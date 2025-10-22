Real España tropieza en casa contra Xelajú y se jugará la vida en Guatemala por la final de la Copa Centroamericana

El golpe despertó a la Máquina. Apenas seis minutos después, Brayan Moya encendió las gradas con un violento zurdazo que venció las manos de Silva. El portero guatemalteco alcanzó a tocar el balón, pero la potencia del disparo fue inatajable. El empate llenó de esperanza a los locales, que siguieron buscando la remontada con remates de César Romero y compañía.En los minutos finales, Real España tuvo la más clara con un tiro de Romero que pasó rozando el poste izquierdo. El 1-1 final deja la serie abierta, pero con ligera ventaja para el Xelajú por el gol de visitante. Ahora, los dirigidos por Jeaustin Campos deberán jugarse la vida en Guatemala si quieren alcanzar la gran final de la Copa Centroamericana.<b>LEA TAMBIÉN:<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/real-espana-vs-xelaju-en-vivo-hora-canal-online-canal-la-ida-semifinales-de-copa-centroamericana-KK27873283" target="_blank"> AQUÍ PODÉS VER EL ELECTRIZANTE MINUTO A MINUTO ENTRE REAL ESPAÑA VS XELAJÚ</a></b>