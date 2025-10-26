Olimpia vs Real España EN VIVO: "Choloma" López se lanza y de cabeza pone a ganar al León sobre la Máquina

La jornada 16 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras cierra hoy con el clásico entre Olimpia vs Real España que se desarrolla en estos momentos en el estadio Nacional Chelato Uclés.

MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO OLIMPIA VS REAL ESPAÑA



MINUTO 20: fuerte entrada del Mango Sánchez contra el joven Ángel Girón y es falta para la Máquina.



MINUTO 17: gooooooooooool del Olimpia, Kevin "Choloma" López se lanza para conectar de cabeza tras el centro de Jerry Bengtson.



MINUTO 12: "Choloma" López tiene una opción por derecha, pero su centro fue encima del arco de Buba López.



MINUTO 10: Nixon Cruz hace malabares con Edwin Lobo, le hace el recorte y su remate pasó saludando el poste izquierdo de Menjívar.



MINUTO 7: otro ataque de Nixon Cruz por izquierda buscando a Gustavo Moura y Hernández la mandó a tiro de esquina.

MINUTO 3: Nixon Cruz se suma al ataque, cede a Ángel Girón quien remató de zurda por encima del arco olimpista.



MINUTO 2: errorazo en la salida de Marcos Montiel y Nixon Cruz con un remate que fue desviado.



¡Arrancó el partido en el Nacional! Centro de Lobo y Kevin López con un cabezazo a las manos de Buba López.



Se saludan los futbolistas y se viene el sorteo para definir el lado de la cancha que ocuparán.



Los planteles de Olimpia y Real España comienzan a ingresar al césped del estadio Nacional Chelato Uclés.



Olimpia presenta su 11 titular: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Marcos Montiel, Jorge Álvarez, Maynor Arzú, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.



Real España con su equipo titular: Luis López, Maylor Núñez, Afronit Tatum, Devron García, Wesly Decas, Darlin Mencía, Ángel Girón, Roberto Osorto, Carlos Mejía, Nixon Cruz, Gustavo Moura,

Entrenamiento de ambos plantes en estos momentos, calentando motores para el clásico apasionante que se viene en el estadio Nacional Chelato Uclés.



Ambos clubes se darán cita en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. El León es líder con 31 puntos y la Máquina es tercera con 22 unidades.