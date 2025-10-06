Keylor Navas sorprende a Honduras con sus declaraciones: "Costa Rica ha tenido mejor historia..."

El guardameta Keylor Navas ha aterrizado este lunes a primeras horas del día a suelo costarricense para incorporarse a los entrenamientos del Piojo Herrera, de cara a los compromisos eliminatorios de Concacaf frente a Honduras y Nicaragua, programados para el 9 y 13 de octubre, respectivamente. El actual portero de Pumas llega con la mentalidad puesta en sumar seis puntos que consoliden el camino hacia el Mundial, y antes de iniciar los trabajos, compartió su opinión sobre el regreso de Celso Borges y Kendall Waston.

“Cuando el entrenador llama es porque cree que eso es lo que ayudará en el momento, y nosotros vamos a darlo todo como siempre. Como lo dije anteriormente, tenemos que estar tranquilos, aprender de los errores y en esta convocatoria hay jugadores con más experiencia que nos ayudarán a manejar estas situaciones. Estamos con ganas de ayudar a mis compañeros y aportar en cada partido y lo más importantes es ganar, que lo necesitamos", expresó Navas. Borges, quien está en duda por una lesión, y Waston representan un refuerzo de jerarquía en el plantel dirigido por Miguel Herrera, que busca corregir los tropiezos de la jornada anterior, donde Costa Rica dejó escapar ventajas ante Nicaragua y Haití y terminó empatando ambos partidos.

SE METIÓ A LA POLÉMICA

En cuanto a la etiqueta de favorito frente a Honduras, el ex arquero del Real Madrid y PSG fue claro: “Al final los partidos se ganan en la cancha. Si queremos ganar, tenemos que hacer un partido mejor que ellos. Debemos tratar de hacer las cosas bien y enfocarnos en estar más cerca del Mundial”, afirmó. Navas profundizó en el tema, destacando que la historia no siempre define los resultados: "Si nos vamos por historia, yo creo que siempre Costa Rica ha tenido una mejor historia que Honduras a nivel de mundiales. Eso siempre lo dicen para quitar la presión de su lado, los partidos hay que jugarlos, todos los partidos son distintos, entonces lo tomamos con tranquilidad y no le prestamos atención a ese tipo de detalles".