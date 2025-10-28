La Liga Nacional suspende la jornada 18 del Apertura: prioridad total a la Selección de Honduras en su camino al Mundial

Ambas instituciones comunicaron que la decisión surge luego de mantener un diálogo institucional basado en el respeto, la cooperación y el compromiso por el bienestar del fútbol hondureño. Este consenso refleja la coordinación entre los organismos rectores del balompié nacional, que buscan facilitar las mejores condiciones posibles para el trabajo de la Bicolor.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras (LNFP ) anunció oficialmente la suspensión y reprogramación de la jornada número 18 del Torneo Apertura 2025-2026, tras un acuerdo conjunto con la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). La medida fue adoptada con el objetivo de respaldar la preparación de la Selección Nacional Mayor en su camino hacia la clasificación al Mundial de 2026.

El comunicado oficial detalla que la suspensión temporal de la jornada permitirá al cuerpo técnico y jugadores de la Selección Mayor enfocarse plenamente en los últimos dos compromisos eliminatorios de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo. La medida busca maximizar la concentración y el rendimiento del plantel en una etapa crucial del proceso clasificatorio.

Desde la Liga Nacional se reconoció la importancia de este acuerdo para el desarrollo deportivo del país, considerando la trascendencia de los partidos venideros para las aspiraciones de Honduras. El objetivo es que el entorno competitivo del torneo local se mantenga equilibrado, sin comprometer el rendimiento de los clubes ni el calendario general del Apertura.

Asimismo, la Federación de Fútbol de Honduras expresó su agradecimiento a los clubes afiliados por su comprensión, solidaridad y espíritu colaborativo ante esta medida. El ente rector destacó que la disposición de los equipos refleja su compromiso con el crecimiento del fútbol hondureño y su respaldo al sueño mundialista.

Por ahora, la Liga Nacional no ha precisado la nueva fecha en la que se disputará la jornada 18, aunque se espera que en los próximos días se anuncie la reprogramación oficial dentro del calendario competitivo.