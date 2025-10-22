Centroamérica

Real España tropieza en casa contra Xelajú y se jugará la vida en Guatemala por la final de la Copa Centroamericana

Real España y Xelajú empataron 1-1 en la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025.

2025-10-22

Real España no logró aprovechar su condición de local y terminó empatando 1-1 frente al Xelajú de Guatemala en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. El conjunto aurinegro tuvo dominio por momentos y generó las opciones más claras, pero la falta de contundencia y un par de errores defensivos complicaron su noche en el estadio Morazán.

El inicio fue de mucha intensidad. Apenas a los cuatro minutos, Roberto Osorto vio la primera amarilla del partido, reflejo de un duelo que prometía roce y emociones. Poco después, el cuadro sampedrano estuvo cerca de abrir el marcador cuando Edson Palacios mandó un centro peligroso que la zaga guatemalteca desvió al tiro de esquina. Xelajú respondió con dureza: Antonio “Chucho” López fue amonestado tras una fuerte entrada sobre Brayan Moya.

Real España insistió en ataque y estuvo muy cerca del gol. Devron García estrelló un cabezazo en el travesaño y en el rebote volvió a conectar, pero el arquero Silva salvó milagrosamente. Yeison Moreno también probó suerte con un potente remate desde la media luna, aunque nuevamente el guardameta visitante mantuvo su arco en cero.

En la segunda mitad llegaron las emociones más grandes. Xelajú sorprendió al minuto 62 cuando Antonio “Chucho” López aprovechó un espacio en el área y definió con clase ante la salida de Buba López para poner el 0-1. Dos minutos antes, el arquero catracho había sido protagonista al salvar un cañonazo del mismo López, pero la defensa aurinegra volvió a fallar en la marca.

Real España y Xelajú empataron 1-1 en el Estadio Francisco Morazán de SPS. FOTOS: MAURICIO AYALA | NEPTALÍ ROMERO.

 (Mario O. Figueroa)

El golpe despertó a la Máquina. Apenas seis minutos después, Brayan Moya encendió las gradas con un violento zurdazo que venció las manos de Silva. El portero guatemalteco alcanzó a tocar el balón, pero la potencia del disparo fue inatajable. El empate llenó de esperanza a los locales, que siguieron buscando la remontada con remates de César Romero y compañía.

En los minutos finales, Real España tuvo la más clara con un tiro de Romero que pasó rozando el poste izquierdo. El 1-1 final deja la serie abierta, pero con ligera ventaja para el Xelajú por el gol de visitante. Ahora, los dirigidos por Jeaustin Campos deberán jugarse la vida en Guatemala si quieren alcanzar la gran final de la Copa Centroamericana.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Copa Centroamericana
|