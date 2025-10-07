Honduras, con amplia supremacía ante Costa Rica en partidos eliminatorios hacia las Copas del Mundo

La serie de eliminatorias entre Honduras y Costa Rica ha sido históricamente muy disputada, y en esta ocasión 'H' lleva la delantera en el historial. Ambos equipos se enfrentarán este jueves en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en un duelo clave para sus aspiraciones mundialistas rumbo a United 2026. Hasta ahora, se han enfrentado 25 veces en eliminatorias, con un balance a favor de los catrachos, que han ganando 11 partidos, los ticos 5 y 9 empates.

Desde su primer encuentro en las eliminatorias a rumbo al Mundial de Chile 1962, la dualidad ha mostrado intensidad. Honduras ganó el primer partido 2-1, pero Costa Rica respondió con una goleada 5-0 en el segundo encuentro. La paridad se mantuvo durante varias ediciones como México 1970 y Alemania 1974, con resultados equilibrados y varios empates, lo que ha reflejajo la competitividad de ambas selecciones a través de los años.