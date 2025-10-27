¿Cuándo viene Pachuca? El calendario que tendrá Marathón en su centenario: fechas, horarios y nueva camiseta

El próximo 25 de noviembre Marathón celebrará su centenario en el balompié hondureño, siendo uno de los equipos más longevos del país. Los verdolagas podrán presumir que, en cuanto a fútbol, serán el segundo club en llegar a los 100 años de historia, después de Olimpia. Marathón ha logrado levantar nueve títulos de Liga Nacional, el último fue en el torneo Clausura 2018 donde derrotó en penales a Motagua y logró la ansiada novena. En su palmarés también se destaca una Copa Presidente obtenida en 2017 y una Supercopa de Honduras en 2019.

La junta directiva preparó una serie de actividades junto a los aficionados para poder disfrutar de este mes histórico para la institución verdolaga. A pesar que la fecha de su centenario es hasta finales del mes de noviembre, la celebración arrancará antes con la presentación de una nueva indumentaria. Marathón comenzará su celebración presentando una camiseta edición especial por el centenario este jueves 30 de octubre en Expocentro y que la utilizarán en todo el mes de noviembre. Los verdes llevarán un logo especial en representación a los 100 años. La algarabía verdolaga seguirá el 2 de noviembre en el que tienen planificado realizar un banderazo que comenzará desde el bulevar Los Próceres y finalizará en el Estadio Yankel Rosenthal en el que junto a su patrocinador Llantilandia tendrán varias sorpresas para los aficionados.

El 8 de noviembre será una noche de festividad en San Pedro Sula, ya que la barra organizada de Marathón, Furia Verde junto a la directiva, presentarán en concierto al cantante argentino de cumbia El Pepo y la Superbanda Gedienta en el Gimnasio Municipal. También el grupo de aficionados GAMA tendrá una fiesta bailable en el Colegio de Ingenieros.