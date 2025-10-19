Motagua viajó a Costa Rica en búsqueda del boleto a la Champions de la Concacaf: el ciclón tiene cinco bajas

El primer duelo entre brumosos y azules está pactado para este martes 12 de octubre a las 8:00 de la noche en el<b> estadio Fello Meza</b> de <b>Cartago</b>, en un duelo donde los hondureños llegan con la plantilla un poco tocada.<b>Javier López</b> no podrá echar mano de sus sub 20 ya que fueron convocados a la selección hondureña que competirá en los <b>Juegos Centroamericanos de Guatemala</b>. El portero <b>Daniel Paguada</b>, <b>Jonathan Argueta</b>, <b>Jordan García </b>y los atacantes <b>Edwin Munguía y Matías Vazquez</b> se perderán esta serie.Esta es la segunda serie consecutiva de repechaje rumbo a la <b>Champions de Concacaf </b>que encararán los azules ya que el año pasado tuvo que jugarse una con el <b>Águila </b>de El Salvador, misma que sacaron avante con creces.