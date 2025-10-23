Hugo Viegas revela por qué Jhow salió en camilla, lamenta los fallos de Real España y suelta: "Hicimos un partido aceptable"

El empate 1-1 ante Xelajú en el estadio Francisco Morazán dejó un sabor agridulce en el banquillo del Real España. Aunque el equipo aurinegro generó ocasiones claras y dominó gran parte del primer tiempo, no supo aprovechar la localía. Tras el partido, el asistente técnico, Hugo Viegas, ofreció un análisis detallado del encuentro y los retos que les esperan rumbo a la vuelta en Guatemala, donde tendrán que buscar la clasificación a la final de la Copa Centroamericana. “Sabíamos que iba a ser un partido cerrado. Tuvimos opciones para abrir el marcador temprano, especialmente en pelota parada, pero no estuvimos finos. En líneas generales hicimos un partido aceptable”, expresó Viegas al tiempo que reconoció la falta de contundencia.

El Real España deberá definir la serie como visitante, al igual que hizo en la llave anterior en Panamá. Para Viegas, la clave será mantener el orden y recuperar jugadores con molestias físicas: “Aunque hubiéramos ganado, igual teníamos que ir a Guatemala a hacer un partido difícil. El orden será fundamental”. Una de las preguntas que más se repite entre los aficionados es por qué al Real España le cuesta imponerse como local. Viegas respondió con sinceridad: “A veces es ansiedad por querer abrir el partido rápido. Los rivales vienen a esperar, nos contragolpean y cuando el gol no llega, se complica”. Sobre el estado médico de Jhow Benavídez, Hugo explicó que el capitán presentaba un problema físico y que se habló con el cuerpo médico sobre si podía jugar, además destacó el carácter de Benavídez sobre arriesgarse en favor del equipo. Sin embargo, adelantó que estará disponible para el partido de vuelta.

- CONFERENCIA DE PRENSA DE HUGO VIEGAS -

¿Qué le pasó hoy a Real España para no poder cerrar? ¿Cómo analiza usted este juego?



Sabíamos que iba a ser un partido cerrado, pudimos haberlo abierto al principio con algún gol de pelota parada, tuvimos algunas opciones, se cerró bien, sabíamos que iba a tratar de usar los espacios que dejamos para contragolpear. Creo que entre todos pudimos controlarlo, pero bueno, la serie está abierta, ir a Guatemala, allá se decide todo, pero creo que en líneas generales nosotros hicimos, hablo de nuestro equipo, hicimos un partido aceptable. Nos faltó tener un poquito más la pelota, pero creo que fue en líneas generales un partido aceptable para nosotros. Como la llave anterior, el Real España tendrá que ir allá de visitante a lograr la clasificación a la final. ¿Cuál cree que debe ser la clave para poder repetir lo que pasó en Panamá y lograr el pase en Guatemala?



Si hubiéramos ganado igual teníamos que ir allá a jugar un partido difícil. La clave: el orden. Hay que estar bien ordenado, recuperar algunos jugadores que están un poquito con problemitas y llegar bien al miércoles y bueno, ya vamos a trabajar el partido con Jeaustin. Primero tenemos el partido el domingo, un partido difícil también por la Liga Nacional y a partir de ahí planificar el partido contra Xelajú.

¿Cómo se prepara para jugar en cancha sintética? Es diferente jugar que en esta cancha híbrida de hoy.



A ver, acá (en Honduras) también hay canchas sintéticas, así que hay que trabajar un par de días para agarrar el pique de la bola y todo. Xelajú tuvo mayor posesión de balón.



Sí, yo creo que fue un poquito más, fue parejo en eso el tema, fue parejo. Me preguntabas del partido que vamos a jugar allá en Guatemala. Los partidos son todos distintos, no podemos planificar de acuerdo a lo que puede presentar el equipo rival, pero va a ser un partido distinto a este, manejar los tiempos, la pelota fue dividida, este, bueno, este partido fue un poquito más dividida la pelota y yo creo que el otro partido también, che, la va a tener que salir a proponer, así que podemos encontrar espacios nosotros. ¿Por qué al Real España le cuesta jugar de local cuando tiene todo a favor y vemos al equipo de visitante, donde hace partidos muy diferentes a los que vemos ahora? Y ¿cuál es el estado de salud de Jhow Benavídez?



Yo creo que puede ser un poquito de ansiedad a veces de querer abrir el partido enseguida, no lo pudimos hoy, no lo pudimos con Plaza Amador tampoco, entonces creo que también los equipos rivales vienen a hacer su planificación, saben que nosotros salimos a buscar, pueden encontrar espacios, el gol de Xelajú fue un accidente nuestro, una jugada lastimosamente de infortunio para los muchachos y remar contra la corriente, eso fue lo que pasó, los minutos a partir del gol de ellos, pero creo que entre todos nos cuesta, pero el equipo saca el carácter para salir a buscar el resultado y creo que entre todos los tuvimos para ganar.



Lo de Jhow, ahí lo están atendiendo, está el doctor encima de él, se está hidratando, estaba con un problema físico, una enfermedad, que bueno que él quería jugar y lo demostró que siempre quiere estar con la camiseta del Real España, Hay que apoyarlo entonces, va a estar bien para el otro miércoles. ¿Qué aspectos cree que debe mejorar el equipo para el siguiente partido de vuelta que viene?



No apurarnos tanto, tener un poquito más la pelota, manejar los tiempos, a veces de mitad cancha para adelante necesitamos sostenerla un poco para poder sacar el equipo y manejar el bloque, a veces va la pelota y vuelve, entonces quedamos un poquito partidos, pero viendo vídeos, charlando y trabajando en cancha tenemos que ir mejorando esas cositas.