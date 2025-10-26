Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Olimpia derrota a Real España, se aleja de Marathón y es líder del Apertura 2025

Con esta victoria, <b>Olimpia </b>se reafirma en la primera posición con 34 puntos y se aleja más de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-motagua-video-mejores-jugadas-liga-nacional-honduras-goles-EN27912161" target="_blank">Marathón</a></b>, quien derrotó a <b>Motagua </b>en el Yankel Rosenthal y suma 30 unidades en 16 jornadas disputadas en el Apertura 2025.Por otro lado, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-vs-genesis-pn-empataron-2-2-en-la-jornada-16-apertura-2025-liga-nacional-GN27915399" target="_blank">Olancho y Génesis PN protagonizaron un partido de infarto</a></b> en el Juan Ramón Brevé Vargas. Los caninos se pusieron en ventaja al 90+2, y los Potros nunca se rindieron, empatándolo al 90+5 en un final dramático en el juego disputado en Juticalpa.Los de <b>Reynaldo Tilguath </b>ocupan la tercera posición con 22 unidades, igualando en puntos con <b>Real España</b>, pero con una mejor diferencia de goles. Es por ello que los aurinegros están en la cuarta plaza de la tabla.Mientras tanto, <b>Génesis PN </b>no la pasa bien y actualmente ocupa la décima posición con solo 10 puntos en 16 jornadas, por encima únicamente del <b>CD Victoria</b>, club que no vive su mejor momento y cuenta con 5 unidades, siendo los sotaneros en la Liga Nacional.