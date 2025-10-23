Centroamérica

Alajuelense no capitalizó la localía y firmó empate ante un sólido Olimpia por la ida de semifinales de Copa Centroamericana

Alajuelense y Olimpia empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, en un duelo donde el equipo hondureño fue superior, pero los locales lograron rescatar el empate en los últimos minutos.

2025-10-23

Alajuelense desaprovechó la ventaja de jugar en casa y tuvo que remontar para lograr un empate 1-1 ante el Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. El resultado deja abierta la serie, que se definirá en Tegucigalpa con el estadio completamente lleno.

El conjunto hondureño fue superior durante gran parte del encuentro, creando más opciones y complicando a la defensa tica. Sin embargo, se llevó un empate con un gol visitante que, por reglamento, tiene valor doble en la serie eliminatoria.

Desde el pitazo inicial, Alajuelense salió con intensidad y presión alta. Al minuto 1', Joel Campbell protagonizó la primera llegada con un remate que se fue desviado, presagiando un comienzo agresivo de los manudos.

Al minuto 10', José Mario Pinto anotó un golazo que fue anulado tras la revisión en el VAR. En la jugada previa, el balón tocó la mano de Michaell Chirinos, acción que invalidó la anotación a pesar de lo espectacular del disparo del diminuto atacante blanco.

Los albos continuaban arreciando y al 38' con una oportunidad clara tras un tiro de esquina Emmanuel Hernández no pudo concretar el cabezazo frente a la portería, ya que el balón impactó en su hombro, perdiéndose la chance para los visitantes.

En el segundo tiempo, la Liga Deportiva Alajuelense tuvo su opción más cercana al 52’. El espigado defensor Alexis Gamboa apareció en área rival y casi pone el primero con un cabezazo que pasó muy cerca del arco hondureño.

El portero del Olimpia, Edrick Menjívar, fue clave al minuto 70', respondiendo con éxito a un disparo de Diego Campos, a pesar de que la jugada previa estaba anulada por fuera de juego. El gol no llegaba, pero ambos equipos ya comenzaban a asomar.

El gol que abrió el marcador llegó al 74’, cuando el mediocampista uruguayo Marcos Montiel, recién ingresado dos minutos antes, aprovechó una tibia marca tras un tiro de esquina y definió con tranquilidad para darle ventaja al Olimpia.

Los costarricenses estuvieron cerca de igualar al minuto 85' con un potente disparo de Alejandro Bran desde fuera del área que se estrelló en el travesaño, impidiendo un golazo que hubiera cambiado el ánimo del partido.

Finalmente, al minuto 88', Anthony Hernández apareció para romper la defensa con un zurdazo desde fuera del área. Su golazo llevó el empate definitivo 1-1 y con ello mantiene vivas las esperanzas del equipo tico para la vuelta en Honduras.

En los minutos finales, Alajuelense intentó con insistencia, aunque sus ataques fueron desordenados. Olimpia respondió con algunos disparos lejanos de Jorge Álvarez, que no lograron alterar el marcador. La serie queda abierta para definirse en casa de los catrachos.

- FICHA TÉCNICA -

(1) ALAJUELENSE - Washington Ortega; Deylan Paz (Diego Campos, 60'), Alexis Gamboa, Kenyel Michel, Fernando Piñar (Santiago van der Putten, 33'); Alejandro Bran, Jeison Lucumí (Anthony Hernández, 60'), Celso Borges (Deylan Aguilar, 82'), Aarón Salazar; Joel Campbell (Creichel Pérez, 46') y Ronaldo Cisneros.

DT: Óscar Ramírez

Goles: Anthony Hernández 88'.

Tarjetas amarillas: Joel Campbell

Tarjetas rojas: No hubo.

(1) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emmanuel Hernández, Facundo Queiróz, Elison Rivas; Agustín Mulet (Marcos Montiel, 71'), Jorge Álvarez, Michaell Chirinos (Kevin López, 82'), José Mario Pinto (Dereck Moncada, 82'); Yustin Arboleda (Jerry Bengtson, 71') y Jorge Benguché.

DT: Eduardo Espinel (URU)

Goles: Marcos Montiel 74'.

Tarjetas amarillas: Jorge Álvarez.

Tarjetas rojas: No hubo.

**

Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Árbitro: Rafael López (MEX)

