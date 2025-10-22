Espinel señala las claves para vencer al Alajuelense y dice que Olimpia está obligado a llegar a todas las finales, ¿ya tiene el 11?

El técnico de <b>Olimpia </b>dejó claro en conferencia de prensa que no se guarda nada para el partido de ida de las semifinales de la <b>Concacaf</b>. Aseguró que utilizará a los jugadores que considere listos para afrontar el duelo más importante del momento, sin pensar en las tarjetas amarillas o el riesgo de suspensión. El entrenador recalcó que el equipo está enfocado y preparado para salir a competir con la misma intensidad y compromiso que los ha llevado hasta esta instancia.Además, destacó la importancia de mantener la identidad futbolística del club, confiando en el trabajo colectivo y la experiencia de su plantel para imponer el estilo de juego en una cancha complicada. Reconoció que el ambiente será exigente, pero confía en el respaldo de la afición olimpista y en la capacidad de su grupo para responder ante la presión y dar un paso más hacia la gran final del torneo centroamericano.