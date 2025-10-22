Espinel señala las claves para vencer al Alajuelense y dice que Olimpia está obligado a llegar a todas las finales, ¿ya tiene el 11?

El técnico de Olimpia dejó claro en conferencia de prensa que no se guarda nada para el partido de ida de las semifinales de la Concacaf. Aseguró que utilizará a los jugadores que considere listos para afrontar el duelo más importante del momento, sin pensar en las tarjetas amarillas o el riesgo de suspensión. El entrenador recalcó que el equipo está enfocado y preparado para salir a competir con la misma intensidad y compromiso que los ha llevado hasta esta instancia. Además, destacó la importancia de mantener la identidad futbolística del club, confiando en el trabajo colectivo y la experiencia de su plantel para imponer el estilo de juego en una cancha complicada. Reconoció que el ambiente será exigente, pero confía en el respaldo de la afición olimpista y en la capacidad de su grupo para responder ante la presión y dar un paso más hacia la gran final del torneo centroamericano.

CONFERENCIA DE PRENSA

Olimpia tiene jugadores importantes con amarilla, ¿se va a guardar en la alineación?

Nosotros vamos a poner el equipo que creemos que está para jugar este partido, de acuerdo a lo que hemos venido haciendo. Nos fijamos en la tarjeta porque siempre pensamos que el partido más importante toca, y en este caso, mañana vamos a jugar el partido más importante. Entonces tenemos a los jugadores todos listos para salir a trabajar. ¿Cuál será la clave para imponer el estilo de Olimpia en una cancha difícil como la del campeón del torneo?

La clave, como siempre con todos los partidos, es hacer nuestro mejor trabajo, sabiendo que vamos a tener un equipo al frente que tiene mucha jerarquía, que va a tratar con su gente. Pero más allá de eso, confiamos en los nuestros. Lo que se viene haciendo hasta ahora nos ha traído hasta este momento. Estamos convencidos de que, sobre todas las cosas, sabemos que va a ser un ambiente desfavorable para nosotros. Pero bueno, sabemos que los hinchas de Olimpia va a venir a alentarnos también y eso nos va a sostener. Va a ser un momento difícil, pero en líneas generales creemos que lo único que podemos hacer de parte de Olimpia es tratar de hacer el trabajo, y el trabajo se viene haciendo bien; ojalá que lo podamos completar también. ¿Qué tanto cree que puede marcar el primer partido en una serie de ida y vuelta?

Yo creo que siempre el primer partido va marcando el futuro de la definición. Pero sabiendo que son 180 minutos, hay que trabajarlo de esa manera. Este partido es importante, no definitivo, pero sí importante. Tenemos que tratar de ser inteligentes y manejarlo para cerrar en casa después con demasiada tranquilidad, porque estos partidos no te dan mucha tranquilidad. Pero este partido puede ir volcando la balanza al objetivo de cada equipo. Creo que, con el reglamento, es muy difícil exponerte a cuál es más o menos el mejor. Creo que el gol de visita añade un conocimiento extra: hay que manejar los dos partidos como finales, tanto el de mañana como el de la vuelta.