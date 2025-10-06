La Selección

Keylor Navas sorprende a Honduras con sus declaraciones: "Costa Rica ha tenido mejor historia..."

El portero costarricense ha dejado claro que ellos no le prestan atención a quién es el favorito de la serie entre Honduras y Costa Rica en Eliminatorias Mundialistas

2025-10-06

El guardameta Keylor Navas ha aterrizado este lunes a primeras horas del día a suelo costarricense para incorporarse a los entrenamientos del Piojo Herrera, de cara a los compromisos eliminatorios de Concacaf frente a Honduras y Nicaragua, programados para el 9 y 13 de octubre, respectivamente.

El actual portero de Pumas llega con la mentalidad puesta en sumar seis puntos que consoliden el camino hacia el Mundial, y antes de iniciar los trabajos, compartió su opinión sobre el regreso de Celso Borges y Kendall Waston.

Andy Nájar sentencia a Costa Rica y el fortín que tiene la Selección de Honduras: "queremos acercarnos al objetivo"

“Cuando el entrenador llama es porque cree que eso es lo que ayudará en el momento, y nosotros vamos a darlo todo como siempre. Como lo dije anteriormente, tenemos que estar tranquilos, aprender de los errores y en esta convocatoria hay jugadores con más experiencia que nos ayudarán a manejar estas situaciones. Estamos con ganas de ayudar a mis compañeros y aportar en cada partido y lo más importantes es ganar, que lo necesitamos", expresó Navas.

Borges, quien está en duda por una lesión, y Waston representan un refuerzo de jerarquía en el plantel dirigido por Miguel Herrera, que busca corregir los tropiezos de la jornada anterior, donde Costa Rica dejó escapar ventajas ante Nicaragua y Haití y terminó empatando ambos partidos.

SE METIÓ A LA POLÉMICA

En cuanto a la etiqueta de favorito frente a Honduras, el ex arquero del Real Madrid y PSG fue claro:

“Al final los partidos se ganan en la cancha. Si queremos ganar, tenemos que hacer un partido mejor que ellos. Debemos tratar de hacer las cosas bien y enfocarnos en estar más cerca del Mundial”, afirmó.

Navas profundizó en el tema, destacando que la historia no siempre define los resultados:

"Si nos vamos por historia, yo creo que siempre Costa Rica ha tenido una mejor historia que Honduras a nivel de mundiales. Eso siempre lo dicen para quitar la presión de su lado, los partidos hay que jugarlos, todos los partidos son distintos, entonces lo tomamos con tranquilidad y no le prestamos atención a ese tipo de detalles".

¿Costa Rica es favorita? Luis Palma responde sin filtros y el mensaje a la afición de Honduras: "Vamos a ganar"

Finalmente, el capitán compartió su intención de servir como guía para los jugadores más jóvenes del grupo:

“En el fútbol no hay muchos secretos. El consejo es que afronten cada juego de la misma manera. Uno debe crear el hábito de esforzarse al 100%, independientemente del rival que sea”, concluyó.

