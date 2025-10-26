Olimpia vs Real España EN VIVO: "Choloma" López se lanza y de cabeza pone a ganar al León sobre la Máquina

Tanto Olimpia como Real España vienen de semanas de mucha competencia, en su juego más reciente jugaron por las semifinales de la <b>Copa Centroamericana 2025.</b><br /><br />La Máquina, dirigida por el técnico costarricense Jeaustin Campos, falló en el estadio Morazán <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/real-espana-empato-ante-xelaju-en-la-semifinal-ida-de-copa-centroamericana-JK27879918" target="_blank">contra Xelajú</a></b> de Guatemala y empataron 1-1. La vuelta es el miércoles en tierras chapinas.<br /><br />Mientras que el León se metió al estadio Alejandro Morera Soto, la casa del Alajuelense, y rozó el triunfo. Finalmente se dio otro <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/alajuelense-capitalizo-empate-olimpia-ida-semifinales-copa-centroamericana-PE27892904" target="_blank">empate de 1-1</a></b> y el jueves definen todo en Tegucigalpa.<br /><br />Los dirigidos por el entrenador uruguayo Eduardo Espinel tiene muy cerca a Marathón, club que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-motagua-video-mejores-jugadas-liga-nacional-honduras-goles-EN27912161" target="_blank">ganó 1-0 a Motagua</a></b> para acercarse al León con 30 puntos en el presente campeonato catracho.<br /><br />Real España viene poco a poco mejorando y tiene a un joven Nixon Cruz que sigue ganando comentarios positivos con sus actuaciones a sus 18 años y es una carta en la ofensiva de los sampedranos.<br /><br /><b>DETALLES DEL PARTIDO OLIMPIA VS REAL ESPAÑA<br />Sede:</b> Tegucigalpa, Honduras<br /><b>Estadio: </b>Nacional Chelato Uclés<br /><b>Hora de inicio:</b> 5:15 de la tarde<br /><b>Árbitro: </b>Jefferson Escobar<br /><b>Transmite: </b>Deportes TVC