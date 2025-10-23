Hugo Viegas revela por qué Jhow salió en camilla, lamenta los fallos de Real España y suelta: "Hicimos un partido aceptable"

El <b>Real España </b>deberá definir la serie como visitante, al igual que hizo en la llave anterior en Panamá. Para Viegas, la clave será mantener el orden y recuperar jugadores con molestias físicas: “Aunque hubiéramos ganado, igual teníamos que ir a Guatemala a hacer un partido difícil. El orden será fundamental”.Una de las preguntas que más se repite entre los aficionados es por qué al <b>Real España </b>le cuesta imponerse como local. Viegas respondió con sinceridad: “A veces es ansiedad por querer abrir el partido rápido. Los rivales vienen a esperar, nos contragolpean y cuando el gol no llega, se complica”.Sobre el estado médico de <b>Jhow Benavídez</b>, Hugo explicó que el capitán presentaba un problema físico y que se habló con el cuerpo médico sobre si podía jugar, además destacó el carácter de <b>Benavídez </b>sobre arriesgarse en favor del equipo. Sin embargo, adelantó que estará disponible para el partido de vuelta.