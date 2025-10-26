Liga Nacional

Olimpia vs Real España EN VIVO: "Choloma" López se lanza y de cabeza pone a ganar al León sobre la Máquina

Ambos clubes vienen de empatar en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Primer tiempo
Olimpia
1
Real España
0
    Olimpia y Real España protagonizan el partido de la fecha 16 más atractivo en Tegucigalpa. Fotos Marvin Salgado y Emilio Flores.
2025-10-26

La jornada 16 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras cierra hoy con el clásico entre Olimpia vs Real España que se desarrolla en estos momentos en el estadio Nacional Chelato Uclés.

UPN se baja al Motagua: Así quedó la tabla de posiciones tras los triunfos de Marathón y Lobos, ¡Victoria se hunde en el sótano!

MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO OLIMPIA VS REAL ESPAÑA

MINUTO 20: fuerte entrada del Mango Sánchez contra el joven Ángel Girón y es falta para la Máquina.

MINUTO 17: gooooooooooool del Olimpia, Kevin "Choloma" López se lanza para conectar de cabeza tras el centro de Jerry Bengtson.

MINUTO 12: "Choloma" López tiene una opción por derecha, pero su centro fue encima del arco de Buba López.

MINUTO 10: Nixon Cruz hace malabares con Edwin Lobo, le hace el recorte y su remate pasó saludando el poste izquierdo de Menjívar.

MINUTO 7: otro ataque de Nixon Cruz por izquierda buscando a Gustavo Moura y Hernández la mandó a tiro de esquina.

MINUTO 3: Nixon Cruz se suma al ataque, cede a Ángel Girón quien remató de zurda por encima del arco olimpista.

MINUTO 2: errorazo en la salida de Marcos Montiel y Nixon Cruz con un remate que fue desviado.

¡Arrancó el partido en el Nacional! Centro de Lobo y Kevin López con un cabezazo a las manos de Buba López.

Se saludan los futbolistas y se viene el sorteo para definir el lado de la cancha que ocuparán.

Los planteles de Olimpia y Real España comienzan a ingresar al césped del estadio Nacional Chelato Uclés.

Olimpia presenta su 11 titular: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Marcos Montiel, Jorge Álvarez, Maynor Arzú, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.

Real España con su equipo titular: Luis López, Maylor Núñez, Afronit Tatum, Devron García, Wesly Decas, Darlin Mencía, Ángel Girón, Roberto Osorto, Carlos Mejía, Nixon Cruz, Gustavo Moura,

Nixon Cruz, extremo de Real España, a su llegada al estadio Chelato Uclés.

Entrenamiento de ambos plantes en estos momentos, calentando motores para el clásico apasionante que se viene en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Ambos clubes se darán cita en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. El León es líder con 31 puntos y la Máquina es tercera con 22 unidades.

El aficionado llegó con el muñeco Chucky para apoyar al León.

Un pequeño le pidió una imagen para el recuerdo al entrenador Eduardo Espinel.

Aficionados del Olimpia en su show previo al ingreso al estadio Nacional Chelato Uclés.

Tanto Olimpia como Real España vienen de semanas de mucha competencia, en su juego más reciente jugaron por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

La Máquina, dirigida por el técnico costarricense Jeaustin Campos, falló en el estadio Morazán contra Xelajú de Guatemala y empataron 1-1. La vuelta es el miércoles en tierras chapinas.

Mientras que el León se metió al estadio Alejandro Morera Soto, la casa del Alajuelense, y rozó el triunfo. Finalmente se dio otro empate de 1-1 y el jueves definen todo en Tegucigalpa.

Los dirigidos por el entrenador uruguayo Eduardo Espinel tiene muy cerca a Marathón, club que ganó 1-0 a Motagua para acercarse al León con 30 puntos en el presente campeonato catracho.

Real España viene poco a poco mejorando y tiene a un joven Nixon Cruz que sigue ganando comentarios positivos con sus actuaciones a sus 18 años y es una carta en la ofensiva de los sampedranos.

DETALLES DEL PARTIDO OLIMPIA VS REAL ESPAÑA
Sede: Tegucigalpa, Honduras
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Hora de inicio: 5:15 de la tarde
Árbitro: Jefferson Escobar
Transmite: Deportes TVC

