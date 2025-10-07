La Selección

Los sobrevivientes del último Honduras vs Costa Rica en el Estadio Morazán del 2017: Uno regresa del retiro

Pocos son los jugadores que se mantienen del último clásico centroamericano que se disputó en el Estadio Morazán.

2025-10-07

Cada vez falta menos para que se juegue una nueva edición del Clásico Centroamericano por las eliminatorias mundialistas rumbo a United 2026. Honduras recibe a la selección de Costa Rica este 9 de octubre en el estadio Francisco Morazán a las 8:00 PM por la tercera jornada de la ronda de clasificación. La bicolor marcha primero del grupo C con cuatro puntos, mientras que los ticos tras empatar sus primeros juegos están en la tercera posición con dos unidades.

Honduras y Costa Rica vuelven a enfrentarse en el estadio Francisco Morazán después de ocho años cuando disputaron la jornada cuatro de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. El encuentro se jugó el pasado 28 de marzo de 2017, partido que quedó igualado 1-1, los autores de los goles fueron por Antony "Choco" Lozano para el combinado catracho y por los ticos anotó el defensor central Kendall Waston cerca de finalizar el encuentro, cuyos nombres curiosamente estarán nuevamente.

Gol del Choco Lozano a Keylor Navas.

El 11 titular de Honduras fue Donis Escober; Bryan Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre; Alberth Elis, Jorge Claros, Roger Espinoza, Andy Najar, Mario Martinez; Antony Lozano. En el banquillo se encontraban jugadores como Luis "Buba" López, Carlos Discua, Erick Andino, Ever Alvarado, Felix Crisanto, Eddie Hernández, Rubilio Castillo y Michael Chirinos.

La alineación de Costa Rica era Keylor Navas; Cristian Gamboa, Kendall Waston, Giancarlo Gonzalez, Michael Umaña, Bryan Oviedo; Joel Campbell, Randall Azofeifa, Celso Borges, Bryan Ruiz; Marcos Ureña. Entre los suplentes estaban, Patrick Pemberton, Rodney Wallace, Ronald Matarrita, Francisco Calvo, David Guzman, Cristian Bolaños.

Bryan Beckeles y Alberth disputan el balón ante la marca de Bryan Oviedo y Joel Campbell.

Apenas tres jugadores de aquel combinado catracho sobreviven de ese recordado empate 1-1 en el coloso sampedrano; Antony Lozano y Andy Najar fueron titulares, mientras Luis "Buba" López, fue suplente. Por su parte la selección tica se mantienen cuatro futbolistas, Keylor Navas, Kendall Waston, Celso Borges y Francisco Calvo que estaba en la banca.

Cabe destacar que el defensor Kendall Waston y el centrocampista Celso Borges regresan a una convocatoria de la selección de Costa Rica. Celso salió del retiro del seleccionado tricolor para afrontar este encuentro ante la Selección de Honduras, mientras que Waston por primera vez fue considerado por el entrenador mexicano Miguel "El Piojo" Herrera.

