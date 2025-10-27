¿Cuándo viene Pachuca? El calendario que tendrá Marathón en su centenario: fechas, horarios y nueva camiseta

El próximo 25 de noviembre <b>Marathón</b> celebrará su centenario en el <b>balompié hondureño</b>, siendo uno de los equipos más longevos del país. Los verdolagas podrán presumir que, en cuanto a fútbol, serán el segundo club en llegar a los <b>100 años de historia, después de Olimpia.</b>Marathón ha logrado levantar nueve títulos de <b>Liga Nacional</b>, el último fue en el torneo <b>Clausura 2018</b> donde derrotó en penales a Motagua y logró la ansiada novena. En su palmarés también se destaca una <b>Copa Presidente </b>obtenida en 2017 y una <b>Supercopa de Honduras</b> en 2019.