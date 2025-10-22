Centroamérica

Espinel señala las claves para vencer al Alajuelense y dice que Olimpia está obligado a llegar a todas las finales, ¿ya tiene el 11?

El entrenador de Olimpia aseveró que el duelo ante Alajuelense será difícil y mandó un mensaje a la afición merengue que acompañará a los melenudos en Costa Rica.

  • Espinel señala las claves para vencer al Alajuelense y dice que Olimpia está obligado a llegar a todas las finales, ¿ya tiene el 11?

    Eduardo Espinel atendió la conferencia de prensa previo al choque entre Olimpia vs Alajuelense.

     Mario O. Figueroa
2025-10-22

El técnico de Olimpia dejó claro en conferencia de prensa que no se guarda nada para el partido de ida de las semifinales de la Concacaf. Aseguró que utilizará a los jugadores que considere listos para afrontar el duelo más importante del momento, sin pensar en las tarjetas amarillas o el riesgo de suspensión. El entrenador recalcó que el equipo está enfocado y preparado para salir a competir con la misma intensidad y compromiso que los ha llevado hasta esta instancia.

Además, destacó la importancia de mantener la identidad futbolística del club, confiando en el trabajo colectivo y la experiencia de su plantel para imponer el estilo de juego en una cancha complicada. Reconoció que el ambiente será exigente, pero confía en el respaldo de la afición olimpista y en la capacidad de su grupo para responder ante la presión y dar un paso más hacia la gran final del torneo centroamericano.

¿Línea de cinco? Alajuelense perdió a tres figuras y lo que dijo el 'Machillo' sobre Olimpia: "Vamos a tratar de molestarlos"

CONFERENCIA DE PRENSA

Olimpia tiene jugadores importantes con amarilla, ¿se va a guardar en la alineación?
Nosotros vamos a poner el equipo que creemos que está para jugar este partido, de acuerdo a lo que hemos venido haciendo. Nos fijamos en la tarjeta porque siempre pensamos que el partido más importante toca, y en este caso, mañana vamos a jugar el partido más importante. Entonces tenemos a los jugadores todos listos para salir a trabajar.

¿Cuál será la clave para imponer el estilo de Olimpia en una cancha difícil como la del campeón del torneo?
La clave, como siempre con todos los partidos, es hacer nuestro mejor trabajo, sabiendo que vamos a tener un equipo al frente que tiene mucha jerarquía, que va a tratar con su gente. Pero más allá de eso, confiamos en los nuestros. Lo que se viene haciendo hasta ahora nos ha traído hasta este momento. Estamos convencidos de que, sobre todas las cosas, sabemos que va a ser un ambiente desfavorable para nosotros. Pero bueno, sabemos que los hinchas de Olimpia va a venir a alentarnos también y eso nos va a sostener. Va a ser un momento difícil, pero en líneas generales creemos que lo único que podemos hacer de parte de Olimpia es tratar de hacer el trabajo, y el trabajo se viene haciendo bien; ojalá que lo podamos completar también.

¿Qué tanto cree que puede marcar el primer partido en una serie de ida y vuelta?
Yo creo que siempre el primer partido va marcando el futuro de la definición. Pero sabiendo que son 180 minutos, hay que trabajarlo de esa manera. Este partido es importante, no definitivo, pero sí importante. Tenemos que tratar de ser inteligentes y manejarlo para cerrar en casa después con demasiada tranquilidad, porque estos partidos no te dan mucha tranquilidad. Pero este partido puede ir volcando la balanza al objetivo de cada equipo. Creo que, con el reglamento, es muy difícil exponerte a cuál es más o menos el mejor. Creo que el gol de visita añade un conocimiento extra: hay que manejar los dos partidos como finales, tanto el de mañana como el de la vuelta.

Javier López tras la derrota en Cartago: "Para mí ha sido el mejor partido desde que soy entrenador del Motagua"

El ataque ha sido la fortaleza de Olimpia y, ¿cómo ve usted ese partido, más abierto por esas características de su equipo que es tan ofensivo?
Uno siempre, cuando va a fabricar un partido, cuando va a mostrar lo que puede pasar, imagina que de todos los equipos, por su grandeza, por su victoria, el rival, porque va a jugar de local, va a salir a jugar el partido. Y nosotros no somos un equipo que incluye los diseños. Creo que va a ser un partido muy lindo de ver, principalmente para los espectadores, no para nosotros en el campo, que siempre estamos por detrás de la línea. Pero creo que va a ser un partido intenso, y uno va a practicar todo. Va a llegar a ejecutar los partidos de otra manera, van a ser dos equipos en condiciones que necesitan hacer su trabajo, por individualidades, por juego colectivo. Así que me imagino un partido con dos equipos intensos, en el que la primera misión va a ser ver al rival al frente y estar preparados para eso.

¿Qué es lo más débil que tiene la Liga Deportiva Alajuelense?
Eso me lo iba a guardar para mí, siempre decir a los jugadores por dónde podemos hacer daño al equipo, pero tenemos algunas cosas que creemos que podemos aprovechar. Es muy difícil encontrar una debilidad porque es un equipo que viene en ascenso a nivel internacional. Creo que fue en Kiev, no sé si hay alguna, pero en ese partido parecía imposible, y ahí se vio un ascenso futbolístico reflejado en la pelota. Entonces eso me vale; es muy difícil, pero creemos que, como ellos también están en la observación de nuestro equipo, tenemos algunas cosas en las que podemos hacer daño, y ojalá podamos ponerlo en práctica en el partido.

¿Cuánto sueña con llegar a esa gran final?
Los soñamos todos los días, desde que empezamos, nos lo planteamos como un objetivo, como grupo, y teniendo a otros también. Pensamos, por ejemplo, que seguir un sueño, poder llegar a jugar una final por primera vez para mí desde juveniles en Centroamérica, sería muy especial. Para ello hemos trabajado duro, hemos pensado que estamos en una posibilidad muy linda, porque la historia lo dice: Olimpia tiene que llegar a la final de cada campeonato que juega. Si nosotros logramos llegar a la final, sería sentirnos orgullosos, pero sobre todas las cosas, estar a la altura de la institución y del club. Como decía, el que más quiere superar es el que más hace. Así que ojalá que podamos llegar, yo primero, pero por supuesto lo más importante es el trabajo en la cancha.

Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Copa Centroamericana
|