¿Qué necesita Olimpia ante Alajuelense para avanzar a la final de Copa Centroamericana 2025? Día, fecha y sede del juego de vuelta de la semifinal

El primer encuentro de la semifinal entre Alajuelense y Olimpia no tuvo ganador en Costa Rica.

    El primer pulso en el estadio Alejandro Morera Soto terminó empatado 1-1. Foto cortesía La Nación de Costa Rica.
2025-10-23

Alajuelense y Olimpia se enfrentaron este jueves 23 de octubre por el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y finalizó con marcador de 1-1. El desenlace será en Tegucigalpa, Honduras.

El estadio Alejandro Morera Soto fue testigo del primer pulso de este clásico centroamericano donde juega el actual bicampeón de la competencia y al vigente monarca del fútbol hondureño.

¡Primer balón que tocó y gol! Marcos Montiel abrió el marcador en favor del Olimpia contra Alajuelense

La vuelta se realizará la próxima semana, exactamente será el jueves 30 de octubre desde las 8 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

En la otra semifinal de la de la Copa Centroamericana 2025 la disputan Real España de Honduras y Xelajú de Guatemala, el primer encuentro finalizó 1-1 en el estadio Morazán de San Pedro Sula. La vuelta será el miércoles 29 de octubre a las 8:30 de la noche en Guatemala.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO EN LAS SEMIFINALES?

En esta instancia, la Concacaf tiene su reglamento firme para la ronda de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, por lo que Olimpia y Alajuelense están advertidos.

Así dice el reglamento: si el resultado global entre los dos equipos está igualado al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado del modo siguiente.

Primer criterio, la mayor cantidad de goles convertidos como visitante en el tiempo reglamentario de los dos partidos. Si todavía están empatados, habrá dos periodos de 15 minutos de tiempo extra. Los goles de visitantes no servirán como criterio de desempate durante los tiempos extras. Si siguen empatados tendrá lugar el procedimiento de tiros de penal hasta encontrar a un ganador.

VIDEO: Pinto anotó en favor del Olimpia, pero una mano de Chirinos devolvió la alegría al Alajuelense

En resumen, Olimpia tiene una leve ventaja por anotar en Costa Rica y si el encuentro en Tegucigalpa concluye empatado 0-0 será el Viejo León que avance a la gran final de la competencia internacional.

Sin embargo, si existe una igualdad de 1-1 en los 90 minutos en el estadio Nacional Chelato Uclés el encuentro tendrá los tiempos extras y podría definirse en los lanzamientos de penal.

Pero como lo dice el reglamento, si hay empate, en este caso de 1-1 en tiempo reglamentario, pero en el tiempo extra el duelo tiene más goles y termina empatado, siempre se irá a los penales.

Olimpia ganando el partido en los 90 minutos en Tegucigalpa se meterá a la gran final del certamen. Lo mismo ocurrirá si sale vencedor el Alajuelense, pondrá su nombre en los partidos por el título y además si logran un empate por más de un gol en tiempo reglamentario.

