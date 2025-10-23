Alajuelense no capitalizó la localía y firmó empate ante un sólido Olimpia por la ida de semifinales de Copa Centroamericana

<b>(1) ALAJUELENSE - </b>Washington Ortega; Deylan Paz (Diego Campos, 60'), Alexis Gamboa, Kenyel Michel, Fernando Piñar (Santiago van der Putten, 33'); Alejandro Bran, Jeison Lucumí (Anthony Hernández, 60'), Celso Borges (Deylan Aguilar, 82'), Aarón Salazar; Joel Campbell (Creichel Pérez, 46') y Ronaldo Cisneros.<br /><br />DT: Óscar Ramírez<br /><br />Goles: Anthony Hernández 88'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Joel Campbell<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br /><b>(1) OLIMPIA - </b>Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emmanuel Hernández, Facundo Queiróz, Elison Rivas; Agustín Mulet (Marcos Montiel, 71'), Jorge Álvarez, Michaell Chirinos (Kevin López, 82'), José Mario Pinto (Dereck Moncada, 82'); Yustin Arboleda (Jerry Bengtson, 71') y Jorge Benguché.<br /><br />DT: Eduardo Espinel (URU)<br /><br />Goles: Marcos Montiel 74'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Jorge Álvarez.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br />**<br /><br />Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica<br /><br />Árbitro: Rafael López (MEX)