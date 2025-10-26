Liga Nacional

Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Olimpia derrota a Real España, se aleja de Marathón y es líder del Apertura 2025

Los Albos reafirman su liderato al derrotar a Real España y se aleja de Marathón: así va la tabla de posiciones en el Apertura 2025.

    Olimpia es líder solitario del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
2025-10-26

¡Finalizó la emocionante jornada 16! Olimpia derrotó 2-1 a Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés, y con este partido finaliza la decimosexta fecha del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El equipo de Eduardo Espinel superó a La Máquina de Jeaustin Campos, y por poco se complica al final del partido tras un tanto de Gustavo Moura, luego de que Menjívar le atajara un penal a Brayan Moya. Por parte de los merengues, anotaron: Kevin López (17') y Yustin Arboleda (67').

Olimpia se llevó el triunfo muy trabajado ante un Real España que no se achicó en el estadio Nacional Chelato Uclés

Con esta victoria, Olimpia se reafirma en la primera posición con 34 puntos y se aleja más de Marathón, quien derrotó a Motagua en el Yankel Rosenthal y suma 30 unidades en 16 jornadas disputadas en el Apertura 2025.

Por otro lado, Olancho y Génesis PN protagonizaron un partido de infarto en el Juan Ramón Brevé Vargas. Los caninos se pusieron en ventaja al 90+2, y los Potros nunca se rindieron, empatándolo al 90+5 en un final dramático en el juego disputado en Juticalpa.

Los de Reynaldo Tilguath ocupan la tercera posición con 22 unidades, igualando en puntos con Real España, pero con una mejor diferencia de goles. Es por ello que los aurinegros están en la cuarta plaza de la tabla.

Mientras tanto, Génesis PN no la pasa bien y actualmente ocupa la décima posición con solo 10 puntos en 16 jornadas, por encima únicamente del CD Victoria, club que no vive su mejor momento y cuenta con 5 unidades, siendo los sotaneros en la Liga Nacional.

Rafael Villeda deja claro que Olimpia tiene una deuda en el torneo internacional y llamado a la afición: "Que sea una fiesta"

Lobos UPNFM está en la quinta posición con 20 cifras, Platense tiene 19, empatado con Motagua, que ocupa la séptima plaza. Juticalpa FC quedó con 17 puntos, y CD Choloma es octavo con 11, tras finalizar la decimosexta fecha del Apertura 2025.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL

Redacción web
Christian Vindel

