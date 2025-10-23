Alajuelense queda vivo al robarle el triunfo al Olimpia en el Morera Soto por la ida de semifinales de Copa Centroamericana

FINALIZÓ: Olimpia consigue un empate 1-1 contra Alajuelense en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.



90+1' ¡CAMBIO EN OLIMPIA!



Entró: Edwin Lobo

Salió: Jorge Benguché



90' FUUUAA... Bombazo de larga distancia de Jorge Álvarez buscando sorprender al portero de los manudos.



88' ¡GOOOOOLAAAZOOO DEL ALAJUELENSE! Anthony Hernández la hizo solo. Eludió marcas, que fueron muy tibias de los olimpistas, y con zurdazo desde fuera del área, anota el 1-1.



85' ¡TRAVESAÑOOOO! Alejandro Bran se saca un remate potente y colocado desde fuera del área, pero el balón se estrelló en el travesaño. Iba a ser un golazo.



84' ¡AMARILLA! Jorge Álvarez, jugador del Olimpia, es amoestado.



82' ¡CAMBIO EN ALAJUELENSE!



Entró: Deylan Aguilar

Salió: Celso Borges



82' ¡CAMBIOS EN OLIMPIA!



Entraron: Dereck Moncada y Kevin López

Salieron: José Pinto y Michaell Chirinos



78' Alajuelense lo intenta, pero Olimpia lo hace de forma formidable en la zona baja. Bien parado.

74' ¡GOOOOOLLLLL DEL OLIMPIA!



Marcos Montiel marca el primero del duelo y acababa de ingresar. Tras un tiro de esquina llegó el balón en la segunda jugada y con tibia marca aprovechó y solo le puso el cajón.



72' ¡CAMBIOS EN OLIMPIA!



Entraron: Jerry Bengtson y Marcos Montiel

Salieron: Yustin Arboleda y Agustín Mulet



70' ¡EDRIIICKKKKKK! Aunque había posición adelantada en la jugada previa, el portero del Olimpia respondió de buena forma ante un disparo de Diego Campos



66' Disparo muy desviado de Alejandro Bran. Alajuelense, muy tímido en el juego.



63' Olimpia sigue jugando un gran partido con gran temple mientras Alajuelense con ataques esporádicos.



60' ¡CAMBIOS EN ALAJUELENSE!



Entraron: Diego Campos y Anthony Hernández

Salieron: Deylan Paz y Jeison Lucumí

52' ¡UUUFFFF! La más cerca de los manudos. Alexis Gamboa apareció por atrás y de testa por poco anota el primero.



46' ¡CAMBIO EN ALAJUELENSE!



Entró: Creichel Pérez

Salió: Joel Campbell



¡INICIA EL COMPLEMENTO! Alajuelense y Olimpia están empatando en el Alejandro Morera Soto.



FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Alajuelense y Olimpia están empatando a cero en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.



45+4' ¡AMARILLA! Yustin Arboleda, jugador del Olimpia, es amonestado.



45+1' Lo intenta Alajuelense, que ha estado metido en su campo porque Olimpia ha sido más.



43' Lo intenta Olimpia, pero medio descompuesto el disparo de José Pinto.



38' ¡SALVADOTAAAA! Emmanuel Hernández perdonó al Alajuelense. Gran tiro de esquina y el defensor uruguayo no conectó el balón de testa ya que le pegó en el hombro frente a la portería.



32' ¡CAMBIO EN ALAJUELENSE!



Entró: Santiago van der Putten

​​​​​​Salió: Fernando Piñar



30' Jugadón de Pinto por la izquierda, centra y Arboleda remata, pero el disparo se estrella en el muro defensivo.

​​​​​​27' Fernando Piñar se tira al suelo y se queja de un disparo de Pinto que se le estrelló en la garganta.



17' ¡AMARILLA! Joel Campbell, jugador del Alajuelense, es amonestado.



15' Ataques organizados del Olimpia. Gran claridad de Jorge Álvarez, sirvió a Arboleda, pero se mandó tremendo bombazo que se puso en órbita.



10' ¡GOL ANULADO! José Mario Pinto anotaba un golazo, pero en la jugada previa, el balón impactó en la mano de Michaell Chirinos. Seguimos 0-0.



8' Centro de Celso Borges, pero Lucumí no llegó de testa y se le escapó la pelota.



4' Primer baló n olimpista que llega a las manos del portero manudo. Sin mucha peligrosidad.



1' ¡UUUFFFF! Primera llegada de los manudos con remate de Joel Campbell que se va a un lado. ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Alajuelense y Olimpia juegan en el Alejandro Morera Soto.



Los equipos realizando los ejercicios precompetitivos a un lado de la cancha, no dentro de ella, por el tema de que está muy mojada.



¡LLEGA OLIMPIA AL ESTADIO!



Los albos hicieron su llegada al Alejandro Morera Soto a las 6:46 pm de la tarde.

¡ALINEACIÓN DEL OLIMPIA!



Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emmanuel Hernández, Facundo Queiróz, Elison Rivas; Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Michaell Chirinos, José Mario Pinto; Yustin Arboleda y Jorge Benguché.

¡ALINEACION DEL ALAJUELENSE!



Washington Ortega; Deylan Paz, Alexis Gamboa, Kenyel Michel, Fernando Piñar; Alejandro Bran, Jeison Lucumí, Celso Borges, Aarón Salazar; Joel Campbell y Ronaldo Cisneros.

ATENCIÓN: Por la tarde estalló un cilindro de gas en el estadio del Alajuelense, pero los bomberos controlaron el impasse y explicaron qué sucedió:



Bomberos aclaran: incidente en el Morera Soto fue una deflagración, no una explosión El Benemérito Cuerpo de Bomberos confirmó que el incidente dentro del Estadio Alejandro Morera Soto corresponde a una deflagración, no a una explosión, como trascendió inicialmente. Este tipo de evento se caracteriza por una combustión rápida sin onda expansiva, lo que explica el estruendo percibido en el lugar. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del hecho. El reporte oficial descarta, por ahora, una detonación con explosivos o artefactos pirotécnicos dentro del recinto deportivo.

​​​​​​ATENCIÓN: Alajuela está siendo azotada desde horas muy tempranas por un fuerte aguacero y la cancha del Morera Soto está completamente inundada.



La barra organizada del Olimpia llego desde tempranas horas del día al Alejandro Morera Soto y ya están ubicados en el sector requerido.

¡La camiseta más hermosa de todas, lista en Alajuela! 👕 pic.twitter.com/VCDQ2YgECb — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) October 24, 2025