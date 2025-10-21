Centroamérica

Cartaginés triunfa ante Motagua con un gol sobre el final tras horror de Marlon Licona: la Champions de Concacaf se aleja

Los azules cayeron en la ida del repechaje rumbo a la Champions de la Concacaf en Cartago.

2025-10-21

La ida del repechaje a la Champions de la Concacaf entre el Cartaginés de Costa Rica y Motagua de Honduras dejó una intensa batalla que se decidió en los minutos finales. En un duelo marcado por la tensión y el temor a perder, el conjunto tico se llevó la victoria con un gol agónico tras un mal fildeo de Marlon Licona.

Desde el inicio las águilas azules del Motagua mostraron un juego agresivo buscando abrir el marcador. Al minuto 27, los catrachos hilvanaron una jugada de mucho peligro que terminó en un remate detenido por el portero brumoso.

Marco Ureña, una de las figuras de Cartaginés, tuvo su momento al minuto 36 cuando sacó un derechazo desde fuera del área que impactó en el poste, dejando sin chances a Marlon Licona. Este disparo dio un aviso claro de la intención del cuadro costarricense.

Antes del cierre de la primera parte, los locales estuvieron muy cerca de anotar, pero Licona realizó una gran atajada frente a otro disparo de Ureña, mundialista en Brasil 2014. La dupla ofensiva de Cartaginés puso en jaque a la defensa hondureña, pero respondió de buena forma el meta.

El segundo tiempo perdió en intensidad y ambición. Ambos equipos parecieron conformarse con el empate, jugando con cautela y sin arriesgar demasiado. La falta de profundidad y precisión en ataque resultó darnos una etapa de complemento más pausada y de pocas emociones.

El tiempo de espera fue aumentando a medida que el reloj se acercaba al final. La definición parecía destinada a un partido de vuelta donde todo estaría por decidirse, hasta que el destino cambió de repente en el tiempo añadido.

Al minuto 90+2, tras una pésima salida de Marlon Licona que cometió dos errores seguidos, Geancarlo Castro aprovechó el regalo para marcar de cabeza el único gol del partido y poner a celebrar a Cartaginés.

El tanto de Castro desató una gran alegría para los locales, que se quedaron con un valioso triunfo en casa en un duelo que se definió con sufrimiento y algo de fortuna. La serie queda abierta, pero con ventaja para el cuadro tico que buscará asegurar la clasificación en Honduras el próximo martes.

- FICHA TÉCNICA -

(1) CARTAGINÉS - 1. Kevin Briceño, 6. Claudio Montero ( Douglas López, 62'), 15. Luis Flores, 18. Carlos Barahona, 19. Diego González, 20. Diego Mesén, 22. Jesús Batiz, 23. Everardo Rubio, 26. Bernald Alfaro (Christopher Núñez, 62'), 21. Marcos Ureña (Geancarlo Castro, 86') y 9. Mauro Quiroga.

DT: Andrés Carevic (ARG)

Goles: Geancarlo Castro 90+2'.

Tarjetas amarillas: Douglas López.

Tarjetas rojas: No hubo.

(0) MOTAGUA - 25. Marlon Licona; 35. Cristopher Meléndez (Luis Santamaría, 67'), 2. Sebastián Cardozo, 4. Luis Vega, 6. Ricky Zapata (Cléver Portillo, 78'); 7. Jorge Serrano, 8. Denis Meléndez (Luis Meléndez, 73'), 12. Marcelo Santos, 77. Carlos Mejía (Jefryn Macías, 67'); 29. John Kléber.

DT: Javier López (ESP)

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: Sebastián Cardozo.

Tarjetas rojas: No hubo.

