Honduras, con amplia supremacía ante Costa Rica en partidos eliminatorios hacia las Copas del Mundo

La histórica rivalidad en eliminatorias entre Honduras y Costa Rica vuelve a encenderse este jueves en el Estadio Morazán, donde 'H' buscará consolidar su delantera rumbo al Mundial United 2026.

    Honduras y el recordado 4-0 sobre Costa Rica en la hexagonal de la Concacaf rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.
2025-10-07

La serie de eliminatorias entre Honduras y Costa Rica ha sido históricamente muy disputada, y en esta ocasión 'H' lleva la delantera en el historial. Ambos equipos se enfrentarán este jueves en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en un duelo clave para sus aspiraciones mundialistas rumbo a United 2026. Hasta ahora, se han enfrentado 25 veces en eliminatorias, con un balance a favor de los catrachos, que han ganando 11 partidos, los ticos 5 y 9 empates.

Desde su primer encuentro en las eliminatorias a rumbo al Mundial de Chile 1962, la dualidad ha mostrado intensidad. Honduras ganó el primer partido 2-1, pero Costa Rica respondió con una goleada 5-0 en el segundo encuentro. La paridad se mantuvo durante varias ediciones como México 1970 y Alemania 1974, con resultados equilibrados y varios empates, lo que ha reflejajo la competitividad de ambas selecciones a través de los años.

Los años 80 y 90 trajeron más enfrentamientos con resultados variados, como el triunfo 3-1 de Honduras en 1985 y empates memorables en otras campañas. Especialmente las eliminatorias hacia Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 mostraron encuentros muy cerrados, también con varios empates y triunfos repartidos que mantienen viva la rivalidad.

En el siglo 21, ambos continúan su pulseada con resultados destacados como la victoria de Honduras 5-2 en Alajuela rumbo al Mundial de Alemania 2006 y la goleada 4-0 para la bicolor catracha frente a la tricolor en las eliminatorias para Sudáfrica 2010. A pesar de algunos triunfos costarricenses, la balanza histórica sigue a favor de la 'H', que llega a este próximo duelo con una ligera ventaja en el historial.

Los últimos enfrentamientos, incluyendo los partidos rumbo a Catar 2022, han evidenciado la paridad en el terreno de juego, con empates y peleas reñidas hasta el último minuto. Estos antecedentes prometen otro partido electrizante este jueves, con ambos equipos buscando sumar puntos vitales para su carrera hacia el Mundial 2026.

Los números son claros en eliminatoria entre Honduras y Costa Rica, mismos que indica ha sido una serie repleta de emociones, goles y rivalidad. Con el equipo nacional hondureño liderando los enfrentamientos directos. El partido en San Pedro Sula será decisivo y podría inclinar aún más la balanza de esta creciente rivalidad centroamericana.

Honduras no vence a Costa Rica en eliminatorias desde el camino a Brasil 2014 con gol de Brasil 2014.

- LA SERIE HONDURAS VS COSTA RICA EN ELIMINATORIA -

1. 04-09-60, Chile 1962: Honduras 2-1 Costa Rica

2. 11-09-60, Chile 1962: Costa Rica 5-0 Honduras

3. 14-01-61, Chile 1962 (en Guatemala): Honduras 0-1 Costa Rica

4. 22-12-68, México 1970: Honduras 1-0 Costa Rica

5. 28-12-68, México 1970: Costa Rica 1-1 Honduras

6. 03-12-72, Alemania 1974: Honduras 2-1 Costa Rica

7. 10-12-72, Alemania 1974: Costa Rica 3-3 Honduras

8. 01-10-80, España 1982: Costa Rica 2-3 Honduras

9. 16-11-80, España 1982: Honduras 1-1 Costa Rica

10. 11-08-85, México 1986: Costa Rica 2-2 Honduras

11. 08-09-85, México 1986: Honduras 3-1 Costa Rica

12. 08-11-92, USA 1994: Costa Rica 2-3 Honduras

13. 05-12-92, USA 1994: Honduras 2-1 Costa Rica

14. 28-02-01, Corea-Japón 2002: Costa Rica 2-2 Honduras

15. 01-07-01, Corea-Japón 2002: Honduras 2-3 Costa Rica

16. 18-08-04, Alemania 2006: Costa Rica 2-5 Honduras

17. 17-11-04, Alemania 2006: Honduras 0-0 Costa Rica

18. 11-02-09, Sudáfrica 2010: Costa Rica 2-0 Honduras

19. 12-08-09, Sudáfrica 2010: Honduras 4-0 Costa Rica

20. 07-06-13, Brasil 2014: Costa Rica 1-0 Honduras

21. 11-10-13, Brasil 2014: Honduras 1-0 Costa Rica

22. 28-03-17, Rusia 2018: Honduras 1-1 Costa Rica

23. 06-10-17, Rusia 2018: Costa Rica 1-1 Honduras

24. 07-10-21, Qatar 2022: Honduras 0-0 Costa Rica

25. 16-11-21, Qatar 2022: Costa Rica 2-1 Honduras

Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
