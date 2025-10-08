Consternación en el fútbol hondureño: Muere hijo Dixon Ramírez, jugador de Real España

Este miércoles se reportó una lamentable noticia desde la ciudad de San Pedro Sula, tras confirmarse el fallecimiento de uno de los hijos del jugador del Real España y seleccionado nacional, Dixon Ramírez.

La trágica información fue difundida a través de redes sociales, acompañada de una imagen en la que se observa al futbolista hondureño profundamente afectado y recargado sobre el ataúd que contiene el cuerpo sin vida de su pequeño hijo, quien tenía apenas 37 días de nacido.

Hasta el momento, ni el jugador ni sus familiares han brindado declaraciones públicas sobre las causas que habrían provocado el fallecimiento del menor, por lo que se desconoce si se trató de un problema de salud o una complicación repentina.