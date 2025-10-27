¿Obligados a ser campeón? César Samudio responde sobre la posibilidad de levantar el título: "Lo voy a recordar toda la vida"

El arquero panameño verdolaga vive un gran presente con el Marathón donde apenas ha recibido 11 goles en 16 encuentros, siendo la mejor defensa y uno de los portero más destacado del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Tras su buen momento con el monstruo, Cesar Samudio también ha sido considerado y ha entrado a las convocatorias de la selección de Panamá en las eliminatorias mundialistas con Thomas Christiansen, pero aún no ha podido disputar minutos con el combinado canalero.

Sobre su presente, el arquero verdolaga expresó, "No solamente yo, sino todo el equipo. Defendemos desde los delanteros hasta mi línea defensiva, que está teniendo también un gran torneo. Espero seguir así, porque viene lo más importante del campeonato. Será un año muy bonito y muy recordado por todos. Estamos trabajando para que se logre todo lo que tenemos".