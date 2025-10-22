¿Línea de cinco? Alajuelense perdió a tres figuras y lo que dijo el 'Machillo' sobre Olimpia: "Vamos a tratar de molestarlos"

El entrenador de Alajuelense elogió al equipo de Eduardo Espinel y considera que se medirá a un cuadro muy táctico y ordenado. Podría considerar jugar con cinco defensas para intentar neutralizar a delanteros como Benguché y Arboleda , aunque no descuida a los volantes.

Olimpia visita este jueves Costa Rica para enfrentar al Alajuelense por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana, un partido en el que Óscar 'Machillo' Ramírez no podrá contar con tres piezas claves: Ronald Matarrita por expulsión mientras que Rashirk Parkins y Guillermo Villalobos por acumulación de tarjetas amarillas.

El Olimpia de Eduardo Espinel

"En Olimpia, primero la jerarquía de lo que dice su historia. Es uno de los grandes de Centroamérica, por lo que será un clásico centroamericano. Ya eso habla por sí solo. En cuanto a lo que es el equipo en sí, creo que el señor entrenador ha logrado tener un grupo muy maduro".

Calidad de Olimpia

"Es una edad importante que tienen ellos de promedio, como jugadores ya de experiencia, que saben lo que es el trajinar por estos torneos. Muy ordenado, muy táctico, con características individuales importantes para aplicar en algún momento del partido. En balón parado también tiene una estatura importante, tiene trabajo y eso lo hace ser un equipo muy peligroso".

Tres bajas claves en Alajuelense

"La idea es tratar. Ahí está el tema de la cabeza mía, de ver cómo hago y también con la confianza de que los muchachos que les toque, que lo hagan de buena manera. De hecho, es una de las cosas que siempre hemos hablado, que el grupo que está atrás tiene que trabajar igual que el que está en ese momento jugando".

Dar el primer golpe

"Siento que va a ser muy importante, ya que damos un golpe de autoridad y con la victoria aquí vamos a ir con más confianza, más preparados para marcar el partido allá con Olimpia".

Celso Borges y Van der Putten

"Tomaremos las decisiones cuanto al tema de ellos. En esto, desgraciadamente en algunos momentos hemos sido un poco apresurados y hemos tenido una recaída y creo que es un punto, es una toma de decisiones delicada en el sentido de la parte que tenemos que estar convencidos de que estén 100% porque es una final. Es decir, hay un acondicionamiento que hay que respetar y hay que hablar mucho".

Preocupa el gol de visitante

"Es un tema de análisis que ahora lo tocaremos con los muchachos. Ver de qué manera también vamos a tratar de molestar a Olimpia entre las cosas de análisis que hemos hecho. Lo del gol ya tuvimos la experiencia con lo que pasó con Matagua y no queremos estar en una situación de esas porque es compleja y a la vez difícil de manejar".

Ataque de Olimpia, ¿contempla una línea de cinco?

"Es un tema que tenemos que resolverlo bien. También es importante controlar a la gente que alimenta a sus delanteros y eso es importante para neutralizar de alguna manera las virtudes que tienen en equipo".

Estado de forma de sus delanteros: Campbell, Ronaldo Cisneros y Kenyel

"Estamos bien en la defensa, en la dinámica del medio campo y ellos también tienen su función y eso da un complemento para que se den en algún momento esos realces. El equipo de alguna manera ha venido evolucionando hacia lo que se quería".