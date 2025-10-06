¡Llenazo! La FFH anuncia sold out para el Honduras vs Costa Rica por la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

La afición de San Pedro Sula ha evidenciado su pasión por la Selección Nacional de Honduras y lo ha demostrado de cara al trascendental duelo ante su similar de Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México. A tres días de la batalla entre hondureños y costarricenses que se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha lanzado una importante y valiosa información sobre lo que será el choque que la H sostendrá ante los ticos.

Mediante sus redes sociales oficiales, la FFH informó que se agotaron todos los boletos disponibles y con ello confirma que se tendrá un llenazo en el estadio Morazán de San Pedro Sula. De esta manera, se confirma que alrededor de 18 mil personas estarán presentes en el histórico recinto deportivo de los sampedranos. "La afición catracha respondió con el alma... los sectores de Sol, Sombra y Preferencial están totalmente agotados para la batalla en San Pedro Sula. Gracias por demostrar, una vez más, que el corazón de LA H siempre latirá con fuerza donde se juegue y este 9 de octubre, el Estadio Francisco Morazán se llenará de pasión y orgullo catracho rumbo a United 2026", señaló la Federación de Fútbol de Honduras. Cabe recordar que el sector de sol tenía un costo de 700 lempiras, mientras que la localidad de preferencias se fijó en 2,000 lempiras, por lo que la Federación hondureña tendrá una espectacular taquilla, algo que no se hizo en el anterior juego ante Nicaragua que se disputó en Tegucigalpa.

El duelo entre hondureños y costarricenses será este jueves 9 de octubre en el estadio Morazán de San Pedro Sula y estará comenzando a partir de las 8 de la noche por la tercera jornada de la ronda final rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Sin tiempo que perder, la escuadra hondureña que dirige Reinaldo Rueda posteriormente seguirá jugando de local y el lunes 13 de octubre se medirá a su similar de Haití, aunque este encuentro se realizará en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.