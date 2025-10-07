¿Se ve anotando en Honduras? Kendall Waston, ilusionado por volver a la selección de Costa Rica: “el Morazán es una cancha difícil”

Kendall Waston es junto a Celso Borges los dos futbolistas experimentados que entraron en la nómina para intentar rescatar el barco tico que está en problemas en alta mar. Solamente lograron dos puntos en septiembre.

El zaguero Kendall Waston volvió a ser tomado en cuenta en la selección de Costa Rica tras varios años lejos, Miguel “Piojo” Herrera sorprendió al convocarlo para el trascendental juego contra Honduras de este jueves 9 de octubre en el estadio Morazán.

“No, no, sabía nada en absoluto, entonces son de esas lindas y gratas sorpresas que uno se topa en la vida. Vengo a aportar todo lo que pueda, tanto en comunicación, en cancha, verdad, con la energía que uno pueda brindar, entonces pienso que la experiencia sirve siempre y cuando usted lo utilice y lo canalice de buena manera, entonces hay un gran grupo humano aquí que está dispuesto a hacer las cosas bien”, expresó el actual zaguero de Saprissa.

Volver a ser tomado en cuenta en la representación costarricense lo toma con mucha alegría a pesar que están obligados a sumar en Honduras este jueves 9 de octubre: “es de los sentimientos más hermosos. No importa que tipo de situación, no importa el momento, siempre es especial, entonces también eso conlleva la gran responsabilidad de estar acá y que todos vamos a estar peleando por el mismo objetivo”.

Kendall Waston, de 37 años, le anotó dos veces a la Selección de Honduras en la eliminatoria a Rusia 2018, la primera en el 1-1 en el estadio Morazán y luego el gol decisivo que les dio la clasificación a la justa mundialista en San José en el otro 1-1.

¿Se ve anotando en el Francisco Morazán nuevamente?, le consultados al jugador. “Siempre visualizo todas esas cosas positivas, tal cual usted lo dice, porque no priorizo la parte individual sinceramente, sino que visualizo salir con los tres puntos que es lo que necesitamos, entonces es una cancha difícil, es una cancha como todas las de visita que uno va, pero sabiendo que si estamos afinados en cada uno de los detalles podemos sacar esos tres puntos”, mencionó.

Waston no fue llamado al microciclo previo, pero después apareció en la convocatoria oficial y desconoce si será titular en el duelo de la jornada 3 del grupo C rumbo al Mundial United 2026. “Piojo” Herrera no le pidió nada en especial.

“Ha hablado en general sinceramente, ha hablado en conjunto para que como defensa sea quien sea que le toque saber qué hacer quiere obviamente que seamos un equipo muy ordenado, un equipo en el cual tenga las líneas muy unidas para no darles chance a ellos de penetrar bolas, de que siempre estemos con marca, entonces ha hablado en general”, afirmó.