Cartaginés triunfa ante Motagua con un gol sobre el final tras horror de Marlon Licona: la Champions de Concacaf se aleja

<b>(1) CARTAGINÉS - </b>1. Kevin Briceño, 6. Claudio Montero ( Douglas López, 62'), 15. Luis Flores, 18. Carlos Barahona, 19. Diego González, 20. Diego Mesén, 22. Jesús Batiz, 23. Everardo Rubio, 26. Bernald Alfaro (Christopher Núñez, 62'), 21. Marcos Ureña (Geancarlo Castro, 86') y 9. Mauro Quiroga.<br /><br />DT: Andrés Carevic (ARG)<br /><br />Goles: Geancarlo Castro 90+2'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Douglas López.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br /><b>(0) MOTAGUA - </b>25. Marlon Licona; 35. Cristopher Meléndez (Luis Santamaría, 67'), 2. Sebastián Cardozo, 4. Luis Vega, 6. Ricky Zapata (Cléver Portillo, 78'); 7. Jorge Serrano, 8. Denis Meléndez (Luis Meléndez, 73'), 12. Marcelo Santos, 77. Carlos Mejía (Jefryn Macías, 67'); 29. John Kléber.<br /><br />DT: Javier López (ESP)<br /><br />Goles: No hubo.<br /><br />Tarjetas amarillas: Sebastián Cardozo.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.