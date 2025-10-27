Liga Nacional

¿Obligados a ser campeón? César Samudio responde sobre la posibilidad de levantar el título: "Lo voy a recordar toda la vida"

Cesar Samudio es el portero menos goleado de la Liga Nacional.

El arquero panameño verdolaga vive un gran presente con el Marathón donde apenas ha recibido 11 goles en 16 encuentros, siendo la mejor defensa y uno de los portero más destacado del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Tras su buen momento con el monstruo, Cesar Samudio también ha sido considerado y ha entrado a las convocatorias de la selección de Panamá en las eliminatorias mundialistas con Thomas Christiansen, pero aún no ha podido disputar minutos con el combinado canalero.

Sobre su presente, el arquero verdolaga expresó, "No solamente yo, sino todo el equipo. Defendemos desde los delanteros hasta mi línea defensiva, que está teniendo también un gran torneo. Espero seguir así, porque viene lo más importante del campeonato. Será un año muy bonito y muy recordado por todos. Estamos trabajando para que se logre todo lo que tenemos".

"Siempre lo he dicho, mientras te pongas la camiseta de un equipo grande de Honduras, y en este caso Marathón, estás obligado a apuntar por todo, por lo más alto, que es el campeonato", expresó ante el compromiso que tienen como grupo al ser el año del centenario para el conjunto verdolaga.

Y agregó, "Sí, siempre lo recordamos. Sabemos que es el año glorioso para los que seguimos en esta institución. Nosotros sentimos esa buena vibra, porque hay tanto de lo que se habla sobre los 100 años. Allá adentro tratamos de transmitirla entre nosotros en cada partido. Está siendo un torneo muy especial".

Cesar Samudio expresó su felicidad al ser parte de la historia del conjunto verdolaga que el próximo 25 de noviembre estará llegando a sus 100 años de fundación, "Creo que va a ser algo que voy a recordar toda la vida. Se lo contaré a mis generaciones. Mi familia allá en Panamá lo están viviendo igual que yo."

Marathón se mantiene en la segunda posición de la tabla de posiciones de la Liga Nacional con 30 puntos. Los verdes jugarán como local en la jornada 17 del campeonato ante el Olancho FC dirigido por Reynaldo Tilguath quienes estar en el tercer lugar.


