Javier López, infeliz por el empate en el clásico: "No hemos aprendido de lo que pasó en partidos anteriores en los minutos finales"

<b>Se le vio un poco disgustado por el cierre de su equipo, ¿así se imaginaba este clásico, que se definía por detalles?</b><br /><br />Siempre les decimos a los jugadores que este tipo de partidos se decide en los detalles. Estoy muy contento con el esfuerzo y con la intensidad que tuvimos desde el primer hasta el último minuto. Pero claro que estoy disgustado porque nadie se puede ir contento cuando en el 98 te empatan. Eso es evidente.<b>Sobre la alineación que sale con Matías Vázquez, Maicol Cabrera y Jhon Kleber de inicio, ¿qué buscaba replantear para la segunda parte?</b><br /><br />Lo teníamos previsto y anticipado. Buscábamos algo que conseguimos a medias. Luego metimos piernas frescas en la segunda parte porque quiero que el equipo, y me refiero a los 14, 15, 16 jugadores que participan, sean capaces de mantener la intensidad durante 90 minutos. Para eso, tengo que lograrlo con los que empiezan y con los que terminan. Analizamos al rival y su poderío en el juego aéreo. Al sacar a Matías y Maicol, perdimos centímetros y altura, por eso sufrimos un poco más en las acciones a balón parado.<br /><br />Aun así, las piernas frescas nos ayudaron a mantener ritmo e intensidad en la segunda parte. Buscábamos ese equilibrio: un equipo equilibrado y contundente en la primera mitad, y uno más fresco y veloz en la segunda. Creo que lo conseguimos, pero nos faltó el gol. Y en la última jugada, nos fue arrebatada la victoria que tanto necesitábamos, tanto el equipo como nuestra afición. Ya no voy a pedir disculpas, sino que aprendamos de estas lecciones, que han sido muy duras en las últimas semanas.