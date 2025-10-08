Consternación en el fútbol hondureño: Muere hijo Dixon Ramírez, jugador de Real España

Esta pérdida irreparable llega para Dixon Ramírez en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Hace apenas unos días, el delantero tuvo que bajarse de la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras para los compromisos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf ante Costa Rica y Haití.El futbolista del Real España había presentado molestias en la rodilla, y tras ser evaluado por el cuerpo médico de la Bicolor, se confirmó que sufría inflamación en los ligamentos y meniscos, lo que le impidió mantenerse con el grupo dirigido por Reinaldo Rueda.Su salida de la concentración generó preocupación y desató una ola de comentarios entre los aficionados de la Máquina y Selección Nacional, sin imaginar que días después recibiría un golpe aún más duro con el fallecimiento de su bebé.