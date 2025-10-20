"Hay un premio importante": Javier López advierte a Motagua antes de comenzar a la serie contra Cartaginés

Motagua se juega un importante partido ante Cartaginés. El martes arranca la serie que va a definir si estará o no en la Champions Cup de Concacaf 2026. En las últimas ediciones del torneo, el Azul Profundo ha sido el único de Honduras que ha clasificado, pero ahora los que ya tienen boleto son Olimpia y Real España.

Motagua tiene que conseguirlo ante Cartaginés, el equipo contra el que Javier López debutó cuando llegó para sustituir a Diego Vázquez. "Aquel partido lo recuerdo bien fui mi primer partido como entrenador de Motagua, llevaba dos días de entrenamiento y tenemos ya más de 60 días entrenando juntos con el grupo", comenzó diciendo. Y agregó: "Algunos jugadores no pudieron disputarlo por parte nuestra como parte de ellos (Cartaginés) hay algunas modificaciones en las plantillas o jugadores disponibles para este encuentro y cambia que venimos de dos mazazos importantes".





Javier López advierte a sus jugadores



"Al quedar eliminados de la fase final y estamos en proceso de recuperación para enfrentar este partido con toda la ilusión y la ambición. Sabemos que hay un premio importante para el que pase esta llave". López no solo quiere clasificar eliminado a Cartaginés, si no que también recuerda el importante premio que se juega Motagua. "Entrar a una competición aún más competitiva que la Copa Centroamericana como es la Champions Cup, ahí queremos estar, queremos estar en una competición de esa exigencia y queremos que el club obtenga ese premio económico".





Siguió enviando mensajes a los jugadores de Motagua