Alajuelense queda vivo al robarle el triunfo al Olimpia en el Morera Soto por la ida de semifinales de Copa Centroamericana

<b>74' ¡GOOOOOLLLLL DEL OLIMPIA!</b><br /><br />Marcos Montiel marca el primero del duelo y acababa de ingresar. Tras un tiro de esquina llegó el balón en la segunda jugada y con tibia marca aprovechó y solo le puso el cajón.<br /><br /><b>72' ¡CAMBIOS EN OLIMPIA!</b><br /><br />Entraron: Jerry Bengtson y Marcos Montiel<br />Salieron: Yustin Arboleda y Agustín Mulet<br /><br /><b>70' ¡EDRIIICKKKKKK! </b>Aunque había posición adelantada en la jugada previa, el portero del Olimpia respondió de buena forma ante un disparo de Diego Campos<br /><br /><b>66'</b> Disparo muy desviado de Alejandro Bran. Alajuelense, muy tímido en el juego.<br /><br /><b>63'</b> Olimpia sigue jugando un gran partido con gran temple mientras Alajuelense con ataques esporádicos.<br /><br /><b>60' ¡CAMBIOS EN ALAJUELENSE!</b><br /><br />Entraron: Diego Campos y Anthony Hernández<br />Salieron: Deylan Paz y Jeison Lucumí