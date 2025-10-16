Javier López, infeliz por el empate en el clásico: "No hemos aprendido de lo que pasó en partidos anteriores en los minutos finales"

En un partido cargado de emociones y de mucha tensión hasta el último minuto, Javier López, director técnico de Motagua, tuvo que llegar a la conferencia de prensa y ofrecer su sentir luego del empate 2-2 frente a Olimpia, en el superclásico de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. En su exposición, misma donde lucía insatisfecho y alterado consigo mismo después de perder el triunfo al 90+7, resaltó la entrega de sus jugadores y reconoció que el resultado deja un sabor agridulce, aunque también implica un paso para seguir creciendo como equipo.

López destacó que Motagua mostró constancia e intensidad durante los 90 minutos y que, pese a algunas deficiencias en la defensa en la última jugada, su equipo tuvo un desempeño favorable, especialmente en la segunda mitad, cuando pusieron en práctica un plan basado en velocidad.

- LA CONFERENCIA -

¿Con qué se queda del partido y también el sabor que quizás deja ese gol de Olimpia de último minuto?



Con un sabor totalmente agridulce. Tuvimos de todo: empezamos perdiendo, le dimos la vuelta, y en el último suspiro, en una acción aislada, nos empataron el partido. Lo que esperaba fue exactamente lo que vimos: emoción, goles, espectáculo. Los dos equipos hicieron su mejor esfuerzo para brindarle a su afición la victoria. Evidentemente nos vamos con ese sabor amargo del empate en la última jugada. Hubo muchas cosas buenas en el partido, aunque el resultado no es lo que queríamos, pero seguimos creciendo, mejorando, integrándonos. Hoy se vio un equipo constante durante todo el partido, y eso es lo que uno busca poco a poco. ¿Es este el Motagua que usted quiere ver ya buscando los objetivos?



En cuanto a la intensidad, sí, claro que sí. En cuanto al juego, podemos hacerlo mejor. Arriesgamos mucho en la primera parte, sabíamos que íbamos a meter gente fresca, con velocidad, con buenas piernas en la segunda parte, y que el partido iba a estar cerrado. Eso nos salió bastante bien: desgaste en la primera parte y frescura en la segunda. En ningún momento metimos al equipo atrás, pero en una acción aislada llegó la ocasión del rival que lamentablemente no defendimos como debíamos. Hay que reconocer al rival, que es un gran equipo. No voy a decir que hemos aprendido, porque no hemos aprendido lo que pasó en partidos anteriores en los minutos finales, pero hay lecciones que la vida te tiene que explicar con más de una clase. Más allá de que se logre un empate, su equipo tuvo intensidad, pero le vuelve a pasar lo mismo que hace unas semanas, que al cierre le quitan el partido...



Sí, pero hay dos diferencias. Cuando en el descuento ganamos en la Liga con Alajuelense, todo el partido estuvimos atacando en la segunda parte, encima de ellos. Díganme si Alajuela estuvo encima nuestro. Nunca. Y díganme si Olimpia estuvo encima nuestro en la recta final. Nunca. Son acciones aisladas y lamentablemente no las defendimos bien.



Lo otro que me preocupa es que cualquier mínimo error contra equipos que van bien, que tienen dinámica positiva y las cosas les salen, se convierte en gol. Nuestra defensa estuvo muy bien ubicada casi todo el segundo tiempo, a 20-30 metros del área, pero lamentablemente no lo supimos aprovechar para hacer el tercero. Tuvimos 3 o 4 llegadas en la segunda parte para hacer ese gol y no lo conseguimos. Tenemos que espabilar, mejorar tanto en las áreas como en la eficacia.