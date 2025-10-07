Datos, no opiniones: Honduras podría clasificar al Mundial en esta fecha FIFA; pronosticá tus resultados en nuestro simulador

La Selección de Honduras se juega más que seis puntos en esta Fecha FIFA de octubre. De la mano de Reinaldo Rueda, la Bicolor tiene una posibilidad real y matemática de clasificar de forma anticipada al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque parezca temprano para hablar de clasificación directa, el calendario, los resultados previos y los cruces restantes le dan a la "H" una oportunidad única: cerrar esta ventana como líder absoluto e inalcanzable de su grupo. Para que eso suceda, hay una combinación de resultados que debe darse y no es tan descabellada.

¿Qué necesita Honduras para clasificar al Mundial en esta Fecha FIFA?

Honduras actualmente suma cuatro puntos, producto de su empate de visita ante Haití (0-0) y la victoria de local ante Nicaragua (2-0). Ahora, deberá disputar sus dos partidos en casa, el próximo jueves 9 de octubre ante Costa Rica en el Morazán de San Pedro Sula y el lunes 13 ante Nicaragua en el Chelato Uclés de Tegucigalpa. Para asegurar su boleto a la Copa del Mundo de manera anticipada, la Bicolor necesita ganar ambos compromisos. Pero además, requiere que se den dos empates en los otros partidos del grupo:



➤ Que Nicaragua empate contra Haití en la jornada 3.



➤ Que Costa Rica y Nicaragua también empaten en el último juego de la jornada 4.



Esa combinación dejaría a Honduras con 10 puntos, mientras que los otros tres equipos del grupo (Costa Rica, Haití y Nicaragua) sumarían un máximo de tres unidades cada uno. En ese escenario, ya no podrían alcanzar a la H, que quedaría inalcanzable incluso con dos partidos restantes.

Así quedaría la tabla de posiciones si se dan estos resultados

En Diario DIEZ usamos nuestro Simulador Mundialista, una herramienta interactiva que permite ingresar los marcadores de cada partido y ver cómo cambia la tabla de posiciones del grupo en tiempo real. Al ingresar los siguientes resultados, Honduras clasifica directamente:



- Nicaragua 1-1 Haití



- Honduras 2-1 Costa Rica



- Honduras 1-0 Haití



- Costa Rica 1-1 Nicaragua

Con estos marcadores, sin importar la diferencia de goles exacta, Honduras sumaría 10 puntos, mientras que sus tres rivales cerrarían la jornada con apenas tres unidades. Así, matemáticamente, la Bicolor ya estaría clasificada al Mundial 2026.

Esto se debe a que las demás selecciones solo podrían aspirar a sumar nueve puntos como máximo en las dos jornadas restantes. Honduras, al quedar con 10, sería inalcanzable. La posibilidad está ahí, y aunque no depende al 100% de sí misma, la Bicolor tiene todo para cumplir con su parte: juega ambos partidos en casa, llega con una racha positiva bajo el mando de Rueda, y tiene un calendario que le permite soñar en grande.