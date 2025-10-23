¿Qué necesita Olimpia ante Alajuelense para avanzar a la final de Copa Centroamericana 2025? Día, fecha y sede del juego de vuelta de la semifinal

Alajuelense y Olimpia se enfrentaron este jueves 23 de octubre por el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y finalizó con marcador de 1-1. El desenlace será en Tegucigalpa, Honduras. El estadio Alejandro Morera Soto fue testigo del primer pulso de este clásico centroamericano donde juega el actual bicampeón de la competencia y al vigente monarca del fútbol hondureño.

La vuelta se realizará la próxima semana, exactamente será el jueves 30 de octubre desde las 8 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. En la otra semifinal de la de la Copa Centroamericana 2025 la disputan Real España de Honduras y Xelajú de Guatemala, el primer encuentro finalizó 1-1 en el estadio Morazán de San Pedro Sula. La vuelta será el miércoles 29 de octubre a las 8:30 de la noche en Guatemala. ¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO EN LAS SEMIFINALES? En esta instancia, la Concacaf tiene su reglamento firme para la ronda de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, por lo que Olimpia y Alajuelense están advertidos. Así dice el reglamento: si el resultado global entre los dos equipos está igualado al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado del modo siguiente. Primer criterio, la mayor cantidad de goles convertidos como visitante en el tiempo reglamentario de los dos partidos. Si todavía están empatados, habrá dos periodos de 15 minutos de tiempo extra. Los goles de visitantes no servirán como criterio de desempate durante los tiempos extras. Si siguen empatados tendrá lugar el procedimiento de tiros de penal hasta encontrar a un ganador.