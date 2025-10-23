¿Qué necesita Olimpia ante Alajuelense para avanzar a la final de Copa Centroamericana 2025? Día, fecha y sede del juego de vuelta de la semifinal

En resumen, <b>Olimpia tiene una leve ventaja </b>por anotar en Costa Rica y si el encuentro en Tegucigalpa concluye empatado 0-0 será el Viejo León que avance a la gran final de la competencia internacional.Sin embargo,<b> si existe una igualdad de 1-1 en los 90 minutos</b> en el estadio Nacional Chelato Uclés el encuentro tendrá los tiempos extras y podría definirse en los lanzamientos de penal.Pero como lo dice el reglamento, si hay empate, en este caso de 1-1 en tiempo reglamentario, pero en el tiempo extra el duelo tiene más goles y termina empatado, siempre se irá a los penales.<b>Olimpia ganando el partido en los 90 minutos</b> en Tegucigalpa se meterá a la gran final del certamen. Lo mismo ocurrirá si sale vencedor el Alajuelense, pondrá su nombre en los partidos por el título y además si logran un empate por más de un gol en tiempo reglamentario.