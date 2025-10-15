Jeaustin Campos defiende del terrible fallo de Moura contra Marathón: "por él estamos en segunda fase de Copa Centroamericana"

La Máquina está en el cuarto lugar con 19 puntos gracias al punto que obtuvo frente al Monstruo Verde y lo valoran, producto que su rival de turno está más arriba y se están acercando a los primeros lugares.

Real España no pasó del empate sin goles frente a Marathón este miércoles 15 de octubre en el estadio Olímpico por la jornada 14 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Jeaustin Campos, técnico costarricense de los aurinegros, defendió la falta de gol en el derbi sampedrano y le envió un respaldarazo al brasileño Gustavo Moura, quien falló un mano a mano en la última jugada del partido.

"Un partido más, un clásico, así son estos partidos. De repente los goles son emociones y es el objetivo del juego, el partido dejó de ser emotivo, entretenido, hubo polémica, reacciones y ocasiones de gol que no se pudo concretar", destacó en la conferencia de prensa.

Y agregó: "Satisfecho con el equipo, Marathón es gran equipo y no voy a poner excusas, debemos competir de tú a tú, nos movieron bastante y tuvimos la mentalidad de ir al ataque. Aunque hubieses caído los goles, pero el partido fue equitativo, los dos dimos lo mejor por ganar y el rival cuenta".

En específico el tremendo fallo de Moura, el entrenador fue contundente y no le resta méritos porque ha hecho otros goles que ayudaron al club a nivel internacional como en la Copa Centroamericana.

"Hay que trabajar con todos, hoy tuvimos remates a gol, los delanteros lo hacen mucho más sensible. Nadie vive del pasado, yo creo que también Moura los ha luchado, merecía ese gol, creo que hizo lo correcto en cuestión de segundos, hubo achique del portero. Hablamos y se le da la confianza, por supuesto que al delantero su termómetro son los goles, no hay que ser tan radical. Son racha y por él estamos en segunda fase de la Copa Centroamericana, esperamos primero Dios que acabe eso, es un buen muchacho", afirmó.

Ante los pocos minutos de Bryan Moya dejó claro que tuvo un problema y en el siguiente juego tendrá mayor participación. Además, se refirió a los demás lesionados.

"Por lo de Moya lo operaron de un quiste en el dedo hace un mes, estuvo casi 13 días fuera. Esperó para trotar y hacer fútbol, lo metemos de a poco para que esté en el ritmo. Nixon y Vuelto lo están haciendo bien. Ya Moya suma cada vez más minutos, el sábado tendrá muchos más minutos, esperamos que tenga más ritmo, Osorto está entrenando casi normal, esperamos por Aparicio y Flores, que tuvo hoy un trauma en el muslo por un rodillazo, le imposibilitó correr. En el caso de Dixon sentimos su dolor por la pérdida y tiene su lesión en la que se ha ido recuperando", destacó en la conferencia de prensa.

La Máquina no tiene un goleador que sobresale y Jeaustin Campos mencionó que es complicado depender de un solo anotador. "Es un dato interesante y la diversidad de goles que hemos tenido da otro matiz. Si tuviéramos ocho goles de un solo jugador diríamos que dependemos de uno solo. No solo es la definición, sino que también a las tres jugadas previas".