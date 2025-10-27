Liga Nacional

¿Cuándo viene Pachuca? El calendario que tendrá Marathón en su centenario: fechas, horarios y nueva camiseta

Los verdolagas se preparan para celebrar su centenario y tendrán una serie de actividades para los aficionados.

El próximo 25 de noviembre Marathón celebrará su centenario en el balompié hondureño, siendo uno de los equipos más longevos del país. Los verdolagas podrán presumir que, en cuanto a fútbol, serán el segundo club en llegar a los 100 años de historia, después de Olimpia.

Marathón ha logrado levantar nueve títulos de Liga Nacional, el último fue en el torneo Clausura 2018 donde derrotó en penales a Motagua y logró la ansiada novena. En su palmarés también se destaca una Copa Presidente obtenida en 2017 y una Supercopa de Honduras en 2019.

La junta directiva preparó una serie de actividades junto a los aficionados para poder disfrutar de este mes histórico para la institución verdolaga. A pesar que la fecha de su centenario es hasta finales del mes de noviembre, la celebración arrancará antes con la presentación de una nueva indumentaria.

Marathón comenzará su celebración presentando una camiseta edición especial por el centenario este jueves 30 de octubre en Expocentro y que la utilizarán en todo el mes de noviembre. Los verdes llevarán un logo especial en representación a los 100 años.

La algarabía verdolaga seguirá el 2 de noviembre en el que tienen planificado realizar un banderazo que comenzará desde el bulevar Los Próceres y finalizará en el Estadio Yankel Rosenthal en el que junto a su patrocinador Llantilandia tendrán varias sorpresas para los aficionados.

El 8 de noviembre será una noche de festividad en San Pedro Sula, ya que la barra organizada de Marathón, Furia Verde junto a la directiva, presentarán en concierto al cantante argentino de cumbia El Pepo y la Superbanda Gedienta en el Gimnasio Municipal. También el grupo de aficionados GAMA tendrá una fiesta bailable en el Colegio de Ingenieros.

Calendario de actividades del centenario verdolaga.

El partido por el centenario se disputará el viernes 14 cuando Marathón reciba al Pachuca de México en un duelo amistoso que se celebrará en el Estadio Morazán. Los tuzos llegarán un día antes a Honduras en horas de la noche. Al finalizar el juego, el seis veces campeón de la Concacaf Champions League, regresará a su país.

Los verdes tendrán una misa de agradecimiento el sábado 15 en la parroquia San Vicente de Paúl, posteriormente disfrutarán de una cena oficial de Conmemoración entre jugadores, cuerpo técnico, junta directiva y ciertas leyendas que serán invitadas al evento.

Por último, los verdolagas celebrarán una alborada el lunes 24 de noviembre a las 11:00 PM donde recibirán la fecha de su fundación. El siguiente día la directiva mantiene la expectativa y buscará sorprender a los aficionados para poder festejar los 100 años del club.

