Honduras, con amplia supremacía ante Costa Rica en partidos eliminatorios hacia las Copas del Mundo

<b>1.</b> 04-09-60, Chile 1962: Honduras 2-1 Costa Rica<br /><br /><b>2.</b> 11-09-60, Chile 1962: Costa Rica 5-0 Honduras<br /><br /><b>3.</b> 14-01-61, Chile 1962 (en Guatemala): Honduras 0-1 Costa Rica<br /><br /><b>4.</b> 22-12-68, México 1970: Honduras 1-0 Costa Rica<br /><br /><b>5.</b> 28-12-68, México 1970: Costa Rica 1-1 Honduras<br /><br /><b>6</b>. 03-12-72, Alemania 1974: Honduras 2-1 Costa Rica<br /><br /><b>7.</b> 10-12-72, Alemania 1974: Costa Rica 3-3 Honduras<br /><br /><b>8.</b> 01-10-80, España 1982: Costa Rica 2-3 Honduras<br /><br /><b>9</b>. 16-11-80, España 1982: Honduras 1-1 Costa Rica<br /><br /><b>10.</b> 11-08-85, México 1986: Costa Rica 2-2 Honduras<br /><br /><b>11.</b> 08-09-85, México 1986: Honduras 3-1 Costa Rica<br /><br /><b>12. </b>08-11-92, USA 1994: Costa Rica 2-3 Honduras<br /><br /><b>13.</b> 05-12-92, USA 1994: Honduras 2-1 Costa Rica<br /><br /><b>14.</b> 28-02-01, Corea-Japón 2002: Costa Rica 2-2 Honduras<br /><br /><b>15</b>. 01-07-01, Corea-Japón 2002: Honduras 2-3 Costa Rica<br /><br /><b>16</b>. 18-08-04, Alemania 2006: Costa Rica 2-5 Honduras<br /><br /><b>17. </b>17-11-04, Alemania 2006: Honduras 0-0 Costa Rica<br /><br /><b>18. </b>11-02-09, Sudáfrica 2010: Costa Rica 2-0 Honduras<br /><br /><b>19.</b> 12-08-09, Sudáfrica 2010: Honduras 4-0 Costa Rica<br /><br /><b>20. </b>07-06-13, Brasil 2014: Costa Rica 1-0 Honduras<br /><br /><b>21.</b> 11-10-13, Brasil 2014: Honduras 1-0 Costa Rica<br /><br /><b>22. </b>28-03-17, Rusia 2018: Honduras 1-1 Costa Rica<br /><br /><b>23.</b> 06-10-17, Rusia 2018: Costa Rica 1-1 Honduras<br /><br /><b>24.</b> 07-10-21, Qatar 2022: Honduras 0-0 Costa Rica<br /><br /><b>25. </b>16-11-21, Qatar 2022: Costa Rica 2-1 Honduras