Molestia en la Selección de Honduras por drone que volaba en el entrenamiento de la 'H': ¿De quién sospechan?

En las eliminatorias mundialistas nadie quiere dar ventajas ni tampoco dejar pasar algún detalle, menos en un partido de trascendencia donde podría irse encaminando un equipo a la Copa del Mundo.Es el caso en el partido que <b>Honduras </b>encarará como local ante su similar de <b>Costa Rica</b> del próximo jueves a las 8:00 de la noche en el mítico estadio Morazán de San Pedro Sula, recinto donde la selección catracha de <b>Reinaldo Rueda</b> realizó su primer entrenamiento pensando en los ticos.