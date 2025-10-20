"Hay un premio importante": Javier López advierte a Motagua antes de comenzar a la serie contra Cartaginés

<br />"Al quedar eliminados de la fase final y estamos en proceso de recuperación para enfrentar este partido con toda la ilusión y la ambición. Sabemos que hay un premio importante para el que pase esta llave".<b>López </b>no solo quiere clasificar eliminado a <b>Cartaginés</b>, si no que también recuerda el importante premio que se juega Motagua."Entrar a una competición aún más competitiva que la Copa Centroamericana como es la Champions Cup, ahí queremos estar, queremos estar en una competición de esa exigencia y queremos que el club obtenga ese premio económico".