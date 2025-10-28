La Liga Nacional suspende la jornada 18 del Apertura: prioridad total a la Selección de Honduras en su camino al Mundial

El comunicado oficial detalla que la suspensión temporal de la jornada permitirá al cuerpo técnico y jugadores de la Selección Mayor enfocarse plenamente en los últimos dos compromisos eliminatorios de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo. La medida busca maximizar la concentración y el rendimiento del plantel en una etapa crucial del proceso clasificatorio.Desde la Liga Nacional se reconoció la importancia de este acuerdo para el desarrollo deportivo del país, considerando la trascendencia de los partidos venideros para las aspiraciones de Honduras. El objetivo es que el entorno competitivo del torneo local se mantenga equilibrado, sin comprometer el rendimiento de los clubes ni el calendario general del Apertura.Asimismo, la Federación de Fútbol de Honduras expresó su agradecimiento a los clubes afiliados por su comprensión, solidaridad y espíritu colaborativo ante esta medida. El ente rector destacó que la disposición de los equipos refleja su compromiso con el crecimiento del fútbol hondureño y su respaldo al sueño mundialista.Por ahora, la Liga Nacional no ha precisado la nueva fecha en la que se disputará la jornada 18, aunque se espera que en los próximos días se anuncie la reprogramación oficial dentro del calendario competitivo.