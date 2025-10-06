Kervin Arriaga llega a Honduras y avisa a Costa Rica: cuenta su anécdota del juego contra Real Madrid y, ¿con quién cambió camiseta?

<b>Contanos cómo venís, cómo está esta experiencia en el Levante y con esa oportunidad que tienes en el fútbol español.</b><br /><br />La verdad que estoy muy agradecido nuevamente con Dios y con el profe por tomarme en cuenta para estos dos partidos. Vengo motivado, con muchas ganas. Sabemos que van a ser dos partidos muy importantes para nosotros, pero venimos con la mentalidad y el deseo de hacer las cosas bien.<b>Físicamente, ¿cómo vienes? ¿Ya superado el tema de la lesión?</b><br /><br />Sí, después de la Copa Oro tuve un pequeño problema en el cuádriceps y pasé momentos duros para recuperarme. Me sacaban líquido del cuádriceps con frecuencia, pero ahora ya estoy bien. La lesión quedó atrás y estoy listo para ponerme a las órdenes del profe.