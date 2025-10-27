¿Obligados a ser campeón? César Samudio responde sobre la posibilidad de levantar el título: "Lo voy a recordar toda la vida"

Cesar Samudio expresó su felicidad al ser parte de la historia del conjunto verdolaga que el próximo 25 de noviembre estará llegando a sus 100 años de fundación, "Creo que va a ser algo que voy a recordar toda la vida. Se lo contaré a mis generaciones. Mi familia allá en Panamá lo están viviendo igual que yo."Marathón se mantiene en la segunda posición de la tabla de posiciones de la Liga Nacional con 30 puntos. Los verdes jugarán como local en la jornada 17 del campeonato ante el Olancho FC dirigido por Reynaldo Tilguath quienes estar en el tercer lugar.<br />