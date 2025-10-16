Vuelve la violencia a los clásicos Olimpia vs Motagua: Tres fanáticos son heridos de bala en la previa del partido

Los clásicos capitalinos han vuelto a ser manchados por los delincuentes y la sangre. En la previa del<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-vs-motagua-en-vivo-hora-canal-transmision-jornada-14-apertura-2025-liga-nacional-HK27788843" target="_blank"> juego de la Jornada 14 del Apertura 2025 entre Olimpia y Motagua</a></b>, hubo actos vandálicos que ensuciaron la víspera del duelo.De acuerdo a lo informado por el canal de televisión HCH, los aficionados heridos pertenecen al <b>Olimpia</b>. El reporte de este medio hondureño aduce que los seguidores del albo viajaban en un autobús, mismo que fue interceptado por desconocidos y tiroteado en plena carretera.El autobús no terminó de llegar al estadio Nacional ya que los heridos tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial desde el <b>Tizatillo</b>. La <b>Policía Nacional de Honduras</b> ya tomó la información del suceso y comenzó a investigar el tema.HCH informó que el automotor viajaba en la <b>CA-5 </b>sur con los fanáticos del Olimpia cuando sucedió el percance. Todavía no hay pistas de los malhechores que atacaron a bala viva a estos fans que la intención era ir a ver el clásico nacional entre blancos y azules.Cabe destacar que la violencia en los estadios han disminuido en los últimos años producto de un pacto de paz que tienen las barras de los clubes <b>Olimpia, Marathón y Real España</b>, y en donde la única ausente es la de los azules del <b>Motagua</b>.