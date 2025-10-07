Los sobrevivientes del último Honduras vs Costa Rica en el Estadio Morazán del 2017: Uno regresa del retiro

Cada vez falta menos para que se juegue una nueva edición del Clásico Centroamericano por las eliminatorias mundialistas rumbo a United 2026. Honduras recibe a la selección de Costa Rica este 9 de octubre en el estadio Francisco Morazán a las 8:00 PM por la tercera jornada de la ronda de clasificación. La bicolor marcha primero del grupo C con cuatro puntos, mientras que los ticos tras empatar sus primeros juegos están en la tercera posición con dos unidades.

Honduras y Costa Rica vuelven a enfrentarse en el estadio Francisco Morazán después de ocho años cuando disputaron la jornada cuatro de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. El encuentro se jugó el pasado 28 de marzo de 2017, partido que quedó igualado 1-1, los autores de los goles fueron por Antony "Choco" Lozano para el combinado catracho y por los ticos anotó el defensor central Kendall Waston cerca de finalizar el encuentro, cuyos nombres curiosamente estarán nuevamente.