponeras de la selección hondureña de tiktokers llevará su talento a la cancha. La apertura estará a cargo del reconocido <b>cantautor nacional Polache.</b> Y el <b>show de medio</b> tiempo lo realizarán el artista peruano Faraón Love Shady, el rey de la versatilidad.La Baleada Mecánica, como le han denominado a la selección hondureña de tiktokers, tiene bajas confirmadas, entre ellas están: Bryan La Playa, Marín y l<b>os Hijos de Morazán </b>(Fancony, Carlos Zúniga y JD).Sin embargo, el mismo Supremo, capitán de la selección hondureña de tiktokers, informó de la<b> convocatoria oficial </b>para el compromiso frente a Nicaragua.El listado: Jon Z, Rambito, Memo, Pogba, Neymar catracho, El 9 Martinez, Barbarito,<b> los brasileños <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/tiktoker-honduras-nicaragua-fotos-pelea-de-supremo-joao-deslumbra-con-baile-sexy-flow-managua-DF27441310#image-1" target="_blank">Joao, Juninho,</a> </b>Chaval, Supremo, La More, Davis Flow, Alonso, Stemford, Mr JC, Denguele, Caracolito, Nelson Verde, Caleb, Raphinha, La fresera, San Andrés y Chauder.