¿Hay favorito en el Honduras vs Costa Rica? Edrick Menjívar envió solicitud sobre Choco Lozano y desnuda a los ticos: "sabemos que es una final"

La Selección de Honduras se trasladó al escenario deportivo de la batalla del clásico centroamericano y con la convicción de ir sellando ese plan para vencer a los ticos en el encuentro por la jornada 3 del grupo C de la ronda final rumbo al Mundial 2026 .

El juego eliminatorio de la Concacaf entre las selecciones de Honduras y Costa Rica toca las puertas para el inicio, se desarrollará este jueves 9 de octubre desde las 8 de la noche en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Edrick Menjívar, portero de la Selección de Honduras, es el titular indiscutible en el proceso del entrenador Reinaldo Rueda y tiene claro que la misión es ganar primero a Costa Rica. Luego se viene el enfrentamiento ante Haití el lunes 13 de octubre en Tegucigalpa.

"Creo que el favoritismo en el fútbol cada vez está disminuyendo, cada vez los niveles se han equilibrado. Nosotros respetamos mucho a Costa Rica como a todas las selecciones le tenemos el mismo respeto. Sabemos que es una final, lo tomamos de esa manera con compromiso, respeto y humildad, esto se tiene que demostrar en la cancha

Y agregó: "en un partido de fútbol es muy difícil dominar los 90 minutos, vas a tener que defender porque el rival también juega. Nuestra afición siempre nos apoyará".

Menjívar conoce muy bien el tema del cuestionamiento contra Choco Lozano y solicitó que no es momento para hablar de esa situación, confía que todo salga bien en este primer encuentro ante Costa Rica: "Hay que buscar otro tema, solo Choco, Choco, Choco. Estamos unidos, en esta fecha estamos muy bien".

El meta de 33 años reveló que han estudiado muy bien a la selección de Costa Rica previo a este enfrentamiento en San Pedro Sula, no hay ningún tipo de improvisación previo afrontar el clásico centroamericano.

"Tienen muchas virtudes, atacan muy bien, tienen dos delanteros potentes, uno es el que juega en Nueva York, Costa Rica tiene dinámica, presiona, mete goles y anotan en balón parado como ante Nicaragua. Hacemos la retroalimentación para contrarrestar esas fortalezas", contó en la conferencia de prensa antes de iniciar el entrenamiento de este lunes 6 de octubre.

La mayoría de los futbolistas de la actual generación ha luchado para estar en un Mundial, fueron duros los golpes de no acudir a Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que saben que tienen una oportunidad grande si vencen a Costa Rica.

"Sabemos que hemos sido señalados, pero tratamos de tener oídos sordos, nos duele no haber logrado objetivos anteriores, pero del pasado no se vive sino uno no avanza. Es un momento importante de todos, nos jugamos todo en estos dos meses. Somos conscientes de lo que nos jugamos, queremos lograr ese objetivo", valoró.

La Selección de Honduras llega como líder del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf luego de dos jornadas disputadas y quedan 4 por jugar. Tienen 4 puntos, mientras que Haití y Costa Rica cuentan con 2 unidades cada, mientras que Nicaragua solo tiene un punto.