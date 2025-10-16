Vuelve la violencia a los clásicos Olimpia vs Motagua: Tres fanáticos son heridos de bala en la previa del partido

Los clásicos capitalinos han vuelto a ser manchados por los delincuentes y la sangre. En la previa del juego de la Jornada 14 del Apertura 2025 entre Olimpia y Motagua, hubo actos vandálicos que ensuciaron la víspera del duelo.

De acuerdo a lo informado por el canal de televisión HCH, los aficionados heridos pertenecen al Olimpia. El reporte de este medio hondureño aduce que los seguidores del albo viajaban en un autobús, mismo que fue interceptado por desconocidos y tiroteado en plena carretera.

El autobús no terminó de llegar al estadio Nacional ya que los heridos tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial desde el Tizatillo. La Policía Nacional de Honduras ya tomó la información del suceso y comenzó a investigar el tema.

HCH informó que el automotor viajaba en la CA-5 sur con los fanáticos del Olimpia cuando sucedió el percance. Todavía no hay pistas de los malhechores que atacaron a bala viva a estos fans que la intención era ir a ver el clásico nacional entre blancos y azules.

Cabe destacar que la violencia en los estadios han disminuido en los últimos años producto de un pacto de paz que tienen las barras de los clubes Olimpia, Marathón y Real España, y en donde la única ausente es la de los azules del Motagua.