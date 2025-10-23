VIDEO: Pinto anotó en favor del Olimpia, pero una mano de Chirinos devolvió la alegría al Alajuelense

Ambos clubes tienen mucha jerarquía y es un verdadero clásico centroamericano buscando el boleto a la gran final del certamen, los Manudos buscan su tercera corona y los blancos la primera en esta competencia.

El partidazo entre Alajuelense y Olimpia es de pronóstico reservado y el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 se desarrolla en el estadio Alejandro Morera Soto.

Al minuto 10 se dio una acción que levantó a los aficionados merengues y silenció la casa del Alajuelense. Tiro de esquina a favor del Olimpia y se vino la celebración.

El esférico quedó en la media luna de la zona de los Manudos, apareció en carrera Michaell Chirinos para recuperar el esférico, vino la barrida del futbolista local Deylan Paz y el balón impactó en la mano del extremo merengue.

La pelota le quedó servida a José Mario Pinto que sin dudarla la mandó a las redes del meta Washington Ortega que no pudo hacer nada y la felicidad fue de los blancos.

Sin embargo, el árbitro mexicano Jesús Rafael López recibió la información de la acción. Fue al VAR para encontrar la acción que generó la alerta.

Sin tomar mucho tiempo el azteca Jesús Rafael López declaró anulado el gol de José Mario Pinto por una mano previa de Michaell Chirinos y el marcador quedó como comenzó, sin goles.