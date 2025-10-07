Datos, no opiniones: Honduras podría clasificar al Mundial en esta fecha FIFA; pronosticá tus resultados en nuestro simulador

La <b>Selección de Honduras </b>se juega más que seis puntos en esta <b>Fecha FIFA </b>de octubre. De la mano de <b>Reinaldo Rueda</b>, la Bicolor tiene una posibilidad real y matemática de clasificar de forma anticipada al <b>Mundial 2026</b>, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.Aunque parezca temprano para hablar de clasificación directa, el calendario, los resultados previos y los cruces restantes le dan a la "H" una oportunidad única: cerrar esta ventana como líder absoluto e inalcanzable de su grupo. Para que eso suceda, hay una combinación de resultados que debe darse y no es tan descabellada.