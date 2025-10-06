¡Llenazo! La FFH anuncia sold out para el Honduras vs Costa Rica por la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Mediante sus redes sociales oficiales, la <b>FFH </b>informó que se agotaron todos los boletos disponibles y con ello confirma que se tendrá un llenazo en el estadio Morazán de San Pedro Sula. De esta manera, se confirma que alrededor de 18 mil personas estarán presentes en el histórico recinto deportivo de los sampedranos."La afición catracha respondió con el alma... los sectores de Sol, Sombra y Preferencial están totalmente agotados para la batalla en San Pedro Sula. Gracias por demostrar, una vez más, que el corazón de LA H siempre latirá con fuerza donde se juegue y este 9 de octubre, el Estadio Francisco Morazán se llenará de pasión y orgullo catracho rumbo a United 2026", señaló la <b>Federación de Fútbol de Honduras</b>.Cabe recordar que el sector de sol tenía un costo de 700 lempiras, mientras que la localidad de preferencias se fijó en 2,000 lempiras, por lo que la Federación hondureña tendrá una espectacular taquilla, algo que no se hizo en el anterior juego ante Nicaragua que se disputó en Tegucigalpa.