Los sobrevivientes del último Honduras vs Costa Rica en el Estadio Morazán del 2017: Uno regresa del retiro

Cada vez falta menos para que se juegue una nueva edición del <b>Clásico Centroamericano</b> por las <b>eliminatorias mundialistas rumbo a United 2026</b>. <b>Honduras</b> recibe a la selección de <b>Costa Rica</b> este 9 de octubre en el <b>estadio Francisco Morazán</b> a las 8:00 PM por la tercera jornada de la ronda de clasificación. La bicolor marcha primero del grupo C con cuatro puntos, mientras que los ticos tras empatar sus primeros juegos están en la tercera posición con dos unidades.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">VER TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA DE CONCACAF</a></b><b>Honduras</b> y <b>Costa Rica</b> vuelven a enfrentarse en el estadio Francisco Morazán después de ocho años cuando disputaron la jornada cuatro de la eliminatoria rumbo a <b>Rusia 2018</b>. El encuentro se jugó el pasado 28 de marzo de 2017, partido que quedó igualado 1-1, los autores de los goles fueron por <b>Antony "Choco" Lozano</b> para el combinado catracho y por los ticos anotó el defensor central <b>Kendall Waston</b> cerca de finalizar el encuentro, cuyos nombres curiosamente estarán nuevamente.