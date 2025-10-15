Jeaustin Campos defiende del terrible fallo de Moura contra Marathón: "por él estamos en segunda fase de Copa Centroamericana"

Real España no pasó del empate <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/gol-estuvo-ausente-marathon-real-espana-empatan-estadio-olimpico-honduras-jornada-FF27777763" target="_blank">sin goles</a></b> frente a Marathón este miércoles 15 de octubre en el estadio Olímpico por la jornada 14 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.La Máquina está en el cuarto lugar <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-motagua-olancho-marathon-real-espana-puerto-platense-tabla-posiciones-honduras-NF27777309" target="_blank">con 19 puntos</a></b> gracias al punto que obtuvo frente al Monstruo Verde y lo valoran, producto que su rival de turno está más arriba y se están acercando a los primeros lugares.